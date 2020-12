Een eenzame Kerst? Leer jezelf een goede goocheltruc aan en verbluf familie en vrienden in het nieuwe jaar, tipt illusionist Dave van Gulik. "Als je een goede truc verpakt in een verhaal, kun je mensen meenemen in een magische wereld."

Van Gulik kreeg zijn eerste goocheldoos toen hij acht jaar oud was. Toen hij jaren later een goochelwinkel binnenliep, raakte hij opnieuw in de ban van het goochelen.

Nu is hij professioneel spreker en illusionist. "Een goede truc verwondert. Je laat iets zien dat eigenlijk niet kan, maar toch gebeurt. Met een mooi verhaal, een stukje afleiding en vingervlugheid creëer je een illusie onder de ogen van de toeschouwers. Je verbaast ze. Dat is het mooiste dat er is."

Jaren oefenen voor perfecte truc

Nieuwe trucs koopt Van Gulik met regelmaat in een van de drie goochelwinkels die Nederland telt. "Daar vind je boeken en goochelmaterialen, maar ook instructies voor nieuwe trucs. Als ik een nieuwe truc heb gekocht, ga ik ermee aan de slag. Hoe werkt het? En kan ik de truc combineren met een truc die ik al beheers? Dan is het een kwestie van oefenen. Sommige trucs heb je binnen een paar uur onder de knie, voor andere heb je weken of zelfs jaren nodig."

Maar misschien nog wel belangrijker is het verhaal eromheen, weet de illusionist. "Als je iemand vraagt een kaart te kiezen en vervolgens zonder enig verhaal diezelfde kaart uit een pak kaarten tevoorschijn haalt, dan is dat leuk, maar daar blijft het bij. Maar als je de kaart laat signeren, vraagt wat de kaart voor de toeschouwer betekent en de spanning opbouwt, dan neem je mensen veel meer mee in een magische ervaring. Dan breng je een belevenis, je verwondert mensen veel meer."

“Eigenlijk maakt het niet uit hoe moeilijk een truc is. Het gaat om het verhaal eromheen.” Ties Mallens

Ook hobbygoochelaar Ties Mallens benadrukt het belang van de magie. "Eigenlijk maakt het niet uit hoe moeilijk een truc is. Het gaat om het verhaal eromheen. Je wilt iemand versteld laten staan." Daarvoor moet je een truc tot in de puntjes beheersen, denkt Mallens. "Als een jongleur een keer een balletje laat vallen, dan is dat niet erg. Het toont hoe moeilijk jongleren is. Maar een goocheltruc moet niet 99 procent van de keren goed gaan, maar 100 procent. Want zodra een truc mislukt en het geheim wordt onthuld, dan is de magie verdwenen."

Magische ijsblokjes in een videovergadering

Voor wie zelf familie of vrienden wil verrassen, deelt Van Gulik hoe je water in een seconde omtovert tot magische ijsblokjes. "Alles wat je ervoor nodig hebt, heb je in huis. Tip: deze truc is ook leuk voor in de pauze van een videovergadering."

81 Magische ijsblokjes

Meer trucs leren? Van Gulik raadt beginners aan om eens een goochelwinkel te bezoeken. "Fysiek of online, dat kan allebei. Daar kunnen ze je perfect adviseren. Wil je een truc leren voor kinderen, voor in de kroeg of online? Dat kan allemaal." Zelf biedt Van Gulik in coronatijd ook online sessies aan, van complete goochelshows tot korte intermezzo's tijdens een videovergadering. "Ook online kan je mensen verwonderen en meenemen in de wereld van het goochelen. In deze tijd kunnen we allemaal wel wat magie gebruiken."