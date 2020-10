Een Japanse thriller, een Frans liefdesdrama en een Amerikaanse actiefilm zitten deze week bij de nieuwste bioscoopreleases. Bekijk hieronder welke zes films vanaf donderdag te zien zijn.

Endless (2020) - drama

De romance tussen twee scholieren komt door een fataal ongeluk abrupt aan een eind. Terwijl Chris in een wereld tussen het leven en de dood belandt, blijft Riley met een groot schuldgevoel achter. Ze vindt echter een manier om met haar verloren liefde te communiceren. Endless is geregisseerd door Scott Speer (Midnight Sun, I Still See You). Famke Janssen is te zien in een bijrol.

Genre: drama

Regisseur: Scott Speer

Cast: Alexandra Shipp, Nicholas Hamilton, DeRon Horton

Kijkwijzer: 12+

132 Bekijk hier de trailer van Endless

Deux (2019) - drama

Voor de buitenwereld zijn ze gewone buurvrouwen, maar in werkelijkheid zijn pensionado's Madeleine en Nina al tientallen jaren een liefdeskoppel. Waar de een haar kinderen niet durft te vertellen hoe het echt zit, verlangt de ander naar een romance in de openbaarheid. Het Franse drama Deux werd geselecteerd door uiteenlopende filmfestivals, waaronder die van Toronto en Rotterdam.

Genre: drama

Regisseur: Filippo Meneghetti

Cast: Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker

Kijkwijzer: 9+

106 Bekijk hier de trailer van Deux

A Girl Missing (2020) - thriller

Verpleegkundige Ichiko maakt zich geliefd bij de familie Oisho, totdat de jongste dochter plotseling wordt ontvoerd. Saki duikt al snel weer op, maar haar ontvoerder blijkt een bekende van Ichiko te zijn. Dat verzwijgt ze echter en dat heeft verstrekkende gevolgen. A Girl Missing werd geregisseerd door Koji Fukada, die eerder het prijswinnende Harmonium maakte.

Genre: drama, thriller

Regisseur: Koji Fukada

Cast: Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu

Kijkwijzer: 12+

94 Bekijk hier de trailer van A Girl Missing

Rocks (2019) - drama

Nadat haar alleenstaande moeder plotseling is vertrokken, staat de vijftienjarige Shola er alleen voor. Ze worstelt om voor zichzelf en haar broertje te zorgen en heeft geen andere keuze dan op straat te leven. De Britse tiener wordt echter ook omringd door vriendinnen. Rocks was dit jaar te zien op het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Regisseur Sarah Gavron maakte eerder onder meer het historische drama Suffragette.

Genre: drama

Regisseur: Sarah Gavron

Cast: Bukky Bakray, Kosar Ali, Ruby Stokes

Kijkwijzer: 6+

110 Bekijk hier de trailer van Rocks

Rogue (2020) - actie

Megan Fox speelt in deze actiefilm een huurling die een gijzelingsactie moet oplossen in de binnenlanden van Afrika. Wanneer de missie mislukt, moeten O'Hara en haar team in de wildernis vrezen voor hun leven. Niet alleen rebellen liggen op de loer, maar ook een gevaarlijke leeuw.

Genre: actie

Regisseur: M.J. Bassett

Cast: Megan Fox, Philip Winchester, Greg Kriek

Kijkwijzer: 16+

128 Bekijk hier de trailer van Rogue

Chili (2019) - documentaire

Deze halflange documentaire toont de natuur van Chili in al haar facetten. Van de winderige kustlijn tot het Andesgebergte, en van vampiervleermuizen tot de blauwe vinvis. Chili is onderdeel van WFFR On Tour, een landelijk programma met prijswinnende natuurdocumentaires.

Genre: documentaire

Regisseur: Rene Arenada

Kijkwijzer: alle leeftijden