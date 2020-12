Een nieuw avontuur met Milla Jovovich, een comedy met Robert De Niro en de 51e speelfilm van Woody Allen verschijnen deze week in de bioscoop. Vanaf donderdag komen er in totaal negen nieuwe titels bij. Bekijk hieronder om welke films het gaat.

Monster Hunter (2020) - fantasy

Een groep militairen moet in de woestijn vechten voor hun leven nadat er grote monsters ontsnappen uit een parallel universum. Leider Artemis (Milla Jovovich) wordt al snel voor dood achtergelaten, maar krijgt dan hulp van een inheemse jager. Monster Hunter is gebaseerd op de gelijknamige gamereeks. De regie is in handen van Paul W.S. Anderson, die eerder met Jovovich samenwerkte voor de populaire Resident Evil-films.

Genre: fantasy

Regisseur: Paul W.S. Anderson

Cast: Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman

Kijkwijzer: 16+

121 Bekijk hier de trailer van Monster Hunter

The Comeback Trail (2020) - comedy

Robert De Niro speelt in deze comedy een filmproducent die diep in de schuld zit bij een crimineel (Morgan Freeman). De wanhopige Max komt met het plan om zijn nieuwste hoofdrolspeler te laten verongelukken, zodat hij de verzekeringspremie kan opstrijken. Acteur Duke Montana (Tommy Lee Jones) blijkt echter niet zo makkelijk dood te gaan.

Genre: comedy

Regisseur: George Gallo

Cast: Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones

Kijkwijzer: 9+

148 Bekijk hier de trailer van The Comeback Trail

Rifkin's Festival (2020) - romantische comedy

Woody Allen is terug met een nieuwe romantische comedy, over een huwelijk dat onder druk komt te staan tijdens het filmfestival van San Sebastian. Mort vertrouwt zijn echtgenote niet in de buurt van een opkomend talent en ergert zich bovendien aan de overdadige lof voor de jonge regisseur. De hoofdrol is voor Wallace Shawn, die onder meer bekend is van The Princess Bride en eerder al verschillende bijrollen speelde in films van Allen.

Genre: romantische comedy

Regisseur: Woody Allen

Cast: Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel

Kijkwijzer: Alle leeftijden

136 Bekijk hier de trailer van Rifkin's Festival

Notturno (2020) - documentaire

Documentairemaker Gianfranco Rosi filmde drie jaar in de grensgebieden van Syrië, Irak, Koerdistan en Libanon. In Notturno laat hij zien hoe het leven van de plaatselijke bevolking constant wordt ontwricht door oorlog en terrorisme. Rosi won eerder de hoofdprijs op het filmfestival van Berlijn met Fuocoammare, over het vluchtelingeneiland Lampedusa. Notturno is dit jaar de Italiaanse Oscar-inzending.

Genre: documentaire

Regisseur: Gianfranco Rosi

Kijkwijzer: 9+

100 Bekijk hier de trailer van Notturno

Let Him Go (2020) - thriller

Kevin Costner en Diane Lane spelen in deze thriller een gepensioneerd koppel, dat zich na de dood van hun zoon grote zorgen maakt om hun kleinzoon. De jongen is achtergebleven bij zijn moeder, die inmiddels een gevaarlijke, nieuwe echtgenoot heeft. Costner en Lane speelden eerder al een echtpaar in Man of Steel, als de ouders van hoofdpersoon Clark Kent.

Genre: thriller

Regisseur: Thomas Bezucha

Cast: Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville

Kijkwijzer: 16+

142 Bekijk hier de trailer van Let Him Go

The Dark and the Wicked (2020) - horror

Nadat hun moeder zelfmoord heeft gepleegd, reizen Louise en Michael terug naar hun ouderlijk huis. Ze waken daar over hun stervende vader, maar intussen blijkt de afgelegen boerderij ook te worden bezeten door kwaadaardige krachten. Regisseur Bryan Bertino is onder meer bekend door The Strangers, de horrorfilm die in 2008 een onverwacht kassucces werd.

Genre: horror

Regisseur: Bryan Bertino

Cast: Marin Ireland, Michael Abbott Jr., Xander Berkeley

Kijkwijzer: 16+

119 Trailer van The Dark and the Wicked

Just 6.5 (2020) - thriller

In deze Iraanse thriller hoopt politieagent Samad het drugsprobleem in zijn land op te lossen door op een belangrijke crimineel te jagen. Hij stuit echter op een web van corruptie, terwijl de drugsbaron er alles aan doet om zichzelf en zijn familie veilig te stellen. Just 6.5 werd in 2019 geselecteerd voor verschillende internationale festivals. De hoofdrol wordt gespeeld door Payman Maadi, bekend van het Oscar-winnende A Separation.

Genre: thriller

Regisseur: Saeed Roustayi

Cast: Payman Maadi, David Mohammadzadeh, Parinaz Izadyar

Kijkwijzer: geen keuring

The Perfect Candidate (2020) - drama

Nadat ze tijdens haar werk als arts te maken krijgt met seksisme, besluit de Saoedische Maryam zichzelf verkiesbaar te stellen. Terwijl ze stuit op onbegrip, probeert de ambitieuze vrouw een stap te zetten richting gelijke rechten in haar land. Regisseur Haaifa Al Mansour brak in 2012 door met haar emancipatiedrama Wadjda en maakte later ook de biografische film Mary Shelley.

Genre: drama

Regisseur: Haaifa Al Mansour

Cast: Mila Al Zahrani, Khalid Abdulraheem, Shafi Al Harthy

Kijkwijzer: 12+

122 Bekijk hier de trailer van The Perfect Candidate

Katherine Jenkins: Christmas Spectacular from the Royal Albert Hall (2020) - muziek

Mezzosopraan Katherine Jenkins geeft een kerstoptreden in de Londense Royal Albert Hall, ondersteund door verschillende optredens van dansers en acrobaten. Ook bekende filmnamen zoals Bill Nighy en Vanessa Redgrave zijn te zien in deze kerstspecial, die werd opgenomen in oktober en vanaf donderdag exclusief te zien is in de bioscoop.

Genre: muziek

Regisseur: Marcus Viner

Kijkwijzer: Alle leeftijden