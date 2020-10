Dat de herfstvakantie voor de deur staat, is ook de bioscopen niet ontgaan. Deze week verschijnen er maar liefst dertien films. Naast verschillende kinderavonturen, is er onder meer ook ruimte voor een Oscar-genomineerd drama en de terugkeer van The Lord of the Rings. Bekijk hieronder welke films vanaf donderdag te zien zijn.

Casanova's (2020) - romantische comedy

Jim Bakkum speelt een journalist die onderzoek moet doen naar een mysterieuze datingcoach. Deze Roos (Lieke van Lexmond) heeft echter zelf de ware nog steeds niet gevonden. Casanova's is geregisseerd door Jamel Aattache, die eerder samen met Bakkum de romantische comedy Zwaar Verliefd! maakte.

Genre: romantische comedy

Regisseur: Jamel Aattache

Cast: Jim Bakkum, Lieke van Lexmond, Tygo Gernandt

Kijkwijzer: 6+

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) - fantasy

De Oscar-winnende fantasytrilogie van Peter Jackson komt terug naar de bioscoop, in de uitgebreidere versies die eerder al op dvd verschenen. In dit eerste deel ontdekt de hobbit Frodo dat de mysterieuze ring van zijn oom zo snel mogelijk vernietigd moet worden. Samen met zijn beste vriend Sam en tovenaar Gandalf vertrekt hij op een lange en gevaarlijke tocht richting het duistere Mordor.

Genre: fantasy

Regisseur: Peter Jackson

Cast: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom

Kijkwijzer: 12+

Honest Thief (2020) - actiethriller

Uit liefde voor zijn vriendin wil bankovervaller Tom schoon schip maken. Wanneer hij zichzelf aangeeft bij de FBI, krijgt hij echter te maken met corrupte agenten. De twee mannen doen er alles aan om Toms gestolen miljoenen te houden, maar dat laat de veteraan niet zomaar over zijn kant gaan. Mark Williams, bekend als scenarist van de misdaadserie Ozark, schreef en regisseerde deze actiethriller met Liam Neeson.

Genre: actiethriller

Regisseur: Mark Williams

Cast: Liam Neeson, Anthony Ramos, Kate Walsh

Kijkwijzer: 12+

Corpus Christi (2019) - drama

Jeugdcrimineel Daniel vlucht weg uit zijn reclasseringstraject en belandt in een klein dorp, waar hij zich voordoet als priester. Zijn energieke en ongeremde preken worden omarmd door de gemeenschap, maar de vraag is of Daniel ook zichzelf kan redden. Het Poolse Corpus Christi werd eerder dit jaar voor een Oscar genomineerd en was een van de publieksfavorieten op het International Film Festival Rotterdam.

Genre: drama

Regisseur: Jan Komasa

Cast: Bartosz Bielena, Aleksandra Koniecza, Eliza Rycembel

Kijkwijzer: 16+

After We Collided (2020) - drama

Nadat hun relatie op de klippen is gelopen, gaan Hardin en Tessa ieder hun eigen weg. Waar Hardin vervalt in zijn oude destructieve gedrag, ontmoet Tessa een nieuwe liefde. Maar toch kunnen de twee elkaar niet vergeten. After We Collided is het vervolg op After. Beide films zijn gebaseerd op de boekenreeks van Anna Todd. De derde en vierde verfilming zijn inmiddels ook aangekondigd.

Genre: drama

Regisseur: Roger Kumble

Cast: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin

Kijkwijzer: 12+

Made in Italy (2020) - tragicomedy

Weduwnaar Robert reist met zijn zoon Jack af naar Toscane om het huis van hun overleden vrouw en moeder te verkopen. De villa blijkt zwaar vervallen te zijn, dus is er werk aan de winkel voor vader en zoon. Hun bekoelde relatie lijkt er daardoor intussen ook op vooruit te gaan. Made in Italy is het regiedebuut van James D'Arcy, die als acteur naam maakte met de serie Broadchurch en films als Dunkirk en Cloud Atlas. Hoofdrolspelers Liam Neeson en Micheál Richardson zijn in het echte leven ook vader en zoon.

