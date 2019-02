In de Middeleeuwen was Utrecht de grootste stad in de Noordelijke Nederlanden. Daar is nog veel van te zien. Tijdens de rondleiding hoor je over de geschiedenis en vertellen de gidsen verhalen over de stad.

Waar: binnenstad Utrecht, start op Domplein

Wanneer: 9 februari, start 10.00 uur

Prijs: fooi mag, is niet verplicht

