Met de sluiting van bioscopen verschijnen er deze week uiteraard geen nieuwe films in de theaters. Wel komen verschillende zenders en streamingdiensten met titels die nog niet eerder te zien zijn geweest. Bekijk hieronder het overzicht van de nieuwste films en series.

Films

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run (Netflix) - animatie

Wanneer hun slakkenvriend Gary wordt ontvoerd, gaan SpongeBob en Patrick in de achtervolging om hem uit de handen van Poseidon te redden. Sponge on the Run speelt zich af voor de gebeurtenissen in de originele televisieserie, met ook aandacht voor de kindertijd van de hoofdpersonages. De komische animatiefilm zou dit jaar oorspronkelijk in de bioscoop verschijnen, maar krijgt nu een release via Netflix.

Genre: animatie

Regisseur: Tim Hill

Stemmencast: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass

Releasedatum: 5 november

116 Bekijk hier de trailer van SpongeBob: Sponge on the Run

Operation Christmas Drop (Netflix) - romantische comedy

Congresmedewerker Erica wordt tijdens de kerstdagen naar een tropische strandlocatie gestuurd, om onderzoek te doen naar een luchtmachtpiloot. Andrew blijkt echter een charmante man met een groot hart, waardoor er langzaam iets op lijkt te bloeien tussen de twee tegenpolen. Hoofdrolspeler Alexander Ludwig is onder meer bekend door The Hunger Games en de Netflix-serie Vikings.

Genre: romantische comedy

Regisseur: Martin Wood

Cast: Kat Graham, Alexander Ludwig, Virginia Madsen

Releasedatum: 5 november

Series

Love & Anarchy (Netflix) - romantische comedy

Nadat carrièrevrouw Sofie is gechanteerd met seksueel getinte foto's, neemt ze wraak op Max door zijn telefoon af te pakken. Hij krijgt hem alleen terug als hij een gekke opdracht uitvoert. Zo begint er een spelletje van uitdagingen die heen en weer blijven gaan, terwijl Sofie en Max ook gevoelens voor elkaar lijken te krijgen. Het Zweedse Love & Anarchy bestaat uit acht afleveringen.

Genre: romantische comedy

Regisseur: Lisa Langseth

Cast: Ida Engvoll, Reine Brynolfsson, Björn Kjellman

Releasedatum: 4 november

NeXt (Ziggo en FOX) - sciencefiction

In deze nieuwe serie ontdekt technologiepionier Paul dat zijn systeem zich op een gevaarlijke manier aan het doorontwikkelen is. Samen met een FBI-agent moet hij de kunstmatige intelligentie zien te stoppen. Hoofdrolspeler John Slattery was eerder te zien in de serie Mad Men en het Oscar-winnende drama Spotlight. FOX komt iedere donderdag met een nieuwe aflevering, Ziggo doet dat elke vrijdag.

Genre: sciencefiction, thriller

Maker: Manny Coto

Cast: John Slattery, Fernanda Andrade, Jason Butler Harner

Releasedatum: 5 november

170 Bekijk hier de trailer van NeXt

Paranormal (Netflix) - horror

In het Egypte van 1969 wordt een hematoloog geconfronteerd met een reeks bovennatuurlijke verschijnselen. Samen met zijn collega op de universiteit probeert hij zijn geliefden te beschermen. Paranormal is gebaseerd op de gelijknamige boekenserie, die met name in Egypte populair is.

Genre: horror

Regisseur: Majid Al Ansari, Amr Salama

Cast: Ahmed Amin, Reem Abd El Kader, Samma Ibrahim

Releasedatum: 5 november

Carmel: Who Killed Maria Marta? (Netflix) - documentaire

Aanvankelijk werd haar dood omschreven als een huiselijk ongeval, maar anderhalve maand later bleek dat de schedelbreuk van María Marta García Belsunce was veroorzaakt door vijf kogels. De makers van deze documentaireserie doen onderzoek naar de geruchtmakende gebeurtenis, in het Argentinië van 2002.

Genre: documentaire

Regisseur: Alejandro Hartmann

Releasedatum: 5 november

Dollface (Ziggo) - comedy

Jules is zo afhankelijk van haar vriend, dat ze nauwelijks nog iets zelf overhoudt wanneer hij het plotseling uitmaakt. Terwijl ze de relatie met haar oude vriendinnen weer probeert te herstellen, gebruikt ze ook haar fantasie om haar eigen plek in de wereld te vinden. Dollface verscheen in 2019 al in de Verenigde Staten en gaat donderdag in première op Ziggo.

Genre: comedy

Maker: Jordan Weiss

Cast: Kat Dennings, Brenda Song, Shay Mitchell

Releasedatum: 5 november

60 Bekijk hier de trailer van Muppets Now

Muppets Now (Disney+) - comedy

De Muppets krijgen vanaf vrijdag hun eerste streamingserie, met zes afleveringen van ongeveer 25 minuten. Elke aflevering bestaat uit verschillende segmenten, zoals een lifestyleprogramma met Miss Piggy en een kookshow waar bekende chef-koks samen met de poppen in te zien zijn. Daarnaast krijgt Kermit levensadvies van RuPaul.

Genre: comedy

Regisseurs: Bill Barrett, Kirk R. Thatcher, Christopher Alender

Stemmencast: Matt Vogel, Eric Jacobsen, Bill Barretta

Releasedatum: 6 november

Industry (Ziggo) - drama

Deze nieuwe HBO-serie volgt de ambitieuze Harper, die vanuit New York verhuist voor een baan bij een belangrijke bank in Londen. Samen met een aantal andere jonge bankiers, moet ze om zien te gaan met de prestatiedruk binnen een hard hiërarchisch systeem. Industry heeft acht afleveringen en is vanaf 10 november wekelijks bij Ziggo te zien.