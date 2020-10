Oude Oscar-winnaars en nieuwe familiefilms verschijnen deze week in de bioscoop. Ook zijn er vanaf donderdag verschillende festivalfavorieten te zien. Bekijk hieronder welke elf films hun opwachting in de theaters maken.

Jackie en Oopjen (2020) - familiefilm

Met een conservator als moeder mag de twaalfjarige Jackie na sluitingstijd in het Rijksmuseum rondlopen. Zo ziet ze hoe er een geschilderde vrouw tot leven komt. Oopjen leeft opeens niet meer in de tijd van Rembrandt, maar maakt kennis met de moderne wereld. Ze zoekt intussen naar haar zus, die op een ander schilderij is geportretteerd. Jackie helpt bij de zoektocht. Scenarist Myranda Jongeling schreef eerder de televisieserie Alleen op de wereld.

Genre: familiefilm

Regisseur: Annemarie van de Mond

Cast: Frouke Verheijde, Karina Smulders, Sarah Bannier

Kijkwijzer: 6+

107 Bekijk hier de trailer van Jackie en Oopjen

De Magische Poort (2020) - animatiefilm

Onder de zeespiegel ontdekken dolfijn Davey en zijn vriendjes een plek die wensen in vervulling laat gaan. De valse moeralen krijgen echter ook lucht van deze magische poort en dreigen er misbruik van te gaan maken. En dus moet Davey ervoor zorgen dat zijn stad beschermd blijft. De Magische Poort is geregisseerd door Vasiliy Rovenskiy, van wie eerder dit jaar ook de kinderfilm Big Trip te zien was.

Genre: animatiefilm

Regisseur: Vasiliy Rovenskiy

Stemmencast: Ricardo Blei, Juliann Ubbergen, Sarah Nauta

Kijkwijzer: 6+

132 Bekijk hier de trailer van De Magische Poort

De Club van Sinterklaas & het Grote Pietenfeest (2020) - familiefilm

Een week na de release van De Grote Sinterklaasfilm verschijnt er nog een bioscoopavontuur rondom de goedheiligman. In De Club van Sinterklaas & het Grote Pietenfeest wordt er een festijn georganiseerd in het kasteel van de Sint. Coole Piet verdwijnt echter spoorloos en zonder hem kan het feest niet doorgaan. Naast hoofdrolspeler Wilbert Gieske is ook de zevenjarige YouTuber Luan Bellinga te zien in deze familiefilm.

Genre: familiefilm

Regisseur: Martijn Koevoets

Cast: Wilbert Gieske, Walter de Donder, Marijn Klaver

Kijkwijzer: Alle leeftijden

146 Trailer van De Club van Sinterklaas en het Grote Pietenfeest

The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) - fantasy

De Oscar-winnende fantasytrilogie van Peter Jackson komt terug naar de bioscoop, in de uitgebreidere versies die eerder al op dvd verschenen. In The Two Towers, het tweede deel, zijn de personages op hun weg naar Mordor van elkaar gescheiden geraakt. Terwijl Frodo en Sam kennismaken met de verraderlijke Gollum, worden Aragorn en zijn compagnons aangevallen door de troepen van Saruman.

Genre: fantasy

Regisseur: Peter Jackson

Cast: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen

Kijkwijzer: 12+

124 Lord of the Rings-trilogie komt terug naar de bioscoop

Antoinette dans les Cévennes (2020) - comedy

Schooljuf Antoinette kan het niet verkroppen dat haar geheime minnaar met zijn eigen gezin op vakantie gaat en dus volgt ze hen stiekem door de bergen in Zuid-Frankrijk. Antoinette blijkt echter niet bepaald gemaakt voor dit soort tochten. De comedy Antoinette dans les Cévennes zat dit jaar bij de officiële selectie van het Filmfestival van Cannes.

Genre: comedy

Regisseur: Caroline Vignal

Cast: Laure Calamy, Olivia Côte, Benjamin Lavernhe

Kijkwijzer: 9+

92 Bekijk hier de trailer van Antoinette dans les Cévettes

Karakter (1997) - drama

In het Rotterdam van de jaren twintig wordt een jonge advocaat gearresteerd op verdenking van moord. Katadreuffe blikt terug op zijn leven als bastaardzoon, met een machtige vader die hem altijd tegenwerkte maar die hij nooit leerde kennen. Karakter, gebaseerd op het gelijknamige boek van F. Bordewijk, won in 1998 de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Het historische drama verschijnt nu in een gerestaureerde 4K-versie.

