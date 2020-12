1,6 miljoen euro telde een Chinees in november neer voor een Belgische duif; een recordbedrag. Toch is geld verdienen voor de meeste duivenhouders niet de drijfveer, vertelt Ben Geerink, voorzitter van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie. "Je brengt een duif honderden kilometers weg, laat hem los en hij vliegt in een paar uur terug naar zijn hok. Dát is telkens weer de kick."

Geerink blijft zich erover verwonderen hoe duiven zo precies de weg terug naar huis weten te vinden. "Zelfs als je een duif loslaat in Zuid-Frankrijk, is hij een dag later weer thuis. Hoe duiven zo precies weten hoe ze thuis kunnen komen, blijft een raadsel. Misschien oriënteren ze zich met behulp van de zon, of met magnetische straling. Deskundigen zijn er nog niet over uit. Maar het blijft bijzonder als je een duif na een verre reis hoog in de lucht aan ziet komen vliegen, snelheid ziet afremmen en zijn hok in ziet gaan."

Dat gevoel is extra bijzonder als jouw duif de snelste is, vertelt de voorzitter. "Van begin april tot eind september kunnen de postduiven meedoen aan wedstrijden. De duiven worden dan op een bepaalde afstand weggebracht en daar losgelaten. De duif die het snelst naar huis vliegt, wint de wedstrijd."

“Als een duif zich thuis voelt, dan is hij extra gemotiveerd om snel terug te komen.” Maarten Hakvoort, duivenmelker

De duiven dragen een ring met een chip. Een antenne bij het hok registreert de precieze tijd van aankomst. Op basis van de afstand van de losplaats tot het hok wordt de snelheid berekend. Geerink: "Bij korte afstanden gaat het soms over een paar seconden verschil."

Ook duivenhouder Maarten Hakvoort kent de kick van de wedstrijden. "Je leert een duif in kleine stapjes steeds verder en langer te vliegen. Dat begint met een paar rondjes om het huis, en vervolgens breng je ze steeds verder weg met de auto. Zo kun je een duif trainen. Als jouw duif een wedstrijd wint, dan worden je inspanningen beloond." Net als bij hardlopers specialiseren postduiven zich in een bepaalde afstand: sommige zijn echte sprinters, andere zijn beter in marathons.

Van ei tot recordduif

Om een goede duivenhouder te worden moet je in de eerste plaats een dierenliefhebber zijn, denkt Hakvoort. "Als je prestaties verwacht van een dier, dan moet je het optimaal verzorgen. Een goede duivenhouder brengt zijn dieren regelmatig naar de dierenarts, zorgt dat de hokken schoon zijn en investeert tijd in zijn duiven. Je bouwt er ook een band mee op. Als een duif zich thuis voelt, dan is hij extra gemotiveerd om snel terug te komen."

“Iedereen heeft een kans om een recordduif groot te brengen.” Ben Geerink, voorzitter Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

De laatste jaren worden steeds meer duiven uit België en Nederland die goed gepresteerd hebben, verkocht aan duivenliefhebbers uit China of Taiwan. Hakvoort vindt de bedragen die betaald worden voor recordduiven "absurd", maar heeft er ook geen moeite mee. "Zelf heb ik het er niet voor over, maar anderen kennelijk wel. En als een koper met zo'n bedrag bij mij aanklopt om een duif te kopen, dan gaat de duif ook weg. Ook omdat je weet dat het dier goed verzorgd wordt."

"Zo'n recordduif wordt gekocht om voor nageslacht te zorgen", verklaart Geerink. "Je weet natuurlijk nooit zeker of de jonkies van goed presterende ouders zelf ook records gaan breken, maar de kans is wel groter. Maar je moet ook een portie geluk hebben. En gevoel voor duiven. Uiteindelijk begint het altijd met een ei: iedereen heeft een kans om een recordduif groot te brengen."