Wie zonder les een muziekinstrument wil leren spelen, vindt online een schat aan oefenmateriaal. Bijvoorbeeld voor de ukelele en de mondharmonica, kleine instrumenten die je relatief simpel kan leren spelen. "De basis heb je al snel onder de knie", vertellen ukeleledocent Evelyn Brouwers en mondharmonicaspeler Hans de Vries. "Als je iedere dag een kwartier oefent, kun je na een week al aardig spelen."

De mondharmonica is ooit bedacht om zelf te leren spelen, vertelt De Vries. "Je begint ergens op het midden van de mondharmonica met uitademen, volgt het ritme van een liedje en dan begint het al snel ergens op te lijken. Het is vooral een beetje puzzelen waar je moet inademen, maar dat is een kwestie van uitproberen. Zo kun je het jezelf aanleren."

De enige voorwaarde is dat je een mondharmonica van goede kwaliteit kiest. Die heb je volgens de muzikant al voor een paar tientjes. Je bespeelt het instrument door in en uit te ademen. "Dat kan lastig zijn", erkent hij. "Maar dat is een kwestie van motoriek, dat went vanzelf. En het mooie is: je kunt een verkeerde noot spelen, maar die is nooit buiten de toonsoort. Dus je speelt eigenlijk nooit vals. Als je alleen maar ademt op een bepaald ritme, dan klinkt dat al leuk."

“Hoe is je mondhouding? Gebruik je je adem in plaats van te blazen? Dat kan een wereld van verschil maken.” Hans de Vries, mondharmonicaspeler

Ook de ukelele is een relatief eenvoudig instrument om zelf mee aan de slag te gaan, vertelt Brouwers van Ukelele4U. "De ukelele is even veelzijdig als een gitaar, maar met vier snaren veel makkelijker te bespelen. Het heeft een vrolijk geluid en je kunt er eigenlijk alles mee spelen wat je maar wil." Voor 80 euro heb je een prima startersinstrument. "Met een aantal basisakkoorden kun je al vrij snel liedjes spelen. Dus je boekt snel succes."

Instrument spelen zelfde als autorijden

De meeste mensen kunnen online een heel eind komen. Bijvoorbeeld met de instructievideo's die Brouwers en De Vries op YouTube hebben gezet. Brouwers biedt daarnaast online cursussen aan, met de mogelijkheid om zelf video's te delen, zodat de docent kan meekijken en tips kan geven. Ook De Vries helpt beginners graag verder. "Om net even de scherpe kantjes eraf te halen. Hoe is je mondhouding? Gebruik je je adem in plaats van te blazen? Dat kan een wereld van verschil maken."

Vervolgens is het een kwestie van oefenen en volhouden, weet Brouwers. "Een instrument spelen is deels muzikaliteit, maar voor een groot deel een vaardigheid. Net als autorijden. De eerste rijles denk je: een rondje rijden lukt best aardig, maar hoe ga ik ooit mijn rijbewijs halen? Dat is een kwestie van veel doen. Door het vaak te herhalen word je er steeds beter in. Zo werkt dat ook met een instrument spelen."

“Werk je thuis? Leg een mondharmonica naast je laptop.” Hans de Vries, mondharmonicaspeler

Ook De Vries herkent dit. "Werk je thuis? Leg een mondharmonica naast je laptop", tipt hij. "Als je in iedere pauze steeds even speelt, dan kun je al snel een aantal liedjes spelen. Als je dat vaak doet en je krijgt steeds meer zelfvertrouwen, dan ga je nét wat soepeler spelen. Zeker als je een liedje uit je hoofd kunt spelen, dus zonder aanwijzingen op papier, dan wordt het leuk. Dan gaat muziek écht leven."

Zelf aan de slag? Leer mondharmonica spelen met de tips van Hans de Vries op harmonicaworkshops.nl of probeer de ukelele met hulp van Evelyn Brouwers van Ukelele4U.