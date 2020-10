Nederlanders zoeken naar alternatieven voor buitenlandse vakanties. Recreëren in eigen land dus, maar wat kost dat nou eigenlijk? We vragen het eigenaren van verschillende recreatieobjecten. Deze week: de pipowagen van Jente van Haeften (41) en partner Riko.

De pipowagen van Van Haeften Aankoopprijs: 1.600 euro

Verbouwingskosten: ongeveer 8.000 euro (alleen materiaal)

Onderhoud: 1.650 euro per jaar, de materiaalkosten zijn 500 euro per jaar

Stageld camping: 2.000 euro per jaar

Afdracht aan de camping voor verhuur: 5,50 euro per gast, per nacht

Verzekering: 120 euro per jaar

Huidige waarde: 'Voor minder dan 15.000 euro gaat-ie niet weg'

"Wij hebben een pipowagen op camping De Lepelaar bij Callantsoog. Een prachtig park; midden in de duinen, met ruime plekken en vrij uitzicht op het aangrenzende natuurgebied." Toen Van Haeften de wagen kocht was het nog een oude schaftkeet. Deze werd volledig gestript en omgebouwd tot een compleet huisje met keuken, toilet, twee bedstedes en een houten vloer.

“Margaritha staat aan de kust en moet elk seizoen geschilderd worden. Ook is er ieder jaar wel iets rot of kapot wat vervangen moet worden.” Jente van Haeften

"We vonden hem een aantal jaar geleden op Marktplaats voor 1.600 euro. Daar zit nog wel een leuk verhaal aan. Toen we hem wilden bekijken kregen we geen adres, alleen een routebeschrijving. Raar natuurlijk, tot we ineens landgoed De Horsten op reden. De keet bleek van prinses Margarita en haar man te zijn. Sindsdien heet de pipowagen dan ook Margaritha."

Het zelfgemaakte interieur van de pipowagen. (Foto: Jente van Haeften)

Oud barrel

De pipowagen is vooral voor eigen gebruik, maar wordt een aantal keer per jaar verhuurd. "Door de verhuur spelen we quitte qua kosten. Er zit veel onderhoud in. Margaritha staat aan de kust en moet elk seizoen geschilderd worden. Ook is er ieder jaar wel iets rot of kapot wat vervangen moet worden."

"Recreëren staat uiteraard op één, maar onderhoud is echt nummer twee en dat vergeten mensen nog wel eens", zegt Robin Stokman van Second Home Check. "Wij voeren keuringen uit en adviseren mensen waar ze op moeten letten bij aankoop van een stacaravan, chalet of pipowagen. Belangrijk is om eerst zelf te gaan kijken; voldoet het object aan jouw wensen? Bedenk ook goed of de camping bij je past."

“Het is ongelooflijk wat mensen betalen. Laatst keurde ik een caravan van dertig jaar oud met een waarde van ongeveer 5.000 euro. De eigenaresse verkocht hem voor 20.000 euro.” Robin Stokman, Second Home

"Vervolgens adviseren wij altijd een bouwtechnische keuring. Mensen denken vaak dat er met een stacaravan of chalet niet veel mis is, maar in welke prijscategorie je ook kijkt; een recreatieobject heeft altijd meer gebreken dan een woonhuis." Veelvoorkomende problemen zijn vocht, gaslekkages en problemen met de elektriciteit.

"Dat zijn dingen die je met het blote oog niet kunt zien. Als je voor aankoop een keuring laat doen, kan je dat een hoop ellende en geld besparen."

Prijzen enorm gestegen

Van Haeften: "Wat de waarde nu is durf ik niet precies te zeggen. Ik zeg altijd dat hij voor minder dan 15.000 euro sowieso niet weggaat. Dat is het me niet waard." Het afgelopen half jaar is er een enorme groei in de vraag naar recreatiewoningen ontstaan en zijn de prijzen meer dan verdubbeld.

Stokman: "Het is ongelooflijk wat mensen betalen. Laatst keurde ik een caravan van dertig jaar oud met een waarde van ongeveer 5.000 euro. De eigenaresse verkocht hem voor 20.000 euro." Volgens Stokman zijn er zo'n 300.000 recreatiewoningen in Nederland. "De vraag is enorm hoog momenteel, veel hoger dan het aanbod. En juist met zulke bedragen wil je achteraf niet voor verrassingen komen te staan."