Hoe vind je iets kostbaars in een antiekzaak, op een markt of in een kringloopwinkel? "In principe kan alles bijzonder zijn", vertelt taxateur Bart Schaftenaar. "Zelfs een vaas van IKEA kan een collector's item zijn. Hoe meer je weet, hoe meer je kunt vinden."

Terwijl leeftijdsgenoten een bijbaantje hadden, liep Schaftenaar als tiener rommelmarkten af. Op zoek naar glas en zilver, want daar had hij verstand van. Bijzondere vondsten verkocht hij door. Nu taxeert hij kunst, antiek en inboedelgoederen. Markten, antiekzaken en kringloopwinkels bezoekt hij nog altijd graag. "Hoe langer je in het vak zit, hoe breder je kennis wordt. Dat helpt."

Ook moderne objecten kunnen veel opleveren. "Maar dat moet je maar net weten. IKEA heeft in het verleden bijvoorbeeld samengewerkt met de Nederlandse ontwerper Hella Jongerius. Een vaas uit die collectie was destijds voor een paar tientjes te koop. Nu moet je flink je best doen om diezelfde vaas voor 100 euro ergens te kunnen vinden."

Rommelmarktgeluk

Zijn meest bijzondere vondst kwam Schaftenaar jaren geleden tegen op een rommelmarkt. "Ik zag daar een lamp staan die ik kende uit de literatuur. Ik had gelezen dat de lamp was ontworpen door een architect, maar nooit zou zijn uitgevoerd. En nu stond die daar toch ineens. Voor een paar honderd gulden nam ik hem mee, maar op de veiling bracht de lamp uiteindelijk veel meer op. Ik geloof dat hij voor 15.000 gulden verkocht is."

“Ik kom regelmatig met lege handen thuis. Het blijft ook een kwestie van geluk.” Bart Schaftenaar, taxateur

Toch is het zelfs met veel kennis niet makkelijk om iets bijzonders te vinden. "Ik kom regelmatig met lege handen thuis. Het blijft ook een kwestie van geluk." Dat beaamt ook kunsthandelaar en taxateur Peter van Os. "Het is een illusie om te denken dat je op Marktplaats een Rembrandt gaat vinden. Die kans is echt heel klein."

Van Os groeide op achter de kunst- en antiekhandel van zijn opa in Arnhem. Als derde generatie zet hij de familietraditie voort. Vooral met schilderijen gaan mensen vaak de fout in, merkt de handelaar. "Laatst werd ik benaderd door een man die een schilderij bezat waar de naam 'Vincent' onder stond. Zijn familie dacht dat het weleens een Van Gogh zou kunnen zijn. Maar toen ik verder vroeg, bleek er op de achterkant een sticker te zitten van een winkel die in de jaren zeventig posters verkocht…"

500 euro in de glasbak

Toch weet je nooit wat je tegenkomt. "Vooral de jongste generatie heeft nog nauwelijks historisch besef", weet Schaftenaar. "Een zilveren bestek uit de familie is alleen maar lastig, want dat moet je poetsen." Zo wordt er veel waardevols weggegooid, vermoedt de taxateur. "Vorig jaar werd ik gebeld door mensen die aan het opruimen waren. Toen zei ik: 'Wacht maar met opruimen totdat ik geweest ben.' In de schuur trof ik een verzameling glaswerk dat naar de glasbak moest. Daar stond een vaas tussen van de Nederlandse kunstenaar Chris Lebeau. Die was al 500 euro waard."

“Vaak hebben mensen op televisie een object gezien dat heel kostbaar bleek te zijn.” Peter van Os, taxateur

Ook Van Os voert regelmatig taxaties uit. "Vaak hebben mensen op televisie een object gezien dat heel kostbaar bleek te zijn. Dan denken ze precies hetzelfde voorwerp in de kast te hebben staan, maar dan blijkt het toch nét iets anders te zijn. Dat probeer ik dan voorzichtig te brengen."

Maar andersom kan ook. "Ik heb een keer een schilderij getaxeerd voor een man die dacht dat het niets zou opleveren. Maar in zijn familie was telkens gezegd dat het zo kostbaar was. Het bleek bijna een ton waard te zijn, terwijl hij al tevreden was geweest met 500 euro. Dat kan natuurlijk ook.