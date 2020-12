Een comedy met Jandino Asporaat en een nieuwe sciencefictionfilm met George Clooney zitten deze week bij de grootste bioscoopreleases. In totaal verschijnen er negen nieuwe titels. Bekijk hieronder om welke films het gaat.

Bon Bini: Judeska in da House (2020) - comedy

De opvliegerige Judeska belandt met haar nichtje op het landgoed van de minister van Binnenlandse Zaken, precies op het moment dat er een landelijke lockdown wordt afgekondigd. Al snel ligt de Antilliaanse kipverkoopster overhoop met de vrouw des huizes, die op haar beurt probeert om haar zoon te beschermen. Hoofdrolspeler Jandino Asporaat had eerder bioscoopsuccessen met zijn vorige twee Bon Bini Holland-films.

Genre: comedy

Regisseur: Jonathan Herman

Cast: Jandino Asporaat, Cynthia Abma, Arjan Ederveen

Kijkwijzer: 9+

133 Trailer van Bon Bini: Judeska in da House

The Midnight Sky (2020) - sciencefiction

Na een wereldwijde ramp is wetenschapper Augustine een van de weinige mensen die nog leeft. De wetenschapper, die een basis op de Noordpool heeft, realiseert zich dat er nog een groep astronauten rondzweeft in het universum. Om ze te waarschuwen voor de gevaren op aarde, moet Augustine een sterkere antenne zien te bereiken. George Clooney is zowel de hoofdrolspeler als regisseur van deze nieuwe sciencefictionfilm. The Midnight Sky verschijnt donderdag in de bioscoop en is vanaf 23 december ook op Netflix te zien.

Genre: sciencefiction

Regisseur: George Clooney

Cast: George Clooney, Felicity Jones, Kyle Chandler

Kijkwijzer: 12+

120 Bekijk hier de trailer van The Midnight Sky

Cats & Dogs: Slaan De Pootjes Ineen! (2020) - familiefilm

De intelligente honden en katten van deze filmreeks leven al tien jaar in vrede dankzij een speciaal bewakingssysteem, maar een hacker gooit roet in het eten. Nu de beesten weer lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, moet een team van onervaren agenten de dierenwereld zien te herstellen. De vorige twee films over spionerende honden en katten verschenen in 2001 en 2010.

Genre: familiefilm

Regisseur: Sean McNamara

Stemmencast: Levi van Kempen, Barbara Sloesen, André Dongelmans

Kijkwijzer: 6+

145 Trailer van Cats & Dogs: Slaan de pootjes ineen

Kom hier dat ik u kus (2019) - drama

Nadat haar moeder bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen, maakt de negenjarige Mona al snel kennis met de nieuwe vriendin van haar vader. Ze leert om zich aan te passen en anderen gelukkig te houden, maar dat gaat ook ten koste van zichzelf. Als volwassen vrouw moet ze leren om het heft in eigen hand te nemen. De boekverfilming Kom hier dat ik u kus draaide in oktober op het Nederlands Film Festival en werd toen bekroond met de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek.

Genre: drama

Regisseur: Sabine Lubbe Bakker, Niels van Koevorden

Cast: Tanya Zabarylo, Valentijn Dhaenens, Tom Vermeir

Kijkwijzer: 12+

128 Trailer van Kom hier dat ik u kus

Ammonite (2020) - romantisch drama

Dit liefdesdrama is gebaseerd op het leven van paleontoloog Mary Anning, die in het Engeland van de negentiende eeuw een jonge vrouw in huis krijgt. Hoewel het aanvankelijk niet botert tussen de tegenpolen, bloeit er een romance op die hun levens voorgoed verandert. De hoofdrollen in Ammonite worden gespeeld door Kate Winslet en Saoirse Ronan.

Genre: romantisch drama

Regisseur: Francis Lee

Cast: Kate Winslet, Saoirse Ronan, Gemma Jones

Kijkwijzer: 12+

136 Bekijk hier de trailer van Ammonite

Come Away (2020) - fantasy

Deze fantasyfilm stopt de hoofdpersonen van Alice in Wonderland en Peter Pan bij elkaar voor een nieuw verhaal. Hoofdpersonen Alice en Peter zijn broer en zus, in een gezin dat wordt verscheurd door verdriet. Terwijl hun ouders rouwen om de dood van hun oudste broer, gaan de twee kinderen op in een fantasiewereld. Vader en moeder worden gespeeld door Oscar-winnares Angelina Jolie en Golden Globe-genomineerde David Oyelowo.

Genre: fantasy

Regisseur: Brenda Chapman

Cast: Jordan Nash, Keira Chansa, David Oyelowo, Angelina Jolie

Kijkwijzer: 9+

137 Bekijk hier de trailer van Come Away

Calamity (2020) - animatie

Deze handgetekende animatiefilm gaat over de twaalfjarige Martha Jane, die in de Verenigde Staten van 1863 voor haar broertje en zusje moet zorgen. Wanneer ze ten onrechte van diefstal wordt beschuldigd, wordt ze gedwongen om op de vlucht te slaan. Calamity won eerder dit jaar de juryprijs op het Cinekid Festival. Regisseur Rémi Chayé werkte eerder mee aan het Oscar-genomineerde The Secret of Kells.

Genre: animatie

Regisseur: Rémi Chayé

Stemmencast: Venna van den Bosch, Vera Mann, Jonathan Demoor

Kijkwijzer: 6+

107 Bekijk hier de trailer van Calamity

The Mole Agent (2020) - documentaire

Documentairemaker Maite Alberdi toont het leven in een bejaardentehuis via de 83-jarige Sergio, een vriendelijk weduwnaar die zich als privédetective laat inhuren. In deze mix van documentaire en komische spionagefilm raakt de bejaarde infiltrant al snel bevriend met verschillende bewoners. Op die manier laat The Mole Agent van dichtbij zien welke eenzaamheid er onder ouderen bestaat. Alberdi won eerder dit jaar de publieksprijs op het Sundance Film Festival.

Genre: documentaire

Regisseur: Maite Alberdi

Cast: Sergio Chamy

Kijkwijzer: Alle leeftijden

120 Bekijk hier de trailer van The Mole Agent

ROH De notenkraker (2020) - ballet

Ook deze week verschijnt er een balletregistratie van het Londense Royal Opera House in de bioscoop. In kerstklassieker De notenkraker, met bekende muziek van Tchaikovsky, wordt de jonge Clara meegenomen naar een fantasiewereld. Het oorspronkelijke stuk, gebaseerd op een oud sprookje, werd voor het eerst opgevoerd in 1892. De interpretatie die nu in de bioscoop verschijnt, werd in 1984 door choreograaf Peter Wright bedacht.

Genre: ballet

Regisseur: Peter Wright

Cast: Francesca Hayward, Federico Bonelli, Lauren Cuthbertson

Kijkwijzer: Geen keuring