Met de sluiting van bioscopen verschijnen er deze week uiteraard geen nieuwe films in de theaters. Wel komen verschillende streamingdiensten met titels die nog niet eerder te zien zijn geweest. Bekijk hieronder het overzicht van de nieuwste films en series.

Films

El Father Plays Himself (Picl) - documentaire

Deze documentaire volgt een zoon die een film wil maken over zijn alcoholverslaafde vader. Het koppel trekt de Venezolaanse jungle in, waar de vader zichzelf moet spelen. De vraag is in hoeverre hij die confrontatie kan aangaan en hoe ver zijn zoon kan gaan om de situatie naar zijn hand te zetten. El Father Plays Himself werd eerder dit jaar geselecteerd voor het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA).

Genre: documentaire

Regisseur: Mo Scarpelli

Releasedatum: 17 december

88 Bekijk hier de trailer van El Father Plays Himself

Ma Rainey's Black Bottom (Netflix) - drama

In het Chicago van 1927 lopen de spanningen hoog op tussen bluesartiest Ma Rainey en haar nieuwe trompettist Levee. De titelrol van dit op feiten gebaseerde drama wordt gespeeld door Oscar-winnares Viola Davis. Haar tegenspeler is Black Panther-acteur Chadwick Boseman, die eerder dit jaar overleed en nu in zijn laatste rol te zien is.

Genre: drama

Regisseur: George C. Wolfe

Cast: Viola Davis, Chadwick Boseman, Colman Domingo

Releasedatum: 18 december

141 Trailer laatste film met Chadwick Boseman: Ma Rainey’s Black Bottom

The Grand Tour: A Massive Hunt (Amazon Prime) - documentaire

De presentatoren van The Grand Tour reizen voor hun nieuwste special af naar Madagaskar, dat berucht is om de moeilijk begaanbare wegen. Tijdens de reis, die wordt afgelegd met sterk aangepaste auto's, zoekt het drietal intussen naar een verloren piratenschat.

Genre: documentaire

Producent: Andy Wilman

Releasedatum: 18 december

82 Trailer van The Grand Tour: A Massive Hunt

Ariana Grande: Excuse Me, I Love You (Netflix) - documentaire

Tijdens haar Sweetener World Tour in Londen geeft Ariana Grande een kijkje in het leven achter de schermen. Daarnaast is er veel aandacht voor haar spektakelshow.

Genre: documentaire

Regisseur: Paul Dugdale

Releasedatum: 18 december

78 Trailer van Ariana Grande: Excuse Me, I Love You

A Christmas Gift from Bob (Pathé Thuis) - familiefilm

Vier jaar na A Street Cat Named Bob, over een ex-drugsverslaafde die een band met een kat opbouwt, is er nu een vervolg op de boekverfilming. In deze kerstfilm probeert James er alles aan te doen om zijn kat Bob terug te krijgen, nadat de instanties hem zijn kat hebben afgenomen. A Christmas Gift from Bob zou oorspronkelijk in de bioscoop verschijnen, maar krijgt nu een première via Pathé Thuis.

Genre: familiefilm

Regisseur: Charles Martin Smith

Cast: Luke Treadaway, Anna Wilson-Jones, Kristina Tonteri-Young

106 Trailer van A Christmas Gift from Bob

The Very Excellent Mr. Dundee (Pathé Thuis) - comedy

Crocodile Dundee-acteur Paul Hogan speelt zichzelf in deze comedy, waarin hij het aanbod krijgt om geridderd te worden. In de aanloop daarnaartoe valt de gepensioneerde Australiër van de ene ongemakkelijke situatie in de andere. Bijrollen in deze comedy zijn weggelegd voor onder anderen John Cleese, Olivia Newton-John en Chevy Chase. The Very Excellent Mr. Dundee zou oorspronkelijk in de bioscoop verschijnen, maar krijgt nu een première via Pathé Thuis.

Genre: comedy

Regisseur: Dean Murphy

Cast: Paul Hogan, Chevy Chase, John Cleese

Releasedatum: 22 december

120 Trailer van The Very Excellent Mr. Dundee

Series

Breeders (Ziggo) - comedy

Deze nieuwe comedyserie volgt twee ouders die worstelen met de zorg voor hun kroost. Hoofdrolspeler Martin Freeman, onder meer bekend door Sherlock, Fargo en The Hobbit, baseerde zijn nieuwe reeks deels op eigen ervaringen als vader.

Genre: comedy

Regisseur: Chris Addison, Ben Palmer

Cast: Martin Freeman, Daisy Haggard, George Wakeman

Releasedatum: 16 december

How to Ruin Christmas: Het huwelijk (Netflix) - comedy

In de aanloop naar de bruiloft van haar zus zorgt Tumi voor grote problemen. Ze wordt wakker na een wild feest en heeft geen idee waar de bruidegom gebleven is. In deze miniserie, die uit drie afleveringen bestaat, moet Tumi er alles aan doen om de chique ceremonie toch door te kunnen laten gaan.

Genre: comedy

Regisseur: Johnny Barbuzano

Cast: Busi Lurayi, Thando Thabethe, Nambitha Ben-Mazwi

Releasedatum: 16 december

124 Bekijk hier de trailer van How to Ruin Christmas

The Ripper (Netflix) - documentaire

Tussen 1975 en 1980 werd Engeland opgeschrikt door de Yorkshire Ripper. Dertien vrouwen werden het slachtoffer. Terwijl het land in angst verkeerde, tastte de politie in het duister over wie de dader was. Deze vierdelige documentaireserie duikt in de jacht op de seriemoordenaar en geeft intussen een schets van het onrustige Engeland van de jaren zeventig, dat werd beheerst door vrouwenhaat en armoede.

Genre: documentaire

Regisseur: Jesse Vile, Ellena Wood

Releasedatum: 16 december

108 Bekijk hier de trailer van The Ripper

Trackers (Ziggo) - actiethriller

Deze actieserie verweeft verschillende verhaallijnen in de misdaadwereld van Kaapstad. Zo schetst Trackers onder meer een beeld van illegale handel, terrorisme en onderzoek van CIA-agenten.

Genre: actiethriller

Regisseur: Deon Meyer

Cast: Tamer Burjaq, Emmanuel Castis, James Gracie

Releasedatum: 18 december

110 Bekijk hier de trailer van Trackers

The Vow (Ziggo) - documentaires

De beruchte zelfhulporganisatie NXIVM werd wereldnieuws toen bleek dat vrouwelijke leden in het geheim als slaven tot seks gedwongen werden. Sekteleider Keith Raniere werd afgelopen oktober veroordeeld tot een celstraf van 120 jaar, onder meer vanwege kinderhandel en betrokkenheid bij dwangarbeid. De documentaireserie The Vow laat verschillende oud-leden aan het woord en geeft zo een inkijkje in NXIVM.

Genre: documentaire

Regisseur: Karim Amer, Jehane Noujaim, Omar Mullick

Releasedatum: 21 december