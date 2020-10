Nu we massaal thuiszitten, ligt eenzaamheid op de loer. Vooral voor kwetsbare groepen. Wil je iets betekenen voor een ander en sta je open voor een bijzondere ontmoeting? Laat je koppelen aan een maatje in een kwetsbare positie in de samenleving. Deze drie maatjesprojecten kunnen vrijwilligers goed gebruiken. Júíst in coronatijd.

Vergroot je wereld: ontmoet een vluchteling

Veel nieuwkomers verkeren in een sociaal isolement. Om dit isolement te doorbreken én Nederlanders te betrekken bij de opvang en integratie van vluchtelingen, koppelt stichting Buddy to Buddy nieuwkomers op basis van gedeelde interesses aan betrokken inwoners. Het buddyschap is een verrijking voor zowel Nederlanders als nieuwkomers, vertelt initiatiefnemer Willemijn Voorham. "Mensen hebben elkaar vaak ontzettend veel te vragen en te vertellen. Het vergroot beide werelden."

Zo koppelde de stichting een Eritrese jongen die droomt van wielrennen aan een familie vol fietsfanaten. "Zij deden een oproep voor onderdelen in hun netwerk en bouwden een professionele wielrenfiets op maat. Nu fietst de jongen bij een wielersportvereniging in Zutphen. Zijn buddy's voelen als familie voor hem." Voorham merkt dat veel koppels ook in coronatijd een weg vinden om met elkaar in contact te blijven. "Ze spreken af, op 1,5 meter afstand of soms online, maar het contact blijft ontzettend waardevol."

Buddy to Buddy is op dit moment actief in zeven steden. Op een aantal locaties zijn initiatiefgroepen gestart. Wil je meedoen of het buddyproject naar jouw stad halen? Meld je aan bij Buddy to Buddy.

Weg generatiekloof: student steunt senior

Stichting senior&student koppelt studenten aan senioren om de zelfredzaamheid van de senioren te vergroten en de eenzaamheid te verkleinen. Als student kies je zelf een senior uit die qua interesses en persoonlijke overeenkomsten goed bij je past. Je biedt praktische hulp en spreekt regelmatig af, bijvoorbeeld om een wandeling te maken, een spelletje te spelen of samen te eten.

Door de coronacrisis zijn de contacten nog belangrijker geworden, merkt Alexander de Waardt van Stichting senior&student. "De eenzaamheid onder ouderen is enorm toegenomen. 'Live' contact is natuurlijk lastiger geworden, maar niet onmogelijk."

“Sommige koppels zijn belmaatjes geworden. En veel studenten bieden nu meer praktische hulp. Ze brengen bijvoorbeeld boodschappen langs of halen medicijnen bij de apotheek.” Alexander de Waardt, stichting senior&student

De stichting moedigt koppels aan om met elkaar te bespreken wat prettig voelt. "Ook op 1,5 meter afstand en zelfs online zijn er mogelijkheden om in contact te blijven. Sommige koppels zijn belmaatjes geworden. En veel studenten bieden nu meer praktische hulp. Ze brengen bijvoorbeeld boodschappen langs of halen medicijnen bij de apotheek."



In de afgelopen jaren bracht de stichting meer dan achthonderd koppels samen. Het komende jaar is er plek voor nog vijfhonderd koppels in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Zowel senioren als studenten kunnen zich aanmelden via stichtingseniorenstudent.nl.

Vriendschappen voor jongeren mét en zónder beperking

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is het opbouwen van een sociaal leven niet vanzelfsprekend. Om eenzaamheid onder jongeren te bestrijden, is HandicapNL het vriendschapsprogramma Buddies gestart. Een jongere zonder beperking (een peer-buddy) wordt voor minimaal één jaar gekoppeld aan een jongere met een licht verstandelijke beperking (een buddy), met als doel om een duurzame en gelijkwaardige vriendschap te laten ontstaan.

“Sommige buddies durven niet meer de straat op, omdat ze de regels niet begrijpen en juist heel goed willen opvolgen. De peer-buddy kan helpen dit gedrag te doorbreken.” Marcia van Beek, Business Unit Manager Buddies

Vanwege de coronamaatregelen waren vrijwilligers tijdelijk niet welkom in de zorginstellingen, vertelt Marcia van Beek, Business Unit Manager Buddies bij HandicapNL. "Maar zodra de instellingen voor een beperkt gezelschap weer open mochten, kwam de vrijwilliger bij veel buddies direct op de bezoeklijst terecht."

Het contact tussen de koppels bewijst juist in deze tijd zijn meerwaarde, merkt Van Beek. "Sommige buddies durven niet meer de straat op, omdat ze de regels niet begrijpen en juist heel goed willen opvolgen. De peer-buddy kan helpen dit gedrag te doorbreken en de veiligheid bieden om bijvoorbeeld samen te gaan wandelen of de natuur in te trekken."

Ook peer-buddy worden? Iedereen tussen de zestien en veertig jaar die zich minimaal twee keer per maand wil inzetten en zich goed kan verplaatsen in een ander, kan zich aanmelden bij HandicapNL.