Het Nationaal Interdisciplinair Theater Ensamble (NITE) maakt een nieuwe voorstelling die op 9 maart in première gaat. Wie nieuwgierig is kan alvast een kijkje nemen naar het toneelstuk, dat nu nog in de steigers staat, tijdens de openbare repetitie. Brave New World gaat over de toekomst van de mens in een wereld die steeds meer wordt overgenomen door kunstmatige intelligentie en robots. Brengt nieuwe technologie ons een betere of een slechtere wereld?

Waar: Stadsschouwburg, Turfsingel 86, Groningen

Wanneer: 11 februari van 20.15 tot 22.15 uur

Prijs: 5,14 euro

Meer informatie en tickets