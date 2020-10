Dwalen tussen de coniferen, haagbeuken of maïsplanten: een doolhof is meestal een grote tuin met een wirwar aan paden, waarin je zo snel mogelijk de uitgang moet vinden. Maar sommige doolhoven hebben een ander doel. Hier gaat het niet om de snelste tijd, maar om de keuzes die je onderweg maakt.

Levensveranderende keuzes in het Dilemma Doolhof

Verscholen in een bos in Bergen op Zoom, tussen de Britse en de Canadese militaire erevelden in, ligt het Dilemma Doolhof. Dit doolhof draait om ingrijpende keuzes die levens voorgoed veranderd hebben, geïnspireerd op persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

Het Dilemma Doolhof, geïnspireerd op persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, is nog tot eind oktober te bezoeken. (Foto: Brabant Remembers)

Je beleeft het doolhof individueel. Op elk kruispunt wordt een dilemma voorgelegd. Help jij anderen of kijk je de andere kant op? Jouw keuzes bepalen hoe het verhaal verdergaat en welke weg jij bewandelt. De beleving eindigt met uitzicht op het doolhof, dat bewust sober is opgebouwd uit witte kruizen die samen een ereveld vormen.

Het Dilemma Doolhof is onderdeel van de campagne Brabant Remembers. Sinds de opening in juni 2019 trok het doolhof ongeveer twintigduizend bezoekers. Het Dilemma Doolhof is vrij toegankelijk en kan tot eind oktober worden bezocht.

“De zalm ruikt zijn route door de oceaan en vindt zo zijn weg terug naar zijn geboorteplek. Door zelf een geurenspoor te volgen, vind je de uitgang van het doolhof” Willemijn Simon van Leeuwen van GeoFort

Je neus achterna in het geurendoolhof van GeoFort

In het interactieve science center GeoFort, gevestigd op een fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, draait alles om de aarde. Zo vind je de weg in het geurendoolhof door de route te ruiken.

"Net als een zalm", vertelt directeur Willemijn Simon van Leeuwen. "De zalm ruikt zijn route door de oceaan en vindt daardoor zijn weg terug naar zijn geboorteplek. Door zelf ook een geurenspoor te volgen, vind je de weg naar de uitgang van het doolhof."

Hoe werkt het? Aan het begin van het doolhof ruik je de geur die je moet volgen. Bij elke afslag staat een geurenpaal. Druk je die in? Dan komt er een geur vrij. "Boslucht, bijvoorbeeld, maar ook citroengeur of vieze vislucht. Het is aan de bezoeker om zich niet van de wijs te brengen, maar het juiste geurenspoor te blijven volgen." En dat lukt kinderen vaak beter dan hun ouders, constateert de directeur.



Het geurendoolhof behoort tot de top vijf attracties van GeoFort, dat jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. Vanwege de coronamaatregelen is vooraf reserveren verplicht.

'Trippen zonder drugs' in Doloris' kunstdoolhof Meta Maze

Direct naast het Centraal Station in Tilburg ligt Meta Maze, het grootste kunstdoolhof ter wereld, onderdeel van het creatieve complex Doloris. Met meer dan veertig kamers vol mysterieuze objecten en verstopte doorgangen heeft dit surrealistische kunstdoolhof een hoog 'Alice in Wonderland'-gehalte.

Bij de opening in april 2019 omschreef initiatiefnemer Joep van Gorp een bezoek aan het doolhof tegenover het Brabants Dagblad als 'een trip zonder drugs'.





“Ben je een kunstliefhebber of avonturier? De Meta Maze vormt zich naar jouw karakter en speelt met jouw verwachtingen.” Melissa Kivits van Doloris'kunstdoolhof Meta Maze

Je betreedt de Meta Maze individueel. Bij binnenkomst word je geblinddoekt. Zodra je het doolhof betreedt, gaat de blinddoek af en dwaal je door meer dan veertig kamers vol verstopte doorgangen en mysterieuze objecten. "In het doolhof is niets wat het lijkt", vertelt Melissa Kivits van Doloris. "Je waant je in een wereld waarin tijd niet bestaat." Afhankelijk van de keuzes die je maakt, beleef je jouw eigen reis. "Ben je een kunstliefhebber of avonturier? De Meta Maze vormt zich naar jouw karakter en speelt met jouw verwachtingen."

Bezoekers die de tijd nemen, zullen volgens Kivits de filosofie van kunstenaarscollectief Karmanoia, de makers van het doolhof, ontdekken. De kunstenaars komen jaarlijks terug om nieuwe details toe te voegen. Online reserveren is verplicht.