Veel monumenten openen op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren voor de Open Monumentendag. "Ook tijdens coronatijd zijn de monumenten open, zowel fysiek als digitaal."

Tijdens de 34e editie van het evenement zijn er meer alternatieve programmeringen dan ooit: fiets- en wandeltochten, audiotours, virtuele tours, films en games. "Belangrijk is om goed voorbereid op pad te gaan", zegt Marlo Reeders, directeur van organisator Stichting Nederland Monumentenland. "Kijk eerst op de site wat er in de buurt te doen is, fysiek of online. We hebben met alle 250 comités een mooie mix kunnen maken van opengestelde monumenten, die uiteraard voldoen aan de coronamaatregelen."

Den Bosch is een van de gemeenten die ervoor koos alleen een online programma aan te bieden. Jac Biemans van het comité 's Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Vught: "Wij zagen het niet zitten om er fysiek invulling aan te geven, omdat het altijd ontzettend druk is."

In Den Bosch en omgeving zijn tijdens 'normale' Monumentendagen honderd monumenten open en komen er zo'n 24.000 bezoekers. Ook landelijk gezien is Monumentendag populair. Volgens cijfers van NBTC-NIPO Research bezochten in 2019 1.222.000 mensen het evenement.

In Den Bosch worden verborgen plekken gefilmd. (Foto: Stichting Nederland Monumentenland)

Indrukwekkende tours en verborgen deuren

Reden genoeg voor comité Den Bosch om de deuren fysiek gesloten te houden. "Vaak zijn het monumenten met smalle gangen en kleine ruimtes; als je alles goed overweegt kun je geen 1,5 meter afstand houden in historische gebouwen", zegt Biemans. In de digitale versie gaan twaalf monumenten open.

"We hebben met een speciale 360 gradentechniek haarscherpe opnamen gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld een indrukwekkende tour in de Sint-Janskerk en openen we een verborgen deur in Kasteel Maurick. Ook buiten zijn met een drone spectaculaire opnamen gemaakt van de monumenten."

De beelden van Den Bosch en omgeving zijn vanaf 11 september te zien en blijven ook na het weekend online via www.monumentendagonline.nl.

Thema: Leermonument

Open Monumentendag vindt plaats in heel Europa en het Europese thema is 'heritage and education'. Reeders: "Wij hebben daar Leermonument van gemaakt. Er zijn monumenten die van oorsprong een leermonument zijn en er kunnen leermomenten plaatsvinden in monumenten." Zo gaan in Naarden de deuren open van het monumentale theatertje deMess en geeft theatermaker Mylou Frencken daar masterclasses.

Breda maakte een City Game: spelers gaan de stad in en worden uitgedaagd een mysterie op te lossen met de monumenten in de hoofdrol. (Foto: Stichting Nederland Monumentenland)

Aanrader voor deze Open Monumentendag:

Breda City Game: Spelers gaan de stad in en worden uitgedaagd een mysterie op te lossen met de monumenten in de hoofdrol.

Zowel fysiek als online

Doetinchem Voormalige gevangenis De Kruisberg: Verhalen komen tot leven, waaronder die van verzetsvrouw Iet Gerritsen.

Zaterdag 12 september van 10.30 tot 16.30 uur, zondag 13 september van 10.00 tot 16.30 uur

Enschede Augmented reality app: Op het Boerenkerkhof wordt een app gelanceerd met verhalen van overledenen. Met geluidsfragmenten, foto's en animaties bij de graven.

Zaterdag 12 september: 12.00, 14.00 en 15.00 uur

Amsterdam Goed Geschoold: Negen wandel- of fietsroutes uitgestippeld langs (deels) opengestelde monumenten in de stad.

Zaterdag 12 september en zondag 13 september

