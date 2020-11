Een beroemd fantasyverhaal, een nieuwe actiecomedy met Mel Gibson en een oude klassieker verschijnen deze week onder meer in de bioscoop. In totaal worden er twaalf nieuwe titels aan het aanbod toegevoegd. Bekijk hieronder het volledige overzicht.

Roald Dahl's The Witches (2020) - fantasy

Het beroemde kinderboek van Roald Dahl krijgt een nieuwe verfilming, die zich ditmaal afspeelt in het Alabama van 1967. Een weesjongetje stuit daar op een groep heksen, die alle kinderen ter wereld in muizen willen veranderen. Wanneer het ventje zelf wordt omgetoverd, moet hij samen met zijn oma de toverkollen zien te stoppen. The witches werd in 1990 al eens verfilmd, met Anjelica Huston in de rol van opperheks. Ditmaal is Anne Hathaway te zien als die gevaarlijke feeks.

Genre: fantasy

Regisseur: Robert Zemeckis

Cast: Jahzir Bruno, Anne Hathaway, Octavia Spencer

Kijkwijzer: 9+

104 Trailer van Roald Dahl's The Witches (2020)

Goodfellas (1990) - misdaad

Martin Scorseses beroemde gangsterfilm uit 1990 heeft een 4K-restauratie gekregen, ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan. Hoofdpersoon in dit misdaaddrama is Henry Hill (Ray Liotta), die omhoog klimt binnen de New Yorkse maffia en onder grote druk komt te staan. Het op feiten gebaseerde Goodfellas werd voor zes Oscars genomineerd. Bijrolacteur Joe Pesci verzilverde die prijs ook.

Genre: misdaad

Regisseur: Martin Scorsese

Cast: Ray Liotta, Joe Pesci, Robert De Niro

Kijkwijzer: 16+

89 Bekijk hier de trailer van Goodfellas

All My Life (2020) - romantisch drama

Het leven van Jean en Sol stort in na een slechte diagnose in het ziekenhuis. Sol blijkt terminaal ziek te zijn. Het jonge koppel probeert alles uit hun korte tijd samen te halen, terwijl vrienden en familie een crowdfundingactie opzetten om in twee weken tijd een bruiloft te organiseren. Hoofdrolspeelster Jessica Rothe is vooral bekend van de Happy Death Day-films, haar tegenspeler Harry Shum Jr. was onder meer te zien in Crazy Rich Asians.

Genre: romantisch drama

Regisseur: Marc Meyers

Cast: Jessica Rothe, Harry Shum Jr., Marielle Scott

Kijkwijzer: 12+

146 Bekijk hier de trailer van All My Life

Fatman (2020) - actiecomedy

Mel Gibson speelt in deze actiecomedy een kerstman die aan lager wal is geraakt. Terwijl hij samenwerkt met het Amerikaanse leger om aan geld te komen, komt hij in de problemen door een verwend jongetje. Billy kreeg alleen een stuk steenkool cadeau, en heeft daarom een huurmoordenaar op de kerstman afgestuurd.

Genre: actiecomedy

Regisseur: Eshom Nelms, Ian Nelms

Cast: Mel Gibson, Walton Goggins, Marianna Jean-Baptiste

Kijkwijzer: 16+

130 Bekijk hier de trailer van Fatman

Wolfwalkers (2020) - animatie

Een jonge jager reist met haar vader naar Ierland om de laatste troep van gevaarlijke wolven uit te roeien. Maar alles verandert wanneer Robyn bevriend raakt met een inheemse bewoonster. De animatiefilm Wolfwalkers maakt veel gebruik van magische elementen en Keltische mythes. Regisseur Tomm Moore deed dat eerder ook met The Secret of Kells en The Song of the Sea. Voor beide films kreeg hij een Oscar-nominatie. Wolfwalkers verschijnt zowel in een Nederlandse als een Engelse versie.

Genre: animatie

Regisseur: Tomm Moore, Ross Stewart

Stemmencast: Honor Kneafsey, Eva Whittaker, Sean Bean

Kijkwijzer: 6+

123 Bekijk hier de trailer van Wolfwalkers

Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace (2020) - muziek

In deze muziekregistratie neemt Nick Cave plaats achter zijn piano, in het Londense Alexandra Palace. Zijn setlist loopt uiteen van oude nummers tot de nieuwste nummers van zijn album Ghosteen. De opnames vonden plaats in juni 2020, tijdens de gedeeltelijke lockdown in Groot-Brittannië.

