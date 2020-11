Na twee weken stilte mogen de bioscopen vanaf donderdag hun deuren weer openen. Het aanbod breidt direct uit met tien films, waaronder een horrorcomedy met Vince Vaughn en een nieuwe Oscar-kanshebber van David Fincher. Bekijk hieronder welke titels er deze week verschijnen.

Freaky (2020) - komische horror

Middelbare scholier Millie lijkt in deze horrorcomedy het nieuwste slachtoffer te worden van seriemoordenaar The Butcher, maar tot hun eigen verbazing worden de twee wakker in elkaars lichaam. Terwijl Millie haar doodsbange vrienden probeert te overtuigen van wat er is gebeurd, realiseert The Butcher zich dat hij in een meisjeslichaam veel makkelijker een bloedbad kan aanrichten. Freaky werd geregisseerd door Christopher Landon, die eerder Happy Death Day maakte.

Genre: komische horror

Regisseur: Christopher Landon

Cast: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Misha Osherovich

Kijkwijzer: 16+

Mank (2020) - drama

Met zijn nieuwste film geeft David Fincher (Se7en, The Social Network) een blik op het maakproces van Citizen Kane, een van de invloedrijkste films aller tijden. Hoofdpersoon is scenarist Herman J. Mankiewicz, die inspiratie haalt uit zijn eigen herinneringen aan het verdorven studiosysteem van Hollywood. Oscar-winnaar Gary Oldman (Darkest Hour, Harry Potter) speelt de titelrol in deze film, die vanaf 4 december ook op Netflix te zien is.

Genre: drama

Regisseur: David Fincher

Cast: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins

Kijkwijzer: 12+

Hillbilly Elegy (2020) - drama

Na een familiecrisis wordt rechtenstudent J.D. gedwongen om terug te keren naar zijn ouderlijk huis. Terwijl ruzies nog altijd niet zijn opgelost, blikt hij terug op de band met zijn zorgzame oma en drugsverslaafde moeder. Dit drama, dat vanaf 24 november ook op Netflix te zien is, werd geregisseerd door Oscar-winnaar Ron Howard (A Beautiful Mind, Apollo 13). De term hillbilly verwijst naar de laagopgeleide bewoners van het Appalachengebied in de Verenigde Staten.

Genre: drama

Regisseur: Ron Howard

Cast: Gabriel Basso, Amy Adams, Glenn Close

Kijkwijzer: 12+

De Vogelwachter (2020) - drama

Freek de Jonge is vrijwel de enige acteur in dit drama, over een man die al decennialang woont en werkt in een vogelreservaat. Op het geïsoleerde eiland in de Atlantische Oceaan heeft hij geen enkele behoefte aan hulp of gezelschap, maar dan krijgt de man plotseling te horen dat hij moet vertrekken. Het is de eerste keer in ruim dertig jaar dat De Jonge weer in een bioscoopfilm te zien is.

Genre: drama

Regisseur: Threes Anna

Cast: Freek de Jonge

Kijkwijzer: Alle leeftijden

The Assistant (2019) - drama

Dit drama volgt één dag in het leven van Jane, een ambitieuze vrouw die het wil maken in de entertainmentwereld. Ze ontdekt echter dat haar nieuwe werkplek wordt beheerst door een cultuur van misbruik en seksisme. De hoofdrol in The Assistant wordt gespeeld door Julia Garner, die inmiddels twee Emmy's heeft gewonnen voor haar rol in de Netflix-serie Ozark.

Genre: drama

Regisseur: Kitty Green

Cast: Julia Garner, Owen Holland, Matthew Macfadyen

Kijkwijzer: 16+

The Secrets We Keep (2020) - thriller

Met de komst van een nieuwe buurman komen bij Maja de oorlogstrauma's weer naar boven. In het Amerika van 1960 heeft ze sterke vermoedens dat de gruwelijke SS-commandant uit haar herinneringen terug is. Maja ontvoert en martelt hem om de waarheid boven tafel te krijgen, maar de vraag is intussen of haar vermoedens wel kloppen. De Zweedse acteurs Noomi Rapace (Millennium-trilogie) en Joel Kinnaman (Altered Carbon) spelen de hoofdrollen in deze thriller.

Genre: thriller

Regisseur: Yuval Adler

Cast: Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina

Kijkwijzer: 16+

The Singing Club (2019) - tragicomedy

Terwijl hun echtgenoten vechten in Afghanistan, blijft een groep vrouwen in de Verenigde Staten achter in onzekerheid. Dankzij een nieuw opgericht zangkoor, komen ze erachter dat muziek voor steun kan zorgen. Het tragikomische The Singing Club is op feiten gebaseerd en werd geregisseerd door Peter Cattaneo. Hij kreeg eerder een Oscar-nominatie voor The Full Monty.

Genre: tragicomedy

Regisseur: Peter Cattaneo

Cast: Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Emma Lowndes

Kijkwijzer: Alle leeftijden

Vanguard (2020) - actie

In deze actiefilm speelt Jackie Chan de oprichter van een wereldwijd gerenommeerd beveiligingsbedrijf. Wanneer hij wordt ingehuurd om een ontvoerde zakenman te redden, ontdekt hij dat er een nog veel groter gevaar dreigt.

Genre: actie

Regisseur: Stanley Tong

Cast: Jackie Chan, Yang Yang, Miya Muqi

Kijkwijzer: 16+

Total Recall (1990) - sciencefiction

In deze beroemde sciencefictionfilm van Paul Verhoeven speelt Arnold Schwarzenegger een man die een ruimtereis in zijn geheugen laat implementeren. Er blijken echter al herinneringen aan een echte Mars-missie in zijn hoofd te zitten, maar die zijn om mysterieuze redenen gewist. De nieuwe 4K-restauratie van EYE werd door Verhoeven enthousiast onthaald. "Je ziet zoveel details dat het driedimensionaal lijkt", laat de regisseur via EYE weten.

Genre: sciencefiction

Regisseur: Paul Verhoeven

Cast: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Michael Ironside

Kijkwijzer: 16+

The Death of Antonio Sánchez Lomas (2019) - documentaire

Sinds de brute moord op een dorpsgenoot in 1952, zitten de inwoners van het Zuid-Spaanse Frigiliana nog altijd vol verdriet en wraakgevoelens. Om hun trauma te kunnen verwerken, worden nabestaanden en betrokkenen gevraagd om de gebeurtenissen zelf na te spelen. Regisseur Ramón Gieling is onder meer bekend door zijn documentaire Johan Cruijff: En un momento dado.

Genre: documentaire

Regisseur: Ramón Gieling, Salvador Gieling

Kijkwijzer: 6+