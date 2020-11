De horeca blijft voorlopig nog even dicht. Buiten kunnen we met z'n vieren samenkomen en met het gezin kun je er ook op uit trekken. Hoe kun je van buiten de deur wat eten of drinken een leuk uitje maken?

"Picknicken of ergens koffie drinken, kan een memorabel - en coronaproof - uitje worden, als je even je best doet", zegt Pieter Kok, schrijver van het boek Buiten eten, dat begin volgend jaar uitkomt.

"Denk aan een bootje huren om op te picknicken, of kies een bankje in een mooi natuurgebied. Maar je hoeft niet altijd ver te gaan. Vaak zijn er ook mooie plekjes in je eigen stad of dorp, als je weer even bewust om je heen kijkt."

Thermoskannen zijn ideaal voor deze uitjes, zegt Kok. "Giet eerst kokend water in de thermoskan en daarna koffie of soep. Of doe er ijsblokjes en water in om de kan koud te maken en neem er een cocktail in mee. Op de locatie kun je het afmaken met vers fruit. En de soep met granaatappelpitjes of kruiden."

Weckpotten zijn ook lekdicht, tipt Kok. "Doe er bijvoorbeeld pulled pork en augurken in. Neem losse broodjes mee en maak buiten een broodje pulled pork. Gebruik campingbestek of koop oud spul bij de kringloop. Laat nergens afval achter!"

Kaasplankje in een alpenweide

Colette Dike, foodstylist en kookboekenschrijver (haar boek De nieuwe winterkeuken komt volgende week uit), geeft de tip een themapicknick te organiseren. "Kies bijvoorbeeld een land uit. Doe alsof je in een Zwitserse alpenweide bent door naast een weiland op een kleedje een kaasplankje en riesling te serveren. Met kinderen kun je er een vlag bij knutselen en ze tot tien leren tellen in de taal."

“Neem een wit laken en een peper-en-zoutstel mee om restaurantje te spelen.” Colette Dike, foodstylist

Eten neem je volgens haar makkelijk mee in doosjes, trommels of bentoboxen. "In bentoboxen zitten allerlei vakjes en schotjes. Je kunt er een hele maaltijd thuis in klaarmaken, dan hoef je alleen nog maar bestek mee te nemen. Of kies voor een gerecht in een ovenschaal, wikkel het in aluminiumfolie en neem het mee naar een leuk plekje."

'Lichtjes en lampionnen maken het romantisch'

Het is herfst, hoe houd je het uitje aangenaam? Kok: "Als je een kommetje soep in je handen hebt, denk je al snel niet meer aan de kou. Op plekken waar het mag, zou je een vuurtje kunnen stoken. Ook leuk om eten op af te bakken."

Dike geeft de tip om bij voorspelde regen een boomhut of tent te huren en daar een nachtje in te slapen en te dineren. "Neem een lichtjessnoer of lampionnen mee. Heel romantisch!"

"Ook het strand is in weer en wind een leuke plek voor een uitje. Ik ben zelf met mijn gezin bij een strandtent gaan zitten, omdat het daar luw is. Je kunt een tafeltje meenemen of een stuk hout jutten. Schelpen zoeken, wandelen… Glühwein of chocolademelk drinken."

Peper-en-zoutstel op een wit laken

En hoe kun je je echt in een restaurant wanen? "Met een wit laken", zegt Dike. "Als het ergens te nat is, kun je ook een geruite plaid en witte servetten gebruiken. Neem een peper-en-zoutstel mee en zet dat op je tafel."

Bladerdeeghapjes, kaneelbroodjes en kokosballetjes zijn makkelijk mee te nemen als toetje of bij een koffiedate, zegt Dike. "Neem als extraatje zelfgemaakte siroop mee, om over een cakeje heen te gieten", tipt Kok. "Je kunt zoveel doen om het net even wat specialer te maken. Reken maar dat jij en je gast vergenoegd en rozig thuiskomen na zo'n uitje in de kou."