In de Uitagenda lees je wat er deze week zoal te doen is in Utrecht. In het Muntgebouw wordt er een fonkelnieuw festival georganiseerd en Arjen Lubach staat in het Beatrix Theater.

Grote Denkers: Simone de Beauvoir - TivoliVredenburg

De Beauvoir had een ongeëvenaarde invloed op ons denken over de positie van de vrouw in de maatschappij. Hoe inspireert de feminste een nieuwe generatie in het tijdperk van #metoo? Schrijvers Franca Treur, Heleen DeBruyne en meer vrouwen laten zien hoe actueel De Beauvoirs denkbeelden over vrijheid en feminisme zijn.

Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

Wanneer: 27 februari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie en tickets

Inloop Bob Ross - GrachtenAtelier

Bob Ross was een Amerikaanse landschapsschilder die bekend stond om zijn rustgevende stem. Zijn filosofie is dat iedereen kan schilderen, ongeacht niveau. In het GrachtenAtelier kunnen bezoekers een workshop schilderen volgen in de stijl en geest van Ross. Je begint met een blauwe lucht, waar langzamerhand bomen en wolkjes bijkomen.

Waar: GrachtenAtelier, Oudegracht aan de Werf 207, Utrecht

Wanneer: 27 februari van 12.00 tot 15.00 uur

Prijs: 35,50 euro

Meer informatie en reserveren

STRTFSTVL Showcase 2019 - DeFabrique

Tijdens het STRTFSTVL geven meer dan 100 straatartiesten, muzikanten, acrobaten en jongleurs optredens in DeFabrique. Het programma is gevarieerd en de performers divers: de artiesten komen onder andere uit Spanje, België, Italië, Brazilië en Nederland.

Waar: DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht

Wanneer: 27 februari

Prijs: 10,99 euro

Meer informatie en tickets

Popquiz - TivoliVredenburg

In twee uur tijd trekt de popgeschiedenis aan je voorbij in Ronda. Three Imaginary Boys presenteren al meer dan tien jaar de Utrechtse popquiz. De teams raden fragmenten van liedjes, herkennen videoclips en lossen puzzels op. Een team mag uit maximaal drie personen bestaan. De aangegeven prijs is per persoon.

Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

Wanneer: 28 februari, aanvang 20.45 uur

Prijs: 8,72 euro

Meer informatie en tickets

Fiets- en Wandelbeurs - Jaarbeurs

Op de Fiets- en Wandelbeurs kun je inspiratie op doen voor je volgende actieve vakantie. Experts vertellen je welke wandelroutes geschikt zijn of hoe je je fiets in goede conditie kunt houden tijdens lange fietstochten. Ook wordt de mooiste wandel- en fietsroute van Nederland verkozen.

Waar: Jaarbeurs, Utrecht

Wanneer: 1 tot en met 3 maart

Prijs: vanaf 12,50 euro (voorverkoop)

Meer informatie en tickets

Verken het heelal in de voorjaarsvakantie - Sonnenborgh

In de voorjaarsvakantie is er van alles te doen in Sonnenborgh. Je kunt er overdag sterren kijken in de koepelbioscoop van het planetarium, het vernieuwde museum bezoeken om alles te leren over het heelal en de sterren en op vier avonden kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar door de telescoop naar de sterren kijken.

Waar: Sonnenborgh, Zonnenburg 2, Utrecht

Wanneer: 27 februari t/m 3 maart

Prijs: volwassenen 8,50, kinderen tot 17 jaar 5 euro

Meer informatie

Torenfabels en Feiten - Domtoren

Veel Utrechters fietsen en lopen elke dag langs de Domtoren zonder veel over hun beroemdste stadsgezicht te weten. Daarom beklimt een gids samen met een groepje geïnteresseerden vrijdag 1 maart de toren. Was er echt een gestoorde torenwachter en waar zat nou toch die kroeg in de Domtoren?

Waar: Domtoren, Domplein 9-10, Utrecht

Wanneer: 1 maart, aanvang 20.30 uur

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie en tickets

Mantis Festival 2019 - Muntgebouw

Mantis is een nieuw, intiem festival in Utrecht. In totaal staan er meer dan 70 artiesten op vijf podia. De area's bestaan uit Jumanji, waar opzwepende percussie en Afrobeat gespeeld zal worden, Ethno Kult met elektronische en organische kultmuziek, El Cuarto met akoestische singer-songwriters en poëzie, Afrodisiac met soulmuziek en Black Box ORBIS met techno.

Waar: Muntgebouw, Leidseweg 90, Utrecht

Wanneer: 2 maart vanaf 13.00 uur

Prijs: 26,99 euro

Meer informatie en tickets

Arjen Lubach Live - Beatrix Theater

Arjen Lubach staat al zeventien jaar op de planken. Een decennia lang deed hij alle kleine theaterzalen van Nederland aan, waar vaak een nog kleiner publiek op de stoelen zat. Zijn televisieprogramma Zondag met Lubach bezorgde hem een miljoenenpubliek, verschillende video's die internationaal viral gingen en een plek bij de Amerikaanse talkshow van Seth Meyers. Nu zoekt hij het theater weer op voor een persoonlijke voorstelling.

Waar: Beatrix Theater, Jaarbeursplein 6a, Utrecht

Wanneer: 4 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 27,05 euro

Meer informatie en tickets

Proefles paaldansen - Studio ADC

Studio ADC organiseert een proefles paaldansen voor vrouwen die er nieuwsgierig naar zijn. De instructrices starten met de basis: tijdens de cursus leren ze de deelnemers verschillende draaien, hoe ze in de paal moeten zitten en klimmen. Als het je bevalt, kun je je inschrijven voor de 10-weekse cursus.