Coronakrapte in de portemonnee of niet, overal valt er (bijna) gratis wat te beleven. Hierbij een selectie van de bijzonderste herfsttips in Amsterdam. Amsterdammer van het Jaar Merel Huizinga en Ramon de Lima, de nieuwe nachtburgemeester van Amsterdam, geven hun beste tips voor gratis uitstapjes.

Vlak bij het hoofdstation kun je het schuin oplopende dakterras van het NEMO Science Museum beklimmen. Daar heb je een van de mooiste uitzichten over de stad: van het Oosterdok, langs de Westertoren tot en met de nieuwste spiegelende kantoorpanden aan de Zuidas.





Wat meer richting het centrum vind je de Schatkamer van het Stadsarchief. In de ontzagwekkende kluis van de daar voorheen gevestigde Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), worden de verhalen van de stad verteld. In beeld en tekst en met originele stukken word je meegenomen in de geschiedenis van slavenhandel en Jodenvervolging tot de provo's, hippies en meer. Schatkamer is door de Britse krant The Guardian uitgeroepen tot één van de tien beste gratis tentoonstellingen in Europa.



