Nederlanders zijn vanwege het coronavirus op zoek naar alternatieven voor buitenlandse vakanties. Recreëren in eigen land dus, maar wat kost dat nou eigenlijk? We vragen het eigenaren van verschillende recreatieobjecten. Deze week: de Mercedes-kampeerbus van Anne de Vries.

Wat kost dat eigenlijk, zo'n camper? Aankoopprijs: 23.000 euro

Onderhoud: 200 - 300 euro per jaar

Verzekering: 55 euro per maand

Wegenbelasting: 100 euro per maand

Winterstalling: 250 euro per seizoen

Huidige waarde: 23.000 euro

Anne en zijn vrouw Netty kochten in 2013 een kale Mercedes-bus uit 1989. Die hebben ze laten ombouwen tot een complete camper.

De Vries: "Het is een voormalige ambulance uit het Duitse leger. Bij hetzelfde bedrijf als waar we de bus kochten, hebben we hem laten ombouwen tot camper." Veel onderhoudskosten heeft De Vries nog niet gehad. "Elk jaar krijgt hij een grote beurt en een apk-keuring. En vorig jaar hebben we wat extra dingen laten doen omdat we een lange reis door de 'stan-landen' (landen waarvan de naam eindigt op stan, red.) zouden maken. Zo zit er een extra grote dieseltank onder en hebben we terreinbanden en een schermplaat voor de motor laten plaatsen. Helaas gaat die hele trip door corona niet door."

De camper van Netty en Anne de Vries. (Foto: Anne de Vries)

Camper complexer dan auto of caravan

Volgens Hans de Goede van camperorganisatie NKC kun je qua onderhoudskosten voor een camper uitgaan van zo'n 1.000 euro per jaar. "Alles wat daaronder zit is meegenomen. Het ligt er natuurlijk ook aan wat voor camper je hebt, maar een camper is complexer dan een caravan of auto; het is een combinatie ervan." De Goede adviseert bij aankoop van een camper een aankoopkeuring te laten doen.

“Als je een oldtimercamper goed onderhoudt, blijft hij meestal zijn waarde houden.” Anne de Vries

"Meest voorkomende probleem bij campers is vocht en als dat niet wordt opgemerkt kunnen er hoge kosten ontstaan. Met een vochtmeting tijdens een keuring kun je zo'n probleem meestal uitsluiten."

Fijnstoftoeslag en winterstalling

Omdat het een grote, zware bus is betaalt De Vries zo'n 100 euro per maand aan wegenbelasting. Daar zit ook fijnstoftoeslag bij in. "Die toeslag betaal ik omdat het een oude diesel is. Kosten voor de wegenbelasting hebben we alleen als we de camper ook echt gebruiken. Als de camper in de winterstalling staat, schorsen we de belasting."

Volgens De Goede is het zeker te adviseren een camper in de winter te stallen in een droge ruimte. "Vaak is een winterstalling ook noodzaak omdat in de meeste gemeenten een camper niet langer dan drie dagen op de openbare weg mag staan. Al gaat men vaak pas over tot handhaving als een van de buren zich stoort aan de camper omdat hij een parkeerplaats inneemt."

“Een paar jaar geleden werden wij in Duitsland aangereden. De schade was 10.000 euro. Als we toen geen taxatierapport hadden gehad was hij total loss verklaard.” Anne de Vries

Elke drie jaar laat De Vries zijn Mercedes buscamper taxeren. Uit die taxaties blijkt dat de buscamper nog steeds dezelfde waarde heeft als toen hij hem kocht. "Als je een buscamper op leeftijd hebt is het goed om hem regelmatig te laten taxeren. De dagwaarde van een 'gewone' bus uit 1989 is namelijk niet zo hoog. Een paar jaar geleden werden wij in Duitsland aangereden. De schade was 10.000 euro. Als we toen geen taxatierapport hadden gehad, was hij total loss verklaard."

Als je een oldtimercamper goed onderhoudt blijft hij meestal zijn waarde houden. Hiervoor had De Vries een Volkswagen T3. Ook die bleek op zijn zachts gezegd behoorlijk waardevast: hij verkocht hem voor drie keer het bedrag waar hij hem voor kocht.