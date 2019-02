Je kent acteur David Duchovny wellicht als womanizer Hank Moody in Californication of FBI agent Fox Mulder in The X-Files. De Amerikaanse acteur werkt sinds 2015 echter ook aan een muzikale carrière. In 2018 bracht hij zijn tweede album Every Third Thought uit. TivoliVredenburg beschrijft zijn muziek als naar country neigende folkrock.

Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

Wanneer: 17 februari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 29,06 euro

Meer informatie en tickets