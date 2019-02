De kaarten vliegen je om de oren tijdens het 30 Seconds Toernooi in het filmcafé. Bij dit spel is de bedoeling zoveel mogelijk van de vijf woorden of personen op je kaartje te omschrijven in dertig seconden. Na het toernooi is een afterparty.

Waar: Filmcafé, CAB-Rondom 90a, Utrecht

Wanneer: 8 februari, start 19.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie en inschrijven