Genre: tragicomedy

Regisseur: James D’Arcy

Cast: Liam Neeson, Micheál Richardson, Valeria Bilello

Kijkwijzer: Alle leeftijden

Kajillionaire (2020) - tragicomedy

Van kleins af aan is Old Dolio door haar ouders afgericht om te stelen en bedriegen. Het trio trekt van zwendel naar zwendel, maar intussen voelt de dochter des huizes dat er iets niet klopt. Het komische en licht vervreemdende coming of age-drama Kajillionaire is gemaakt door regisseur en performancekunstenaar Miranda July. Zij is onder meer bekend van de arthousehit Me and You and Everyone We Know. De hoofdrol wordt gespeeld door Westworld-actrice Evan Rachel Wood.

Genre: tragicomedy

Regisseur: Miranda July

Cast: Evan Rachel Wood, Richard Jenkins, Debra Winger

Kijkwijzer: Alle leeftijden

Marilyn (2020) - drama

De zeventienjarige Marcos valt op jongens, maar op het Argentijnse platteland is er geen ruimte voor zulke liefde. De tiener wordt niet alleen gediscrimineerd, maar ook gezien als lustobject. Marcos voelt zich daarom steeds verder in het nauw gedreven. Marilyn is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Genre: drama

Regisseur: Martín Rodríguez Redondo

Cast: Walter Rodríguez, Catalina Saavedra, Germán de Silva

Kijkwijzer: 16+

Bigfoot Family (2020) - familiefilm

Als zoon van Bigfoot belandt de jonge Adam opnieuw in een avontuur, in dit vervolg op Bigfoot Junior. Wanneer zijn vader spoorloos verdwijnt bij een missie tegen een grote oliemaatschappij, reizen Adam en zijn dierenvrienden af naar Alaska om hem te redden. Regisseur Ben Stassen maakte eerder de animatiefilm Corgi.

Genre: familiefilm

Regisseur: Jeremy Degruson, Ben Stassen

Stemmencast: Buddy Vedder, Freek Vonk, Kim-Lian van der Meij

Kijkwijzer: 6+

De Grote Sinterklaasfilm (2020) - familiefilm

Sinterklaasavond is in gevaar, want het kasteel van de goedheiligman staat op instorten. De Sint en zijn Pieten moeten noodgedwongen verhuizen naar een camping, maar intussen vragen ze zich af of hun jaarlijkse feest niet expres gesaboteerd wordt. De 86-jarige Bram van der Vlugt en regisseur Lucio Messercola maakten eerder ook samen De brief van Sinterklaas.

Genre: familiefilm

Regisseur: Lucio Messercola

Cast: Bram van der Vlugt, Chris Tates, Erica Terpstra

Kijkwijzer: Alle leeftijden

100% Wolf (2020) - familiefilm

Op zijn veertiende verjaardag zou Freddy in een weerwolf moeten veranderen, net als de rest van zijn familie. Maar tot zijn schrik transformeert de jongen in een roze poedel. Nu wil hij er alles aan doen om te bewijzen dat hij toch echt een wolf is.

Genre: familiefilm

Regisseur: Alexs Stadermann

Stemmencast: Rosanne Waalewijn, Remco Coppejans, Simon Zwiers

Kijkwijzer: 6+

Yakari (2020) - familiefilm

Terwijl zijn stam op de vlucht slaat voor het tornadoseizoen, raakt Yakari gefascineerd door het snelste paard van de prairie. De jongen indiaan dwaalt in zijn eentje af in de natuur en kan dankzij een betovering plotseling met alle dieren praten. Zo sluit hij een vriendschap met het wilde paard, dat hem helpt om te overleven en terug te keren naar zijn familie.

Genre: familiefilm

Regisseur: Xavier Giacometti, Toby Genkel

Stemmencast: William de Winter, Sander Gillis, Mats Lambrecht

Kijkwijzer: 6+

De Schooltuin (2020) - documentaire

Natuurfilmer Mark Verkerk, bekend van De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad, kijkt een jaar lang mee met een groep kinderen en hun schooltuin. De klas leert niet alleen zaaien en oogsten, maar maakt ook kennis met de verschillende dieren die er in de tuin leven.

Genre: documentaire

Regisseur: Mark Verkerk

Kijkwijzer: Alle leeftijden