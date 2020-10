De bladeren vallen weer van de bomen en dat betekent dat de natuur zich weer van haar mooiste kant laat zien. Vier boswachters tippen hun mooiste wandelingen voor komende herfst.

Zuid-Holland: Rondje Ockenburgh

Lieke Kragt is boswachter bij Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en moedigt iedereen aan een rondje Ockenburg te maken. "Zelfs in Zuid-Holland, verstedelijkte provincie van Nederland, vind je natuur om de hoek. Het zal je verbazen welke verrassingen je tegenkomt aan de stadsrand van Den Haag. In één wandeling loop je van het eeuwenoude Landgoed Ockenburgh via een heemtuin - met kans op ijsvogels - door naar de glooiende zandduinen van de Zandmotor om te genieten van de frisse zeewind", beschrijft Kragt.

Ze heeft ook nog een speciale tip voor wandelliefhebbers. "Neem een spiegeltje mee als je gaat wandelen. Hartstikke leuk om paddenstoelen eens van de onderkant te bekijken."

Klik hier voor meer informatie.

Groningen: Holle Beetse Vennekampen

Jelka Vale is boswachter in Westerwolde voor Staatsbosbeheer. "Het boswachterspad de Holle Beetse Vennekampen is een hele afwisselende route. Meestal wordt er bij Groningen aan verre uitzichten gedacht, maar in Westerwolde is daar geen sprake van. Je wandelt door het dorp Sellingen, met het prachtige kerkje aan de rand van het natuurgebied de Holle Beetse Vennekampen en je wandelt natuurlijk ook langs de Ruiten Aa, de ruggengraat van Westerwolde."

"Hier zie je duidelijk dat het beekdal van de Ruiten Aa laag in het landschap ligt, met akkers op de hoge, droge essen.De kans dat je reeën tegenkomt tijdens deze wandeling is heel reëel.

Vale heeft nog een mooie pauzetip. "Wandel op zondag en nuttig dan een lunch bij PUUR Westerwolde in Noordmee. Dan proef je wat voor lekkers dit seizoen en deze streek te bieden heeft."

Klik hier voor meer informatie.

Flevoland: Kuinderbos

Boswachter Alexander Jacobs kent het boswachterspad bij Kuinderbos op zijn duimpje. "Je wandelt langs honderden verschillende planten. In het bos leven tientallen verschillende libellen en zeker tachtig soorten broedvogels. De route brengt je langs de Kuindervaart, waar de kans op het spotten van een ijsvogel zeer aanwezig is."

"Een gedeelte van de route gaat langs de Kuinderplas. Dit stukje wordt door de beheerders ook wel klein Zweden in de polder genoemd. Het laatste stuk in het bos is vooral magisch wanneer het wat mistig is, door de combinatie van grote sparren en de grote aanwezigheid van varens. De route eindigt door het dorpje Kuinre."

Jacobs heeft nog een aanrader. "Bewandel deze route tijdens een verblijf op natuurkampeerterrein De Veenkuil. Hier komt de vakantieganger helemaal tot rust."

Klik hier voor meer informatie.

Schouwen-Duiveland: Boswachterspad Burgh-Haamstede

Niets zo mooi als Schouwen-Duiveland, vindt boswachter Marijke Lieman. "Het boswachterspad door de Boswachterij Westerschouwen en Meeuwenduinen is geen pad voor watjes; er zitten flinke klimpartijen in. Een deel gaat over mul zand, dwars door de duinen en deels over het strand. In totaal twaalf pittige, maar unieke kilometers."

"De route begint in het grootste bos van Zeeland, honderd jaar geleden aangeplant. Na het bos stap je de Meeuwenduinen in. Een enorm open landschap doemt voor je op, hoge duinen, uitgestorven duinvalleien, enorme uitzichten: je waant je in het buitenland. Wie hier in de herfst loopt, maakt grote kans om de bronst bij de damherten te zien."

Lieman raadt bezoekers aan om een goede camera mee te nemen. "Wat je onderweg allemaal tegenkomt vraagt om vastgelegd te worden: de uitzichten zijn overweldigend en de kans op het zien damherten is zo groot dat het bijna onmogelijk is om die te missen."

Klik hier voor meer informatie.