In aanloop naar de uitreiking van de Gouden Kalveren verschijnen deze week verschillende kanshebbers in de bioscoop. Intussen lijkt ook de race om de Oscars te beginnen, met nieuwe films van eerdere winnaars. Bekijk hieronder welke tien titels vanaf donderdag op het witte doek verschijnen.

The Trial of the Chicago 7 (2020) - rechtbankdrama

In het Chicago van 1968 breken tijdens een anti-Vietnamdemonstratie grote rellen uit. De Amerikaanse regering grijpt in en klaagt later zeven betogers officieel aan. Het proces dat volgt, staat centraal in deze nieuwste film van Oscar-winnaar Aaron Sorkin. Hij is onder meer bekend door de scenario's van A Few Good Men en The Social Network. Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen en Michael Keaton spelen verder belangrijke rollen in dit rechtbankdrama, dat vanaf 18 oktober ook via Netflix te zien is.

Genre: rechtbankdrama

Regisseur: Aaron Sorkin

Cast: Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Michael Keaton

Kijkwijzer: 16+

165 Trailer van The Trial of the Chicago 7

On the Rocks (2020) - comedy

Laura begint te vermoeden dat haar man vreemdgaat, dus schakelt ze haar vader in voor hulp. Felix weet immers alles van vrouwen versieren. Terwijl de twee het nachtleven van New York afstruinen, begint hun band weer te groeien. On the Rocks is de tweede samenwerking tussen acteur Bill Murray en regisseuse Sofia Coppola. Eerder maakten zij het Oscar-winnende Lost in Translation.

Genre: drama

Regisseur: Sofia Coppola

Cast: Rashida Jones, Bill Murray, Marlon Wayans

Kijkwijzer: Alle leeftijden

125 Bekijk hier de trailer van On the Rocks

Buladó (2020) - drama

Deze magisch-realistische film speelt zich af in het westen van Curaçao, een afgelegen gebied waar de elfjarige Kenza alleen met haar vader en opa woont. De dood van haar moeder galmt nog steeds na in het gezin, hoewel de drie generaties daar compleet verschillend mee omgaan. Buladó opende onlangs het Nederlands Film Festival en maakt vrijdag kans op het Gouden Kalf voor beste film.

Genre: drama

Regisseur: Eché Janga

Cast: Tiara Richards, Everon Jackson Hooi, Felix de Rooy

Kijkwijzer: 9+

138 Bekijk de trailer van Buladó

Marionette (2020) - horror

Kinderpsycholoog Marianne Winter begint zich steeds meer zorgen te maken om haar nieuwe patiënt. De tienjarige Manny lijkt via gruwelijke tekeningen de toekomst te kunnen bepalen. Thekla Reuten speelt de hoofdrol in deze Engelstalige horrorfilm. Elbert van Strien (Zwart water) kreeg voor zijn regie afgelopen maandag een Gouden Kalf-nominatie.

Genre: horror

Regisseur: Elbert van Strien

Cast: Thekla Reuten, Elijah Wolf, Emun Elliott

Kijkwijzer: 12+

116 Trailer Marionette (Elbert van Strien, 2020)

The Nest (2020) - thriller

In het Engeland van de jaren tachtig bijt de ambitieuze ondernemer Rory zich compleet vast in zijn werk. Zijn echtgenote Allison heeft echter moeite om haar draai te vinden in het nieuwe huis, waardoor het koppel steeds verder van elkaar vervreemdt. Jude Law speelt de hoofdrol in deze film van Sean Durkin, die eerder werd geprezen om zijn speelfilmdebuut Martha Marcy May Marlene.

Genre: thriller

Regisseur: Sean Durking

Cast: Jude Law, Carrie Coon, Oona Roche

Kijkwijzer: 14+

90 Bekijk hier de trailer van The Nest

Lara (2019) - drama

Op haar zestigste verjaardag geeft Lara's zoon zijn eerste pianoconcert. Een bijzondere dag voor de moeder, die haar zoon heeft geholpen om op dit punt te komen. Maar nu blijkt ze niet welkom te zijn bij het optreden. In haar wanhoop doet Lara er alles aan om toch bij het concert aanwezig te zijn. Het Duitstalige Lara is geregisseerd door Jan Ole Gerster (Oh Boy) en werd al geselecteerd voor uiteenlopende filmfestivals.

Genre: drama

Regisseur: Jan Ole Gerster

Cast: Corinna Harfouch, Tom Schilling, Rainer Bock

Kijkwijzer: Alle leeftijden

129 Bekijk hier de trailer van Lara

Lizzie (2018) - thriller

De beruchte bijlmoord op de familie Borden, in het Massachusetts van 1892, werd de basis voor deze thriller. Hoofdpersoon is dochter Lizzie, die net als huishoudster Bridget wordt gedomineerd door de tirannieke man des huizes. Terwijl de twee jonge vrouwen zich steeds meer klemgezet voelen, beginnen ze ook langzaam verliefd te worden op elkaar.

Genre: thriller, drama

Regisseur: Craig William Macneill

Cast: Chloë Sevigny, Kristen Stewart, Jeff Perry

Kijkwijzer: 16+

131 Bekijk hier de trailer van Lizzie

De Dick Maas Methode (2020) - documentaire

Dick Maas heeft sinds de jaren tachtig miljoenen kijkers getrokken met groots opgezette films als Amsterdamned, Flodder en Sint. Documentairemaker Jeffrey De Vore praat met de regisseur over zijn kassuccessen en blikt ook terug met acteurs en andere filmcollega's.

Genre: documentaire

Regisseur: Jeffrey De Vore

Kijkwijzer: 16+

133 Trailer van De Dick Maas methode

QT8: The First Eight (2019) - documentaire

Dankzij beroemde films als Pulp Fiction, Kill Bill en Inglourious Basterds is Quentin Tarantino een naam geworden waar talloze acteurs graag mee willen werken. In deze documentaire vertellen collega's als Samuel L. Jackson, Jamie Foxx en Lucy Liu aan de hand van Tarantino's eerste acht films over hun samenwerking met de filmmaker.

Genre: documentaire

Regisseur: Tara Wood

Kijkwijzer: 16+

119 Bekijk hier de trailer van QT8: The First Eight

Allen Tegen Allen (2019) - documentaire

Documentairemaker Luuk Bouwman duikt in de geschiedenis van het Nederlandse fascisme. Hij bezoekt plekken waar vroeger NSB-bijeenkomsten plaatsvonden en spreekt met historici, verzamelaars en filosofen. Aan de hand van veel archiefmateriaal geeft Allen tegen allen, dat eerder te zien was op het IDFA, een beeld van hoe nationalistische gevoelens kunnen radicaliseren.

Genre: documentaire

Regisseur: Luuk Bouwman

Kijkwijzer: 12+