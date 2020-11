Met de sluiting van bioscopen verschijnen er deze week uiteraard geen nieuwe films in de theaters. Wel komen verschillende zenders en streamingdiensten met titels die nog niet eerder te zien zijn geweest. Bekijk hieronder het overzicht van de nieuwste films en series.

Films

Blood and Money (Pathé Thuis) - actiethriller

Tom Berenger (Platoon) speelt in deze thriller oorlogsveteraan Jim Reed, die tijdens het jagen op een grote hoeveelheid geld stuit. Criminelen proberen hem te pakken te krijgen in de wildernis van Noord-Amerika, maar dat laat Jim niet zomaar gebeuren.

Genre: actiethriller

Regisseur: John Barr

Cast: Tom Berenger, Kristen Hager, Paul Ben-Victor

Releasedatum: 11 november

96 Bekijk hier de trailer van Blood and Money

Lucy in the Sky (Pathé Thuis) - thriller

Nadat ze de aarde voor het eerst van een afstand heeft gezien, begint astronaut Lucy anders tegen het leven aan te kijken. Terwijl ze geobsedeerd raakt met terugkeren naar de ruimte, begint haar gedrag zorgwekkend en gevaarlijk te worden. De hoofdrol in deze thriller wordt gespeeld door Oscar-winnares Natalie Portman (Black Swan).

Genre: thriller

Regisseur: Noah Hawley

Cast: Natalie Portman, Jon Hamm, Dan Stevens

Releasedatum: 11 november

150 Bekijk hier de trailer van Lucy in the Sky

Target Number One (Pathé Thuis) - thriller

Josh Hartnett speelt in deze thriller een Canadese journalist die onderzoek doet naar een arrestatie in Thailand. Een oud-verslaafde is daar veroordeeld tot een lange gevangenisstraf vanwege drugssmokkel, maar de politie lijkt belangrijke informatie te hebben achtergehouden. Target Number One is gebaseerd op het verhaal van Alain Olivier, die in 1987 onterecht werd vastgezet en daar een boek over schreef.

Genre: thriller

Regisseur: Daniel Roby

Cast: Antoine Olivier Pilon, Josh Hartnett, Stephen McHattie

Releasedatum: 11 november

128 Bekijk hier de trailer van Target Number One

The Tax Collector (Apple TV en Pathé Thuis) - misdaad

In de misdaadwereld van Los Angeles rijdt David rond om met geweld 'belastingen' te innen bij verschillende bendes. Maar wanneer een oude rivaal opduikt, moet hij zijn eigen gezin zien te beschermen. Regisseur David Ayer (End of Watch, Suicide Squad) schreef eerder het scenario van de politiethriller Training Day en verwijst in zijn nieuwste film naar dat verhaal.

Genre: thriller

Regisseur: David Ayer

Cast: Bobby Soto, Shia LaBeouf, Cinthya Carmona

Releasedatum: 11 november

151 Bekijk hier de trailer van The Tax Collector

Bill & Ted Face the Music (Pathé Thuis) - comedy

Ruim dertig jaar na zijn doorbraakrol in de comedy Bill & Ted's Excellent Adventure keert Keanu Reeves (The Matrix, John Wick) terug als onnozele kluns met een tijdmachine. In dit derde deel van de Bill & Ted-reeks moet hij samen met zijn compagnon de wereld redden door het perfecte muzieknummer te schrijven. De twee krijgen daarbij hulp van hun tienerdochters, die terug in de tijd reizen om verschillende historische muzikanten in te schakelen.

Genre: comedy

Regisseur: Dean Parisot

Cast: Keanu Reeves, Alex Winter, Kristen Schaal

Releasedatum: 12 november

159 Bekijk hier de trailer van Bill & Ted Face the Music

Greenland (Amazon Prime) - rampenfilm

Als een komeet op de aarde afraast, heeft John nog vier dagen om zijn gezin in veiligheid te brengen. Op weg naar een schuilplaats in Groenland stuit het gezin op groeiende paniek in de samenleving. De hoofdrol in deze nieuwe rampenfilm wordt gespeeld door Gerard Butler. Hij en regisseur Ric Roman Waugh maakten eerder samen de actiefilm Angel Has Fallen.

