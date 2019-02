Groningen is rijk aan bijzondere activiteiten en evenementen. In de Uitagenda lees je wat er zoal te doen is. Deze week kun je kennismaken met de kruidige Surinaamse keuken, spelen artiesten op twintig studentenkamers tijdens Stukafest en vindt er een hardloopevenement bij nacht plaats.

Kookworkshop Surinaamse keuken - House of Cooking

Suriname is het land van roti, Javaanse bami en honingkip. Tijdens de kookworkshop Surinaamse keuken leer je ze allemaal bereiden. Alle drankjes, zoals bier, wijn en fris, zijn bij de prijs inbegrepen. Bereidingswijze, productkennis en smaakcombinaties komen aan bod.

Waar: House of Cooking & Le petit théâtre, Turfsingel 18-20, Groningen

Wanneer: 27 februari, aanvang 18.00 uur

Prijs: 55 euro

Meer informatie

Stukafest

Het Stukafest, of studentenkamerfestival, is een performing arts festival waarbij alle optredens plaatsvinden in zestien Groningse studentenkamers. Een stand-up comedyshow onder een hoogslaper, een dansvoorstelling tussen de bierkratjes of een bandje tegen een boekenkast vol studieboeken. De kamerbewoners voorzien bezoekers van een blikje bier of bakje borrelnootjes. Er zijn drie festivalrondes en aansluitend is er een eindfeest in Simplon.

Waar: zestien studentenkamers in Groningen

Wanneer: 28 februari vanaf 20.30 uur

Prijs: 15,79 euro voor drie rondes en het eindfeest

Meer informatie en tickets

Nationale Theater en Toneelgroep Oospool: Het Duel - Stadsschouwburg

Het Duel speelt zich af in het Rusland van de negentiende eeuw. Het is hoogzomer en zinderend heet in een badplaats aan de Zwarte Zee. Acht acteurs (o.a. Jacob Derwig, Joris Smit en Jacqueline Blom) filosoferen onder invloed van wodka en met een geladen pistool bij zich over wat het goede leven is.

Waar: Stadsschouwburg, Turfsingel 86, Groningen

Wanneer: 2 maart om 20.15 uur

Prijs: variërend van 6,68 euro tot 25,71 euro

Meer informatie en tickets

DOT Dance Department - DOT

Creatieve ontmoetingsplek DOT organiseert een dansfeest voor dertigers, veertigers en vijftigers. De ronde zaal biedt ruimte aan vijfhonderd mensen. De dj draait hits en clubclassics van de afgelopen vijftig jaar. Het is de vijfde editie van het dansfeest, dat in het leven is geroepen om het uitgaansaanbod voor de dertigplussers in Groningen te vergroten.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2, Groningen

Wanneer: 1 maart vanaf 21.00 uur

Prijs: 8,50 euro

Meer informatie en tickets

Nacht van Groningen - Ossenmarkt

De Nacht van Groningen is een hardloopwedstrijd die zaterdag 2 maart voor de achttiende keer wordt georganiseerd. Lopers kunnen kiezen uit de afstanden vijf of tien kilometer, tien mijl (ongeveer 16 kilometer) of een halve marathon. Het hardloopevenement vindt geheel in het donker plaats. Langs de route is er live muziek en kunnen bezoekers bij de diverse eetkraampjes wat lekkers halen.

Waar: start vanaf Ossenmarkt, Groningen

Wanneer: 2 maart vanaf 20.00 uur

Prijs: 20 euro voor 5 en 10 kilometer, 22 euro voor 10 mijl en halve marathon

Meer informatie en aanmelden

Illustere Figueren: Alles wat wij niet zijn - Grand Theatre

Drie 'illustere figuren' onderzoeken alles wat zij niet zijn. De figuren zijn blank, man, hetero, atheïstisch, links georiënteerd, rechtshandig, ziend, horend en hoogopgeleid. Daarom snakken ze naar meer diversiteit en andere achtergronden. De jongens verkennen verschillende personages: een zwarte, lesbische vrouw, een Joodse invalide rechtsextremist of een kleine, doofstomme Spanjaard.

Waar: Grand Theatre, Grote Markt 35, Groningen

Wanneer: 2 maart, aanvang 20.30 uur

Prijs: op basis van vrijwillige bijdrage

Meer informatie

Discover Martini Church – Martinikerk

Veel Groningers en studenten fietsen elke dag langs de Martinikerk zonder er ooit binnen geweest te zijn. Daarom stelt de kerk op 3 maart zijn deuren open voor geïnteresseerden. Een gids vertelt over de architectuur en de geschiedenis van het gebouw. Je hoort alles over de historische orgels, schilderijen en gaat mee de gewelven in het plafond van het gebouw op. Om 5 uur is er een kerkdienst in het Engels die je kunt bijwonen.

Waar: Martinikerk, Martinikerkhof 3, Groningen

Wanneer: 3 maart van 15.00 tot 18.30 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Concert in de Kapel: Sanamika - Oude RKZ

In vroegere tijden was het Oude RKZ een Rooms-Katholiek Ziekenhuis. Tegenwoordig is het een creatieve woongemeenschap met een kroeg, een bioscoop en een theaterzaal in de oude kapel. Daar komt op zondag 3 maart Sanamika optreden, een zangeres die oude Perzische methoden gebruikt. Die combineert ze vervolgens met haar eigen loops, beats en moderne technologie.

Waar: ORKZ Theater de Kapel, Verlengde Hereweg 92, Groningen

Wanneer: 3 maart, aanvang 20.30 uur

Prijs: op basis van vrijwillige donatie

Meer informatie

Lezing Roes, risico's en regels – Academiegebouw

Criminoloog en drugsonderzoeker Ton Nabben (Universiteit Amsterdam) spreekt in het Academiegebouw over de normalisering van drugs in het uitgaansleven. Nabben stelt dat ecstasy in sneltreinvaart uitgroeidde tot de meest populaire illegale drug in Nederland. Zowel de beleidsmakers als de verslavingszorg werden overvallen door het denderende tempo. Moeten we de wetgeving versoepelen of juist strenger maken nu uitgaansdrugs normaler lijken dan ooit? Nabben geeft zijn kijk op de zaak.

Waar: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Wanneer: 5 maart om 20.00 uur

Prijs: 4 euro, gratis voor studenten

Meer informatie en tickets

Proefles Afrikaanse dans - Dansstudio Tineke Rouw Oosterhuis

Dansdocent Issiaga Soumah geeft elke dinsdagavond een proefles Afrikaanse dans. Soumah is afkomstig uit Guinee en is een veelzijdig artiest: hij zingt, danst en is percussionist. De deelnemers worden opgezweept met live percussie. Dansers die enthousiast zijn geworden kunnen zich na de proefles inschrijven voor een cursus Afrikaanse dans van acht weken.