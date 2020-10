Geen felle zon in je ogen, net zo warm als op de grond en genoeg te zien: ook in het najaar kun je een mooie ballonvaart maken. "Je ziet nu al prachtige kleurpatronen in de bossen", vertelt ballonvaarder Ad Haarhuis. "En het wordt alleen maar mooier."

Onder de naam Ad Ballon, het oudste ballonbedrijf van Nederland, vaart Haarhuis in principe het hele jaar door. "De grootste afhankelijkheid is de wind. Waait het te hard? Dan gaat het niet." Met het Nederlandse weer zijn er gemiddeld zo'n 100 tot 125 vaarbare dagen in een jaar, schat Haarhuis. "We weten alleen niet wanneer die vallen. In oktober kan het prachtig herfstweer zijn. Dan varen we dagen achter elkaar."

Voor ballonvaarder Bas Spierenburg van BAS Ballonvaarten hoort de beginperiode van de herfst nog bij het hoogseizoen. "Daarna wordt het steeds vroeger donker, waardoor we vroeger verzamelen. Vaak redden mensen dat niet met hun werk." Een ballonvaart in de herfst is frisser dan in de zomer, maar koud is het volgens Spierenburg niet. "Je gaat met de wind mee, waardoor je geen afkoeling ervaart", verklaart hij. "En de branders geven warmte af."

“Je hoeft niet te praten. Je gaat de lucht in, de mand hangt doodstil in de lucht en je voelt geen stroming of beweging. Je zweeft echt in de lucht.” Ad Haarhuis, ballonvaarder

Haarhuis adviseert zijn klanten om zich te kleden alsof ze een flinke boswandeling gaan maken. "Als het 5 graden vriest, kun je nog steeds een hele mooie boswandeling maken. Dan trek je gewoon een warme jas aan. Dat kan in een luchtballon ook."

Drie keer boeken is scheepsrecht

Het KNMI stelt voor de ballonvaarders een speciale ballonverwachting op. Haarhuis: "Daarin staan precies de gegevens die wij nodig hebben om te bepalen of we de lucht in kunnen. Zoals de windsnelheid op de grond, maar ook op hoogte." Gaat een vaart niet door? Dan boek je een nieuwe datum. "Gemiddeld moeten we drie keer een vaart plannen voordat we kunnen varen."

Net als in een vliegtuig is het dragen van een mondkapje in een luchtballon sinds juli verplicht. "Gelukkig gaan mensen daar makkelijk in mee", merkt Haarhuis. "Ballonvaren is vooral kijken en genieten van wat je ziet. Je hoeft niet te praten. Je gaat de lucht in, de mand hangt doodstil in de lucht en je voelt geen stroming of beweging. Je zweeft echt in de lucht. Die ervaring maakt ballonvaren heel bijzonder."

Mensen verbazen zich vaak over de rust en stilte tijdens een ballonvaart, merkt ook Spierenburg. "En over het uitzicht natuurlijk. En het feit dat je geen hoogtevrees ervaart in een luchtballon. Dat komt omdat je geen contact met de aarde hebt."

Een van de ballonnen van Ad Ballon. (Foto: Ad Ballon)

Straaljagerpiloot met avonturenangst

Toch vinden sommige mensen ballonvaren eng, weet Haarhuis. "Bijvoorbeeld omdat ze liever zelf controle willen houden. Ik heb weleens piloten in de mand die zelf in een Boeing vliegen. Maar in een luchtballon ben ik degene die bepaalt. Sommige piloten vinden dat niks. Ik noem het avonturenangst. Die zijn gewend om zelf de touwtjes in handen te hebben."

Haarhuis: "Mensen krijgen een ballonvaart vaak cadeau, bijvoorbeeld omdat ze zoveel jaar getrouwd zijn. Er zijn maar weinig mensen die denken: dit weekend ga ik eens ballonvaren." Zonde eigenlijk, vindt de ballonvaartpionier. "In een luchtballon valt al het andere even weg. Je voelt je letterlijk vrij van alles. Zo'n ervaring kun je ook jezelf cadeau doen."