Genre: rampenfilm

Regisseur: Ric Roman Waugh

Cast: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd

Releasedatum: 13 november

149 Bekijk hier de trailer van Greenland

La vita davanti a sé (Netflix) - drama

Italiaans filmicoon Sophia Loren is voor het eerst sinds 2009 weer in een speelfilm te zien. De 86-jarige Oscar-winnares, onder meer bekend door Una giornata particolare, is in La vita davanti a sé (The Life Ahead) te zien als Holocaustoverlevende met een kinderopvang. Wanneer ze wordt beroofd door een straatjongetje, besluit ze zich over hem te ontfermen.

153 Bekijk hier de trailer van La vita davanti a sé

Genre: drama

Regisseur: Edoardo Ponti

Cast: Sophia Loren, Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri

Releasedatum: 13 november

Jingle Jangle: A Christmas Journey (Netflix) - fantasy

Speelgoedmaker Jeronicus Jangle (Oscar-winnaar Forest Whitaker) komt met de inventiefste creaties, maar verliest na een diefstal een van zijn belangrijkste uitvindingen. Kleindochter Journey gaat op zoek naar gerechtigheid en krijgt daarbij hulp van een robot met magische krachten. De kerstfilm Jingle Jangle vermengt fantasy met musicalelementen.

Genre: fantasy, musical

Regisseur: David E. Talbert

Cast: Madalen Mills, Forest Whitaker, Keegan-Michael Key

Releasedatum: 15 november

165 Bekijk hier de trailer van Jingle Jangle: A Christmas Journey

Series

Devs (Ziggo Movies & Series) - sciencefiction

Lily en Sergei werken voor een kwantumcomputerbedrijf dat een geheimzinnige afdeling heeft. Wanneer Sergei naar 'Devs' wordt overgeplaatst en plotseling spoorloos verdwijnt, gaat Lily op onderzoek uit. De miniserie Devs is geregisseerd door Alex Garland, bekend van de sciencefictionthrillers Ex Machina en Annihilation.

Genre: sciencefiction

Regisseur: Alex Garland

Cast: Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Karl Glusman

Releasedatum: 12 november

104 Bekijk hier de trailer van Devs

The Durrells in Corfu (NPO Plus) - drama

De alleenstaande Louisa, moeder van vier kinderen, begint een pension in dit vierde seizoen van The Durrells in Corfu. In het Griekenland van 1939 komt de Tweede Wereldoorlog echter steeds dichterbij. Het nieuwste seizoen is vanaf 18 november ook te zien bij Omroep MAX.

Genre: drama

Regisseur: Steve Barron, Roger Goldby

Cast: Keeley Hawes, Josh O'Connor, Milo Parker

Releasedatum: 13 november

60 Trailer van The Durrells in Corfu seizoen 4

Los Favoritos de Midas (Netflix) - thriller

Deze Spaanse miniserie gaat over een rijke zakenman die wordt gechanteerd door een mysterieuze organisatie. Celda 211-acteur Luis Tosar speelt de hoofdrol. Regisseur Mateo Gil is vooral bekend als scenarist van de thriller Abre los ojos en het Oscar-winnende Mar adentro. Hij baseerde zijn script op het korte verhaal The Minions of Midas uit 1901.

Genre: thriller

Regisseur: Mateo Gil

Cast: Luis Tosar, Marta Belmonte, Carlos Blanco

Releasedatum: 13 november

128 Bekijk hier de trailer van Los favoritos de Midas

Inside Pixar (Disney+) - documentaire

Deze documentaireserie biedt een kijkje achter de schermen bij animatiestudio Pixar, bekend van Oscar-winnende films als Toy Story en Inside Out. De reeks bestaat uit vier afleveringen van tien minuten. Pixars nieuwste film Soul moet in december op Disney+ verschijnen. In hoeverre er aan die film aandacht wordt besteed, is nog niet bekend.

Genre: documentaire

Releasedatum: 13 november

The Crown (Netflix) - drama

Deze prijswinnende serie rondom de Britse koningin Elizabeth is aanbeland bij het vierde seizoen, dat zich afspeelt tussen 1977 en 1990. Daarmee maken onder anderen Diana Spencer en Margaret Thatcher hun opwachting. De jonge Diana wordt in dit seizoen gespeeld door Emma Corrin. Tenet-actrice Elizabeth Debicki is inmiddels gecast om de rol over te nemen in de laatste twee seizoenen. De hoofdrol wordt dit seizoen voor het laatst gespeeld door Oscar-winnares Olivia Colman (The Favourite). Imelda Staunton zal daarna verder gaan als de Britse vorstin.

Genre: drama

Maker: Peter Morgan

Cast: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Josh O'Connor

Releasedatum: 15 november