Genre: drama

Regisseur: Mike van Diem

Cast: Fedja van Huêt, Jan Decleir, Tamar van den Dop

Kijkwijzer: 16+

112 Bekijk hier de internationale trailer van Karakter (1997)

The Painted Bird (2020) - oorlogsdrama

Tijdens de Tweede Wereldoorlog komt een joods jongetje er alleen voor te staan. Hij trekt door Oost-Europa en komt zo in aanraking met de vijandige plattelandsbevolking en gewelddadige militairen. Het Tsjechische The Painted Bird, gebaseerd op De geverfde vogel van Jerzy Kosinski, werd in 2019 geselecteerd voor het Filmfestival van Venetië. Vanwege het expliciete oorlogsgeweld is dit de eerste film die in Nederland de nieuwe classificatie 18+ krijgt.

Genre: oorlogsdrama

Regisseur: Václav Marhoul

Cast: Petr Kotlár, Udo Kier, Harvey Keitel

Kijkwijzer: 18+

95 Bekijk hier de trailer van The Painted Bird

Jeanne d'Arc (2019) - drama

Ze leidde het Franse leger naar een zegetocht tijdens de Honderdjarige Oorlog, maar niet veel later werd Jeanne d'Arc van ketterij beschuldigd. In dit vervolg op Jeannette duikt regisseur Bruno Dumont in het beruchte proces, dat voor de jonge vrouw eindigde op de brandstapel. De titelpersoon wordt gespeeld door de twaalfjarige Lise Leplat Prudhomme. Jeanne d'Arc won in 2019 de juryprijs van Un Certain Regard, een bijprogramma van het Filmfestival van Cannes.

Genre: drama

Regisseur: Bruno Dumont

Cast: Lise Leplat Prudhomme, Annick Lavieville, Benoît Robail

Kijkwijzer: geen keuring

141 Bekijk hier de trailer van Jeanne d'Arc (2019)

Marona (2019) - animatiefilm

Nadat ze wordt aangereden in de eerste minuten van deze animatiefilm, denkt het hondje Marona terug aan de verschillende levens die ze heeft geleid. Beweeglijke en fantasievolle tekeningen laten zien hoe Marona samenwoonde met een kunstenaar in Parijs en huisdier werd van de jonge Solange. Marona was begin 2020 een van de publieksfavorieten op het Filmfestival van Rotterdam.

Genre: animatiefilm

Regisseur: Anca Damian

Stemmencast: Lizzie Brocheré, Bruno Salomone, Thierry Hancisse

Kijkwijzer: Alle leeftijden

125 Bekijk hier de trailer van Marona

The Crossing (2020) - jeugddrama

Nadat haar ouders zijn gearresteerd door de Duitsers, ontdekt de jonge Gerda dat er twee joodse leeftijdsgenootjes in de kelder ondergedoken zitten. Samen met haar grote broer wil ze de kinderen in veiligheid brengen. Maar daarvoor moeten ze wel de grens tussen Noorwegen en Zweden zien over te steken. Jeugddrama The Crossing draait met ondertiteling in de bioscoop. In 2021 verschijnt de film ook op televisie in een Nederlands nagesynchroniseerde versie.

Genre: jeugddrama

Regisseur: Johanne Helgeland

Cast: Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Bianca Ghilardi-Hellsten

Kijkwijzer: 9+

158 Bekijk hier de trailer van The Crossing

Prison for Profit (2019) - documentaire

Gouden Kalf-winnaars Femke en Ilse van Velzen bezoeken voor hun nieuwste documentaire de Mangaung Prison. De Zuid-Afrikaanse gevangenis, die wordt gerund door het controversiële beveiligingsbedrijf G4S, blijkt een plek waar gevangenen worden verwaarloosd en bewakers moeten vrezen voor hun leven. Prison for Profit toont wat er kan gebeuren wanneer een overheidstaak zoals detentie wordt uitbesteed aan een machtig bedrijf.

Genre: documentaire

Regisseur: Femke van Velzen, Ilse van Velzen

Kijkwijzer: 9+