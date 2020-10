Nederlanders zijn vanwege het coronavirus op zoek naar alternatieven voor buitenlandse vakanties. Recreëren in eigen land dus. Maar wat kost dat nou eigenlijk? We vragen het eigenaren van verschillende recreatieobjecten. Deze week: de sloep van Hélène Wiesenhaan.

Wat kost dat eigenlijk, zo'n tweedehands sloep? Aankoopprijs nieuwe sloep: 15.000 euro

Verkoopprijs oude sloep: 5.000 euro

Onderhoud: Dat verschilt; het ene jaar 600 euro, het andere jaar 300 euro

Liggeld: 240 euro per jaar

Eenmalige inschrijfkosten ligplaats: 71,80 euro

Verzekering: 350 per jaar

Winterstalling: 735 euro

Taxatie boot: 350 euro

"We hebben net een andere sloep gekocht. Met 'we' bedoel ik mijn vriend en ik en nog twee huishoudens", vertelt Wiesenhaan. "We delen niet alleen de boot, maar ook alle kosten. Dat is heel fijn; een boot is duur als je kijkt naar hoe vaak je daadwerkelijk kunt varen in Nederland."

De vrienden verkochten onlangs hun vorige sloepje voor 5.000 euro en hebben nu een Midget, een oude reddingsboot verbouwd tot sloep. Prijs: 15.000 euro.

"Een hoop geld, maar mijn ervaring is dat een boot zijn waarde houdt. Mijn eerste bootje heb ik tien jaar gehad. Toen ik hem verkocht, kreeg ik meer dan dat ik destijds betaalde."

Hélène Wiesenhaan kocht met haar partner en nog twee huishoudens deze sloep. (Foto: Privécollectie)

Veel nieuwe watersporters

Bart van den Berg van Bmarine verkoopt nieuwe motorboten en gebruikte sloepen met een prijs tussen de 20.000 en 200.000 euro. "Dit jaar is er een explosieve groei ontstaan in de vraag naar boten in de prijsklasse tot 40.000 euro. De vraag is groter dan het aanbod en daardoor zien we dat de prijzen zo'n 15 tot 20 procent hoger liggen ten opzichte van vorig jaar."

Volgens Van den Berg zijn er een hoop nieuwe watersporters bij gekomen. "Veel mensen die normaal gesproken naar het buitenland op vakantie gingen en daar een bepaald budget voor hadden kochten deze zomer een boot. Door corona konden ze niet weg, maar dagjes weg met een boot kon wel."

Liggeld en onderhoud

"Wij wonen in Haarlem en daar betaal je voor een ligplaats tot 5 meter 240 euro per jaar", vertelt Wiesenhaan. Ze halen hun sloep elk jaar in oktober of november uit het water. Tot april ligt hij in een stalling.

"We laten de boot daar ook onderhouden. De kosten verschillen per jaar. Wat we sowieso elk voorjaar laten doen, is een servicebeurt voor de motor en een antifoulingbehandeling, een speciaal laagje dat ervoor zorgt dat er niets aan de onderkant blijft plakken. Als je dat niet doet, hangt er aan het eind van het seizoen een hele kolonie mosselen aan je boot."

“Een keuring kost zo'n 800 euro, maar ik adviseer toch echt om het te doen.” Bart van den Berg, Bmarine

Bij het aanschaffen van een sloep zijn volgens Van den Berg een aantal dingen belangrijk. "Uiteraard moet de boot technisch en motorisch betrouwbaar zijn. Een probleem dat je vaak ziet bij gebruikte, polyester sloepen is osmose doordat ze langdurig in het water liggen. Prima te repareren, maar wel kostbaar. Dat wil je dus voorkomen."

Van den Berg adviseert altijd voor aanschaf de boot te laten keuren. "Dit gebeurt nog te weinig, omdat veel mensen de kosten van een keuring niet in verhouding vinden staan tot de waarde van een boot. Een keuring kost zo'n 800 euro, maar ik adviseer toch echt om het te doen. Het is belangrijk om te weten dat wat je koopt ook goed is."