Genre: muziek

Regisseur: Nick Cave, Robbie Ryan

Kijkwijzer: Alle leeftijden

26 Bekijk hier de trailer van Idiot Prayer

The Glorias (2020) - drama

Journalist en politiek activist Gloria Steinem wordt in deze biografische film door vier actrices gespeeld. Julianne Moore, Alicia Vikander, Janelle Monáe en Bette Midler kruipen in de huid van de feministe, die aan de wieg stond van de Amerikaanse vrouwenbeweging. De regie is in handen van Julie Taymor, bekend van de biografische film Frida en de musicalfilm Across the Universe.

Genre: drama

Regisseur: Julie Taymor

Cast: Julianne Moore, Alicia Vikander, Janelle Monáe

Kijkwijzer: 12+

149 Bekijk hier de trailer van The Glorias

Police (2020) - drama

Omar Sy (Intouchables) speelt in dit drama een politieagent die de opdracht heeft gekregen om een illegale immigrant naar het vliegveld te brengen. Onderweg in de auto komt hij er, samen met zijn collega, achter dat het verhaal van de vluchteling complexer in elkaar zit dan ze dachten. Police is gebaseerd op het gelijknamige Franse boek van Hugo Boris.

Genre: thriller

Regisseur: Anne Fontaine

Cast: Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois

Kijkwijzer: 9+

103 Bekijk hier de trailer van Police (2020)

Bings Kerstfeest en andere verhalen (2020) - animatie

Het animatiekonijntje Bing, bekend van de televisieserie, verschijnt samen met zijn vriendjes in de bioscoop. Naast een aantal speciale kerstverhalen, duikt het groepje ook het bos in om boombladtekeningen te maken. Bings Kersfeest en andere verhalen heeft een relatief korte speelduur van 58 minuten.

Genre: animatie

Regisseur: Mikael Shields

Stemmencast: Joanne Telesford, Juus Piek, Beatrijs Sluijter

Kijkwijzer: Alle leeftijden

65 Trailer van Bings Kerstfeest en andere verhalen

White Cube (2020) - documentaire

De Nederlandse kunstenaar Renzo Martens komt in zijn nieuwste documentaire met een plan om de stroom van welvaart om te draaien. Voormalige plantagewerkers in Congo krijgen de mogelijkheid om zelf kunst te maken, die later in New York geëxposeerd zal worden. Op die manier proberen ze genoeg geld te verdienen om hun eigen land terug te kopen van multinational Unilever. White Cube draaide onlangs op het IDFA en is vanaf donderdag ook in de bioscoop te zien.

Genre: documentaire

Regisseur: Renzo Martens

Kijkwijzer: Alle leeftijden

158 Bekijk hier de trailer van White Cube

Katwalk (2020) - documentaire

Filmmaker Mark Verkerk (De Nieuwe Wildernis) volgt een kat op zijn tocht door Amsterdam, waarmee de kijker ontdekt hoeveel dieren en planten er eigenlijk in de hoofdstad leven. Katwalk is een nieuwe versie van De wilde stad, de bioscoopdocumentaire die in 2018 verscheen. Met verschillen in de montage, muziek en voice-over mikken de makers ditmaal op een internationaal karakter.

Genre: documentaire

Regisseur: Mark Verkerk

Kijkwijzer: Alle leeftijden

127 Bekijk hier de trailer van Katwalk

ROH Macbeth (2020) - opera

De beroemde componist Giuseppe Verdi liet zich in 1847 inspireren door Shakespeare's klassieker Macbeth. Het verhaal, over een machtsbeluste veldheer, werd in een opera gegoten die nog steeds wordt opgevoerd. De voorstelling die nu in de bioscoop draait, in 2002 gemaakt door The Royal Opera, werd gebaseerd op Verdi's herziene versie uit 1865. Daarin zit onder meer een aria van Lady Macbeth verwerkt.

Genre: opera

Regisseur: Phillida Lloyd

Cast: Zeljko Lucic, Anna Netrebko, Ildebrando D'Arcangelo

Kijkwijzer: Geen keuring