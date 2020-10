De tiny house-beweging in Nederland is groeiende; veel mensen zijn op zoek naar andere manieren van wonen. Maar wat kost dat nou eigenlijk? Maarten Bas van Driel vertelt over zijn zelfgebouwde tiny house en de kosten die daarbij horen.

Wat kost dat eigenlijk, zo'n tiny house? Materiaalkosten: 20.000 euro

Elektriciteit: ongeveer 5 euro per maand

Gas: 25 euro per maand

Huur kavel: in natura

Van Driel woont samen met zijn vriendin Leonore in een tiny house. "Wij hebben zelf ons huisje ontworpen en gebouwd. De totale kosten daarvan waren 20.000 euro. Ons budget was beperkt en dat was een van de redenen waarom we voor tweedehands bouwmaterialen kozen. Ook spreekt de filosofie die erbij hoort ons aan: van iets dat vergaan is iets nieuws maken. De prijzen voor tiny houses verschillen behoorlijk, maar gemiddeld genomen ben je tussen de 20.000 en 100.000 euro kwijt. En dan ligt het er natuurlijk aan of je zelf bouwt, laat bouwen of iets koopt dat al klaar is."

Woonlocatie vinden is uitdaging

Van Driel mag voor een periode van anderhalf jaar met nog vier tiny houses op een stuk grond in Dordrecht wonen. Volgens Marjolein Jonker van TinyFinder.com is het een flinke uitdaging om een plek te vinden voor een tiny house.

“Gemeenten gaan verschillend met een tiny house-project om; de ene gemeente omarmt het, de ander vindt het een niche en wil er niets mee doen.” Marjolein Jonker, TinyFinder.com

"Je moet echt proactief zijn, de ontwikkelingen in de gaten houden en weten waar initiatiefgroepen actief zijn. Natuurlijk hangt het ook af van je financiële situatie. Als je een eigen kavel kunt kopen is het minder ingewikkeld. De meeste mensen kunnen dat echter niet en zijn afhankelijk van de gemeenten. Die gaan verschillend met een tiny house-project om; de ene gemeente omarmt het, de ander vindt het een niche en wil er niets mee doen."

De slaapkamer in het tiny house van Maarten Bas van Driel en Leonore. (Foto: privécollectie)

Huur in natura

Op het terrein waar Van Driel woont is een elektra-aansluiting waar de vijf huisjes gebruik van maken. "We hebben ook zonnepanelen. Hoeveel kosten we hebben qua elektra weet ik niet precies, dat is zo weinig. In een half jaar hebben we negentig kilowatt verbruikt. De huur voor de locatie betalen we in natura aan de gemeente. Dat houdt in dat we per huishouden acht uur per week werken om het terrein te onderhouden en activiteiten voor de buurt te organiseren. Dit geldt uiteraard niet voor alle tiny house-woonlocaties; bij de meeste betaal je gewoon huur."

Van Driel woont zo duurzaam mogelijk. "We hebben een geiser voor warm water en koken op gas. Om ons huisje warm te stoken hebben we een rocket stove, een efficiënte houtkachel. En om water te besparen gebruiken we een droogtoilet. Dat scheelt echt heel veel."

Het kleine huisje van binnen. (Foto: Maarten Bas van Driel)

'Recreatiewoningen zijn geen tiny houses'

De tiny house-beweging kwam vijf jaar geleden naar Nederland, mede door aanjager Marjolein Jonker van TinyFinder.com. "Inmiddels zijn er ruim 46 woonprojecten en meer dan 80 initiatiefgroepen om woonlocaties te creëren. Een grote en groeiende groep mensen dus die anders willen wonen: back to basic, in de natuur, klein en duurzaam."

Jonker stoort zich aan het feit dat de term tiny house veelvuldig wordt gebruikt door de recreatiebranche. "Tiny houses zijn geen recreatiewoningen! Wij moeten continu aan gemeenten uitleggen dat het om een volwaardige woonvorm gaat waar veel mensen heel bewust voor kiezen, geen recreatiewoningen."