Een comedy met Robert De Niro, de nieuwste verfilming van David Copperfield en een romantisch drama met Katie Holmes staan deze week op de agenda van nieuwe releases. Negen titels verschijnen donderdag in de bioscoop. Bekijk hieronder om welke films het gaat.

The War with Grandpa (2020) - comedy

Eerst is Peter (Oakes Fegley) nog dolbij om te horen dat zijn opa (Robert De Niro) bij hem komt wonen. Maar wanneer blijkt dat de knul daarvoor zelf naar de enge zolder moet verhuizen, verzint hij met zijn vrienden een plan om zijn eigen kamer terug te veroveren. Regisseur Tim Hill maakte eerder Alvin and the Chipmunks en The SpongeBob Movie: Sponge on the Run.

Genre: comedy

Regisseur: Tim Hill

Cast: Robert De Niro, Uma Thurman, Oakes Fegley

Kijkwijzer: 6+

138 Bekijk hier de trailer van The War with Grandpa

The Personal History of David Copperfield (2019) - comedy

De jonge schrijver David Copperfield blikt terug op zijn leven in het Londen van de negentiende eeuw, waarin hij onder meer wegvluchtte van zijn nare stiefvader en in uiteenlopende situaties terechtkwam. Het beroemde verhaal van Charles Dickens werd al veelvuldig verfilmd en krijgt in handen van Armando Iannucci (The Death of Stalin, Veep) een energiek en absurdistisch karakter.

Genre: comedy, drama

Regisseur: Armando Iannucci

Cast: Dev Patel, Tilda Swinton, Ben Whishaw

Kijkwijzer: 9+

110 Trailer van The Personal History of David Copperfield

Shirley (2020) - thriller

Horrorschrijver Shirley Jackson (Elizabeth Moss), onder meer bekend van The Haunting of Hill House, is in deze biografische film bezig aan een nieuw boek. Ze wordt gestoord door het bezoek van een pasgetrouwd koppel, maar de griezelauteur ontdekt intussen ook dat de nieuwe gasten weleens een inspiratiebron zouden kunnen worden. De thriller Shirley won eerder dit jaar een van de speciale juryprijzen op het Sundance Film Festival.

Genre: thriller

Regisseur: Josephine Decker

Cast: Elisabeth Moss, Odessa Young, Michael Stuhlbarg

Kijkwijzer: 12+

109 Bekijk hier de trailer van Shirley

The Secret: Dare to Dream (2020) - drama

Miranda (Katie Holmes) lijkt voor het ongeluk te zijn geboren. Met een hoge schuld, drie kinderen om voor te zorgen en grote orkaanschade lijkt ze nooit meer uit haar neerwaartse spiraal te kunnen komen. Maar vreemdeling Bray bewijst dat je de wereld ook van een andere kant kunt bekijken, hoewel hij zelf intussen ook iets achter lijkt te houden. The Secret: Dare to Dream is gebaseerd op de bestseller The Secret van Rhonda Byrne.

Genre: drama, feelgood

Regisseur: Andy Tennant

Cast: Katie Holmes, Josh Lucas, Jerry O'Connell

Kijkwijzer: 9+

144 Bekijk hier de trailer van The Secret: Dare to Dream

The Tobacconist (2018) - drama

In het Wenen van de jaren dertig gaat tiener Franz in de leer bij een sigarenhandelaar. Sigmund Freud blijkt daar een vaste klant, wat leidt tot een vriendschap tussen de zeventienjarige jongen en de beroemde psychoanalyticus. Intussen dreigt het gevaar van de oprukkende nazi's in Oostenrijk. The Tobacconist is gebaseerd op het boek De Weense sigarenboer van Robert Seethaler.

Genre: drama

Regisseur: Nikolaus Leytner

Cast: Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch

Kijkwijzer: 12+

132 Bekijk hier de trailer van The Tobacconist

Atlantis (2019) - drama

Oekraïne is anno 2025 compleet verwoest. De oorlog met Rusland is voorbij, maar daar heeft de bevolking een hoge prijs voor moeten betalen. Ex-soldaat Sergiy sluit zich aan bij een organisatie die de lichamen van soldaten bergt en trekt zo steeds meer naar een archeologe toe die net zo beschadigd is als hij. Atlantis won vorig jaar onder meer de Orizzonti-prijs op het Filmfestival van Venetië.

Genre: drama

Regisseur: Valentyn Vasyanovych

Cast: Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka, Vasyl Antoniak

Kijkwijzer: 12+

111 Bekijk hier de trailer van Atlantis (2020)

Valley of the Gods (2019) - sciencefiction

Josh Hartnett speelt in dit sciencefictiondrama een tekstschrijver die zich op de biografie van de rijkste man op aarde stort. De welvaart van Wes Tauros (John Malkovich) blijkt intussen ten koste te gaan van de Valley of the Gods, het iconische terrein van de Navajo-indianen. De Poolse regisseur Lech Majewski maakte eerder onder meer het sterk gestileerde The Mill and the Cross (2011) met Rutger Hauer.

Genre: drama, sciencefiction

Regisseur: Lech Majewski

Cast: Josh Hartnett, John Malkovich, Bérénice Marlohe

Kijkwijzer: geen keuring

130 Bekijk hier de trailer van Valley of the Gods

White Riot (2019) - documentaire

Als een reactie op racistische aanvallen en extreemrechtse politiek werd in 1976 Rock Against Racism opgericht. De culturele beweging, die steun kreeg van onder anderen The Clash en Elvis Costello, begon als een lokaal initiatief, maar groeide uit tot de grootste antiracismebeweging van Groot-Brittannië. Deze documentaire blikt terug op die revolutionaire tijd.

Genre: documentaire

Regisseur: Rubika Shah

Kijkwijzer: 6+

117 Bekijk hier de trailer van White Riot

A Night at the Louvre, Leonardo Da Vinci (2019) - documentaire

Deze documentaire geeft een nachtelijke tour door de tentoonstelling rondom Leonardo Da Vinci in het Louvre. Aan de expositie, die eind 2019 ruim een miljoen bezoekers trok, werd tien jaar gewerkt. Curatoren vertellen over hun werk en geven inzichten in Da Vinci's schildertechnieken en wereldberoemde kunst.

Genre: documentaire

Regisseur: Pierre-Hubert Martin

Kijkwijzer: Alle leeftijden