Premier Mark Rutte kondigde in zijn toespraak vanuit het Torentje een sobere Kerst aan. Het land zit grotendeels op slot en we mogen maximaal drie gasten uitnodigen op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag. Lifestyleblogger Anne de Buck (37 jaar) deelt zeven tips voor een coronaproof Kerst met vrienden en familie en NU.nl spreekt mensen die de tips in de praktijk brengen.

"Nu er zo weinig mag, krijg ik veel vragen over wat er nog wel kan met de feestdagen", vertelt De Buck. "Door te bedenken wat ik zelf leuk zou vinden ben ik tot de volgende tips gekomen. De meeste ben ik zelf ook van plan uit te voeren."

Het videokerstdiner

Toegegeven: de meeste mensen zijn wel een beetje klaar met digitale feesten en partijen. Maar als je een grote familiekring hebt, kan het videokerstdiner toch uitkomst bieden. "Zorg dat niet iedereen door elkaar praat en zet bijvoorbeeld op de achtergrond dezelfde playlist op", tipt de lifestyleblogger. "Zelf ga ik een videoboodschap opnemen voor mijn oma die bijna honderd is. En met Oud en Nieuw ga ik videobellen met vrienden."

De kerstwandeling

Het is tijdens de lockdown niet toegestaan om met meer dan twee personen op straat te wandelen. Maar dat betekent niet dat je geen frisse neus kunt halen tijdens de kerstdagen. Elise (29 jaar, Amsterdam) is alvast voornemens om de kerstgekte te ontvluchten. "Ik ga tijdens de kerstdagen een lange wandeling maken met mijn hond. Hij gaat voor het eerst mee naar Friesland en het lijkt me de uitgelezen kans om hem het Friese platteland te laten zien."

Geen mensen, wel dieren met Kerst voor Elise Zwart. Geen mensen, wel dieren met Kerst voor Elise Zwart. Foto: Elise Zwart

Dag kerstjurk, hallo pyjama

Waarom zou je je in een ingewikkelde kerstjurk hijsen als er toch (bijna) niemand op visite komt? Het is bij uitstek de Kerst om in pyjama door te brengen. Rik (32 jaar, Houten) gaat zijn Kerst deels in pyjama doorbrengen. "Normaal gesproken vieren we Kerst met familie en schoonfamilie. Mijn moeder en oma hebben corona gekregen en daarom wil ik het rustig aandoen met Kerst. Gewoon met mijn vriendin op de bank in onze pyjama."

Risicogroepen eerst

Met het maximumaantal van drie gasten is het keihard kiezen wie we uitnodigen. Sylvana (28 jaar, Amsterdam) is van plan zich aan de regels te houden en spreidt haar contacten. "Ik zorg ervoor dat ik mijn ouders eerst zie. Dan kan ik de rest van de kerstdagen met een gerust hart vieren met mijn vrienden, zonder dat ik me zorgen hoef te maken over het mogelijk aansteken van mijn ouders."

De kerstgedachte op de post

Door alle online mogelijkheden versturen we over het algemeen minder briefpost. Dit jaar is Kerst de uitgelezen kans om weer eens een handgeschreven kaartje op de bus te doen. Jolanda (43 jaar, Klarenbeek) verstuurt normaal gesproken geen kerstkaarten. "Dit jaar ben ik fanatiek kaarten aan het schrijven. Het leek me leuk om een kaartje te versturen naar mensen die ik door de corona-omstandigheden niet kan zien."

De televisie is je beste vriend

Kerstfilms kijken is een favoriete bezigheid van velen tijdens de kerstperiode. Nu we minder borrels en feestjes hebben, lonkt de televisie des te meer. Ivana Batstra (29 jaar, Oostzaan) kan in ieder geval niet wachten om voor de televisie te kruipen. "Ik blijf ieder jaar thuis voor de kerstspecial van All You Need Is Love. Dit jaar natuurlijk al helemaal", vertelt ze. "Ik heb er weleens een vakantie voor omgeboekt."

In pyjama All You Need kijken: dat is Kerst 2020 voor Ivana Batstra. In pyjama All You Need kijken: dat is Kerst 2020 voor Ivana Batstra. Foto: Ivana Batstra

Thuis uit eten

Uit eten zit er dit jaar niet in met Kerst. Wat wel kan is je favoriete restaurant in huis halen. Veel restaurants bieden tijdens de kerstdagen een speciale takeaway aan. Zo ook Lindsay (28 jaar, Amsterdam): "Mijn vriend en ik hebben een viergangenmenu gereserveerd bij The Meets. Omdat het door deze kerstdiners toch echt een stuk gemakkelijker is om een lekker gerecht op tafel te krijgen. Zo hoef je vrijwel geen moeite te doen en je steunt bovendien de horeca in deze zware tijd. Win-win!"