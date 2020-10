Een Nederlandse boekverfilming, een comedy met Michiel Huisman, twee activistische documentaires en een wielrendrama zitten deze week bij de nieuwste bioscoopreleases. Bekijk hieronder welke negen titels vanaf donderdag in de bioscoop te zien zijn.

I Am Greta (2020) - documentaire

De jonge klimaatactiviste Greta Thunberg werd intensief gevolgd voor deze documentaire. Van haar eenzame protest voor het Zweedse parlement tot de zeiltocht richting de Verenigde Naties, waarmee ze in september 2019 het wereldnieuws haalde. Filmmaker Nathan Grossman concentreert zich intussen ook op de impact die Thunbergs strijd op haar persoonlijke leven heeft. I Am Greta ging eerder dit jaar in première op het Filmfestival van Venetië.

Genre: documentaire

Regisseur: Nathan Grossman

Kijkwijzer: Alle leeftijden

158 Bekijk hier de trailer van I Am Greta

Buiten is het feest (2020) - drama

Op jonge leeftijd werd ze al tante, doordat haar zus seksueel werd misbruikt. Zangeres Sonne heeft dat oude leven achter zich gelaten, maar alles verandert wanneer ze de voogdij over haar nichtje krijgt. De biologische vader eist zijn kind te zien maar dat vertrouwt Sonne niet. Langzaam wordt duidelijk wat er is gebeurd en welke gevolgen dat jaren later nog steeds heeft. Buiten is het feest is gebaseerd op het boek van Arthur Japin, die zich op zijn beurt baseerde op de jeugd van cabaretière Karin Bloemen.

Genre: drama

Regisseur: Jelle Nesna

Cast: Abbey Hoes, Georgina Verbaan, Eelco Smits

Kijkwijzer: 12+

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) - fantasy

De beroemde fantasytrilogie van Peter Jackson komt terug naar de bioscoop, in de uitgebreidere versies die eerder al op dvd verschenen. In dit slotdeel komen Frodo en Sam op hun tocht richting Mordor steeds meer in gevaar, terwijl hun vrienden zich klaarmaken voor een immense veldslag. The Return of the King verzilverde in 2004 al zijn Oscar-nominaties. Met elf beeldjes evenaarde deze fantasyfilm daarmee het record van Ben-Hur en Titanic.

Genre: fantasy

Regisseur: Peter Jackson

Cast: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen

Kijkwijzer: 12+

124 Lord of the Rings-trilogie komt terug naar de bioscoop

The Last Right (2019) - comedy, drama

Michiel Huisman is in deze tragikomische roadmovie te zien als een succesvolle advocaat, die vanuit New York terugreist naar Ierland voor de begrafenis van zijn moeder. Tijdens een tocht naar het noorden van het land met zijn autistische broertje, blijkt hij ook de verantwoordelijkheid te krijgen over het lichaam van de man die naast hem in het vliegtuig zat.

Genre: comedy, drama

Regisseur: Aoife Crehan

Cast: Michiel Huisman, Samuel Bottomley, Niamh Algar

Kijkwijzer: 9+

142 Bekijk hier de trailer van The Last Right

The Racer (2020) - drama

De Belgische wielrenner Dom offert zichzelf al jaren op om de sprinter van zijn team als eerste over de finish te krijgen. Maar stiekem verlangt hij er ook naar om zelf eens de gele trui te pakken. Tijdens de Tour de France van 1998 gaat hij gevaarlijk ver om die droom te verwezenlijken. The Racer speelt zich af rondom het beruchte dopingschandaal in de wielerwereld, maar gebruikt fictieve personages.

Genre: drama

Regisseur: Kieron J. Walsh

Cast: Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee

Kijkwijzer: 9+

117 Bekijk hier de trailer van The Racer

Sweet Thing (2020) - drama

Zeven jaar na Little Feet castte filmmaker Alexandre Rockwell opnieuw zijn eigen kinderen. Lana (15) en Nico Rockwell (11) spelen een zus en broer die samenwonen met een alcoholistische vader. Wanneer hij wordt opgenomen in een kliniek, vertrekken de kinderen met een nieuwe vriend richting Florida. Sweet Thing werd op het Filmfestival van Berlijn bekroond met de Kristallen Beer, de prijs voor beste jeugdfilm.

Genre: drama

Regisseur: Alexandre Rockwell

Cast: Lana Rockwell, Nico Rockwell, Jabari Watkins

Kijkwijzer: 12+

117 Bekijk hier de trailer van Sweet Thing

Giselle (2020) - dans

Balletklassieker Giselle, uitgevoerd door het Britse Royal Opera House, is sinds dinsdag in de bioscoop te zien. Het verhaal gaat over de liefde tussen een boerendochter en een edelman. De twee worden van elkaar gescheiden nadat Giselle zelfmoord pleegt, maar komen elkaar weer tegen tijdens het griezelige tweede bedrijf. Giselle komt oorspronkelijk uit 1841 en is een van de bekendste balletten uit de romantiek.

Genre: dansvoorstelling

Regisseur: Peter Wright

Cast: Marianela Núnez, Vadim Muntagirov

Kijkwijzer: geen keuring

34 Bekijk hier de trailer van Giselle

Stevie Nicks, 24 Karat Gold (2020) - concertregistratie

Deze concertfilm van Stevie Nicks, met name bekend als zangeres van Fleetwood Mac, wordt twee dagen wereldwijd in de bioscoop vertoond. De eerste voorstellingen vonden al plaats op woensdag, maar zondag is de registratie nog eens te zien.

Genre: concertregistratie

Regisseur: Joe Thomas

Kijkwijzer: Alle leeftijden

30 Trailer van Stevie Nicks, 24 Karat Gold

Into the Jungle (2018) - documentaire

Jim en Jean Thomas, een jong Australisch koppel, reizen af naar Papoea-Nieuw-Guinea om de inheemse bevolking te laten stoppen met jagen op de tenkile. Deze boomkangoeroe wordt van oudsher opgegeten maar is inmiddels met uitsterven bedreigd. Regisseur Mark Hanlin kreeg voor zijn documentaire medewerking van David Attenborough en Jane Goodall.

Genre: documentaire

Regisseur: Mark Hanlin

Kijkwijzer: Alle leeftijden