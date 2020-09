Deze week verschijnen een nieuwe horrorfilm en verschillende prijswinnende drama's in de bioscoop. Er worden in totaal zeven titels toegevoegd. Bekijk hieronder om welke films het gaat.

Antebellum (2020) - horror

Als slaaf op een katoenplantage is Veronica de wanhoop nabij, maar dan schrikt ze opeens wakker. Ze blijkt nu een modern leven te leiden als succesvol schrijfster, die tegen vooroordelen in de maatschappij vecht. Hoe die twee verhaallijnen zich tot elkaar verhouden, wordt langzaam duidelijk in de horror Antebellum.

Genre: horror

Regisseur: Gerard Bush en Christopher Renz

Cast: Janelle Monáe, Tongayi Chirisa, Eric Lange

Kijkwijzer: 16+

130 Bekijk de trailer van Antebellum

Love Sarah (2020) - drama

Om de droom van haar overleden moeder te verwezenlijken, wil de negentienjarige Clarissa een eigen bakkerij in het Londense Notting Hill openen. Ze schakelt daarbij de hulp van haar oma en een oude vriendin in. Een feelgooddrama over drie vrouwen van verschillende generaties, die hun verlies en ambities met elkaar delen.

Genre: drama

Regisseur: Eliza Schroeder

Cast: Shannon Tarbet, Celia Imrie, Shelley Conn

Kijkwijzer: Alle leeftijden

128 Bekijk hier de trailer van Love Sarah

Un fils (2019) - drama

Het zoontje van Fares en Meriem raakt ernstig gewond bij een aanslag, in het Tunesië van 2011. De jongen heeft binnen twee weken een nieuwe lever nodig, maar die zoektocht legt pijnlijke geheimen en maatschappelijke problemen bloot. Hoofdrolspeler Sami Bouajili won in 2019 de prijs voor beste acteur in het Orizzonti-programma op het filmfestival van Venetië.

Genre: drama

Regisseur: Mehdi Barsaoui

Cast: Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri

Kijkwijzer: 12+

106 Bekijk hier de trailer van Un fils

Barn (2019) - drama

Een ruzie tussen twee dertienjarigen loopt dodelijk af in dit Noorse drama. Dat het om twee kinderen van concurrerende politici gaat, maakt de kwestie alleen maar moeilijker. De schoolleiding, klasgenoten en ouders moeten een manier vinden om de gebeurtenis te verwerken. Barn werd eerder dit jaar bekroond met negen Amanda Awards, de belangrijkste filmprijzen van Noorwegen.

Genre: drama

Regisseur: Dag Johan Haugerud

Cast: Henriette Steenstrup, Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr

Kijkwijzer: 6+

148 Bekijk hier de trailer van Barn

Sidik en de panter (2019) - documentaire

In de bergen van Koerdistan zoekt Sidik naar de verdwenen Perzische panter. Na een lange tijd van oorlog is de pelgrim ervan overtuigd dat het dier zal terugkeren. En dat zou ook meteen betekenen dat Sidiks geboortegrond eindelijk een beschermd gebied wordt. Tijdens zijn tocht praat hij met bewoners, stropers, oorlogsweduwen en overlevenden. Sidik en de panter werd in 2019 geselecteerd voor het IDFA.

Genre: documentaire

Regisseur: Reber Dosky

Kijkwijzer: Alle leeftijden

102 Bekijk hier de trailer van Sidik en de panter

Helmut Newton: The Bad and the Beautiful (2020) - documentaire

De Duits-Australische fotograaf Helmut Newton werd wereldberoemd met zijn fotografie, die op de grens lag tussen mode en erotiek. Werden vrouwen op hun krachtigst afgebeeld, of door de fotograaf geseksualiseerd? Oud-modellen en actrices zoals Grace Jones en Charlotte Rampling blikken in interviews terug op Newtons werk. Ook weduwe June Newton komt aan het woord.

Genre: documentaire

Regisseur: Gero van Boehm

Kijkwijzer: Alle leeftijden

97 Bekijk hier de trailer van Helmut Newton: The Bad and the Beautiful

The Brilliant Biograph: Earliest Moving Images of Europe (2020) - documentaire

Met behulp van een digitale 8K-restauratie brengt EYE, in samenwerking met het British Film Institute, vroege filmbeelden uit Europa tot leven. Daarbij is het Amsterdam van 120 jaar geleden terug te zien, samen met steden als Berlijn en Londen. De originele opnames werden gedraaid op nitraatfilm van 68 millimeter, een uitzonderlijk hoge resolutie voor die tijd.

Genre: documentaire

Kijkwijzer: Alle leeftijden