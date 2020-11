Haal De Hoge Veluwe de woonkamer binnen en identificeer de dieren op de wildcamera's. Of schuif aan bij de hoogste bestuurders van de Nederlandse Republiek en ontcijfer hun besluiten. Online burgerwetenschap is leuk, nuttig én een tikkeltje verslavend, merkt boswachter Henk Ruseler van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. "Als je een serie foto's hebt geclassificeerd, ben je alweer razend nieuwsgierig naar de volgende. Je weet nooit wat je tegenkomt."

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe staan sinds 2013 tientallen wildcamera's die foto's maken van dieren die langslopen. De informatie op de foto's wordt in samenwerking met de Wageningen Universiteit gebruikt voor ecologisch onderzoek, bijvoorbeeld naar het gedrag van de dieren. "In het begin werden de foto's bekeken en geclassificeerd door een kleine groep vrijwilligers," vertelt Ruseler. "Maar de camera's leveren jaarlijks bijna twee miljoen foto's op. Die kunnen we nooit allemaal zelf bekijken."

“Met een beetje geluk kom je ook een boommarter tegen, zie je edelherten vechten of ben je getuige van een vos die voor de camera tegen een bosje plast.” Henk Ruseler, boswachter

Meekijken op De Hoge Veluwe

Sinds 2018 kan iedereen de onderzoekers helpen met het project Snapshot Hoge Veluwe. Je krijgt een serie foto's te zien en identificeert de dieren die je ziet. Daarvoor hoef je volgens Ruseler geen wildkenner te zijn. "De website helpt je om het dier te classificeren. Zo leer je steeds meer over de dieren in ons park." Ook een foutje maken is geen probleem, want iedere foto wordt aan meerdere mensen voorgelegd. Het oordeel van de meerderheid telt.

De camera's detecteren warmte, waardoor er op de meeste foto's dieren te zien zijn. "Soms zie je bijzondere beelden, bijvoorbeeld van een das. Als bezoeker van het park kom je die bijna nooit tegen, maar dassen worden met regelmaat op de camera's gezien. Met een beetje geluk kom je ook een boommarter tegen, zie je edelherten vechten of ben je getuige van een vos die voor de camera tegen een bosje plast."

Snapshot van een van de wildcamera's op De Hoge Veluwe (Foto: Nationaal Park De Hoge Veluwe)

Historische besluiten ontrafelen

Ook voor het ontrafelen van 'de oerbron van de Nederlandse geschiedenis' wordt de hulp van vrijwilligers gevraagd. In de zeventiende eeuw groeide de Nederlandse Republiek uit tot een wereldmacht. De Staten-Generaal kwamen van 1576 tot 1796 dagelijks bijeen om besluiten (resoluties) te nemen. "Bijvoorbeeld over handel en oorlog," vertelt projectleider Ida Nijenhuis. "Maar ook over pensioenen voor oorlogsweduwen. En er kwamen mensen langs met uitvindingen waar ze een octrooi voor wilden aanvragen. Je komt van alles tegen."

“De resoluties zijn geschreven in zeventiende- en achttiende-eeuws Nederlands. Daar moet je van houden. Maar dan kruip je wél aan tafel bij de hoogste bestuurders van toen.” Ida Nijenhuis, projectleider REPUBLIC

In het project REPUBLIC werken het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) en het Nationaal Archief samen aan de online toegang tot deze resoluties. Meer dan een half miljoen pagina's zijn inmiddels gedigitaliseerd. Deze scans worden woord voor woord omgezet in tekst, zodat ze doorzoekbaar zijn.

Voor het handgeschreven deel is het project Goetgevonden! opgezet. "Met automatische handschriftherkenning kunnen we de resoluties al op een behoorlijk niveau ontcijferen, maar de transcripties zijn nog niet foutloos," vertelt Nijenhuis. Door de foutjes in 50.000 scans te corrigeren, kan de computer de rest van de half miljoen pagina's naar verwachting zelf doen.

Iedereen kan meedoen. "Een beetje puzzelinstinct is wel handig," denkt de projectleider. "Want de resoluties zijn geschreven in zeventiende- en achttiende- eeuws Nederlands. Daar moet je van houden. Maar dan kruip je wél aan tafel bij de hoogste bestuurders van toen. Een geweldige kans voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van de Republiek en Europa."