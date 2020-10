Ballet elitair? Nee hoor. Vanaf de bank kun je tegenwoordig balletklassiekers streamen. Via bijvoorbeeld Pathé of Nationale Opera & Ballet. Van Het Zwanenmeer tot Giselle. Dansliefhebber of niet, deze kunstwerken moet je een keer gezien hebben. Ballerina Floor Eimers (Nationale Opera & Ballet) gidst ons langs de grote klassiekers.

"Vroeger hielden mensen al van muziek en dans. Dat is nog steeds onveranderd. De dans van nu is anders dan honderd jaar geleden. Maar de emotie is hetzelfde. Ballet heeft een lange traditie," vertelt Eimers geanimeerd. Welke klassiekers moet je kennen?

Giselle

Giselle is een makkelijk ballet om mee te starten, weet de ballerina. Giselle vertelt het verhaal van een jong boerenmeisje dat van dansen houdt. "Het verhaal van Giselle is prachtig. Dit ballet omvat maar twee aktes", legt ze uit. Voor wie nog niet bekend is met balletjargon: een akte is simpelweg een 'deel' of een 'hoofdstuk'.

"Veel klassieke balletten zijn op dezelfde manier opgebouwd. De 'witte' akte illustreert vaak een droom en heeft een hoog magisch gehalte. De andere akte is vaak een 'aardse, volkse' akte. Klassieke balletten zijn bijna altijd liefdesdrama's, zo ook Giselle. Daar kan iedereen aan relateren."

Het Zwanenmeer

Dit wereldberoemde ballet draait om prins Siegfrid en prinses Odette, de koningin van de zwanen. "Het Zwanenmeer is echt mijn favoriet", vertelt Eimers. "Het is de reden dat ik begonnen ben met dansen. Ik heb 'm zelf ook gedanst en vorig jaar de hoofdrol vertolkt." Het Zwanenmeer vraagt wel om een lange adem. "Het is een ballet van vier aktes. Niet alleen de dansers, maar ook het orkest spelen dus 3,5 uur lang. De muziek van Tchaikovsky gaat bij mij door merg en been. Het heeft iets magisch."

De Notenkraker

Ballet ingewikkeld en ontoegankelijk? Dat geldt zeker niet voor De Notenkraker. "De voorstelling duurt relatief kort en is heel speels", beschrijft Eimers. "Ook hier weer muziek van Tchaikovsky." De Notenkraker is bij uitstek hét kerstballet en wordt vaak rondom die periode opgevoerd. Het originele verhaal speelt zich af op kerstavond in Duitsland, wanneer Clara een notenkrakerpop cadeau krijgt. "Houd je niet van dans, dan houd je misschien wel van het verhaal of de muziek."

“Iedereen weet hoe Romeo en Julia afloopt. Toch moet ik iedere huilen. Een zwaar ballet, ik zou het minder snel aan kinderen adviseren.” Floor Eimers, ballerina

Romeo en Julia

Het liefdesdrama van Romeo en Julia is velen bekend. "Iedereen weet hoe het afloopt. Toch moet ik iedere keer weer huilen aan het einde", geeft de ballerina toe. "Het is een zwaar ballet, ik zou het minder snel aan kinderen adviseren. Als de hoofdrolspelers zo breekbaar op het toneel staan en vervolgens doodgaan… dan breekt je hart. Het is een van mijn favorieten."

Cinderella

Nog zo'n toegankelijk ballet voor kinderen: Cinderella, naar het wereldberoemde sprookje. "Het is wat je van een sprookje verwacht, mét een happy end", tipt Eimers. Weer een mooi ballet voor beginners dus. "In 2012 hebben we bij het Nationale Ballet een eigentijdse versie van Cinderella gemaakt, met allerlei leuke snufjes en technieken. Echt een aanrader."

Voor wie echt niets heeft met klassiek ballet: "Tegenwoordig zijn er steeds meer neoklassieke en moderne balletten, waar het om de esthetiek draait."

Kijken maar

Benieuwd geworden? Zoek deze balletten bijvoorbeeld op via YouTube, waar allerlei versies te vinden zijn van bijvoorbeeld Russische en Franse gezelschappen. Ook leuk: ballet in de bios. Pathe.nl streamt regelmatig balletvoorstellingen. Verder streamt de Nationale Opera & Ballet ook voorstellingen, van klassiek tot modern. Eimers: "Nadat mensen een voorstelling online hebben gezien, hoop ik dat ze in het echt komen kijken. Vergelijk het met Beyoncé: een docu van haar op Netflix kijken is heel mooi. Daarna een live concert van haar bijwonen is net wat anders."