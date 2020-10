De remake van een tienerklassieker, een Noorse prijswinnaar en een overlevingsthriller verschijnen deze week in de bioscoop. Het filmaanbod wordt vanaf donderdag uitgebreid met in totaal acht titels. Bekijk hieronder om welke films het gaat.

The Craft: Legacy (2020) - thriller

Vier schoolvriendinnen experimenteren met zwarte magie, maar blijken hun eigen krachten niet onder controle te hebben. Het verhaal van tienerhorror The Craft (1996) krijgt met deze remake een moderner uiterlijk. Bijrollen zijn weggelegd voor onder anderen Michelle Monaghan (Mission: Impossible - Fallout) en David Duchovny (The X-Files, Californication).

Genre: thriller

Regisseur: Zoe Lister-Jones

Cast: Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone

Kijkwijzer: 12+

142 Bekijk hier de trailer van The Craft: Legacy

Hope (2019) - drama

Anja's gelukkige leven wordt compleet ontregeld na een bezoek aan het ziekenhuis. Ze heeft een hersentumor en blijkt niet lang meer te leven te hebben. Rond de feestdagen probeert ze het nieuws een plek te geven met haar gezin. Regisseur Maria Sødahl kreeg negen jaar geleden zelf te horen dat ze terminaal ziek was en baseerde zich op herinneringen aan die tijd. Acteur Stellan Skarsgård, te zien als Anja's echtgenoot, won eerder dit jaar een Golden Globe voor zijn rol in de HBO-serie Chernobyl.

Genre: drama

Regisseur: Maria Sødahl

Cast: Andrea Braein Hovig, Stellan Skarsgård, Terje Auli

Kijkwijzer: Alle leeftijden

170 Bekijk hier de trailer van Hope

The Shining (1980) - horror

Veertig jaar na de oorspronkelijke release komt horrorklassieker The Shining terug naar de bioscoop. In Stanley Kubricks beroemde boekverfilming speelt Jack Nicholson een schrijver die met zijn gezin een leegstaand hotel betrekt. Duistere krachten zorgen ervoor dat hij steeds gekker en gevaarlijker wordt. Zoon Danny wordt intussen geplaagd door naargeestige visioenen. The Shining verschijnt in een geremasterde 4K-versie, met de originele speelduur van 144 minuten.

Genre: horror

Regisseur: Stanley Kubrick

Cast: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

Kijkwijzer: 16+

121 Trailer The Shining

Horizon Line (2020) - thriller

Sara en Jackson zijn onderweg naar een bruiloft op een tropisch eiland, maar onderweg komen ze in grote problemen. De piloot van hun vliegtuigje sterft aan een hartaanval, dus moet het koppel zelf in de lucht zien te blijven. De brandstof raakt echter op en er nadert een grote storm. Scenaristen Josh Campbell en Matthew Stuecken schreven eerder mee aan de horror 10 Cloverfield Lane.

Genre: thriller

Regisseur: Mikael Marcimain

Cast: Allison Williams, Alexander Dreymon

Kijkwijzer: 12+

116 Bekijk hier de trailer van Horizon Line

La última primavera (2020) - drama

In een sloppenwijk van Madrid dreigt een gezin uit hun woning te worden gezet. De vader, zijn vrouw, zoons en schoondochter Maria gaan ieder op hun eigen manier met die situatie om. La última primavera is een mix van feit en fictie. De Nederlands-Spaanse filmmaker Isabel Lamberti laat de familie Gabarre Mendoza min of meer zichzelf spelen, in een verhaal dat op hun eigen leven is geïnspireerd. Het sociale drama won eerder al de prijs voor beste regiedebuut op het filmfestival van San Sebastian.

Genre: drama

Regisseur: Isabel Lamberti

Cast: David Gabarre Jiménez, Agustina Mendoza Gabarre, David Gabarre Mendoza

Kijkwijzer: Alle leeftijden

129 Bekijk hier de trailer van La última primavera

Farewell Paradise (2019) - documentaire

Als kinderen woonden ze in luxe op de Bahama's, totdat hun ouders plotseling terug naar Zwitserland verhuisden. Vier zussen blikken in deze documentaire terug op de scheiding van hun vader en moeder, een gebeurtenis die bij hen op hele verschillende manieren binnenkwam. Regisseur Sonja Wyss verdiept zich in haar eigen familiegeschiedenis, om zo een verhaal te vertellen over de littekens die een echtscheiding nalaat.

Genre: documentaire

Regisseur: Sonja Wyss

Kijkwijzer: Alle leeftijden

95 Bekijk hier de trailer van Farewell Paradise

Dicktatorship (2019) - documentaire

Mannen maken de dienst uit in Italië, laten Gustav Hofer en Luca Ragazzi zien met deze documentaire. Het duo vraagt zich af waar het machismo in hun land vandaan komt. Is het cultureel of juist biologisch bepaald? Dicktatorship laat verschillende experts aan het woord en onderzoekt het patriarchaat binnen het onderwijs, de kerk, het gezinsleven, de media en de politiek.

Genre: documentaire

Regisseur: Gustav Hofer, Luca Ragazzi

Kijkwijzer: Alle leeftijden

150 Bekijk hier de trailer van Dicktatorship

Everything: The Real Thing Story (2019) - documentaire

The Real Thing schreef in 1976 historie als eerste zwarte muziekband met een nummer één-hit. You To Me Are Everything betekende het begin van verschillende successen, hoewel de muzikanten ook tegen racisme moesten blijven vechten. In de documentaire Everything blikken twee van de bandleden terug, samen met andere mensen uit de muziekwereld.

Genre: documentaire

Regisseur: Simon Sheridan

Kijkwijzer: 16+