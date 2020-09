Een nieuwe fantasyfilm uit de stal van Marvel, een Franse liefdesfilm en een Nederlands straatdrama zijn enkele van de vijf films die deze donderdag in de bioscoop verschijnen. Bekijk hieronder de nieuwste bioscoopreleases.

The New Mutants (2020) - fantasy, horror

In deze spin-off van de X-Men-films ontdekken vijf jongeren dat ze speciale krachten hebben. De mutanten zitten echter opgesloten in een geheime inrichting, dus moeten ze elkaar en hun nieuwe gaven gebruiken om te kunnen ontsnappen. Hoofdrollen zijn onder anderen voor Maisie Williams (Game of Thrones) en Charlie Heaton (Stranger Things).

Genre: fantasy, horror

Regisseur: Josh Boone

Cast: Maisie Williams, Charlie Heaton, Anya Taylor-Joy

Kijkwijzer: 16+

Été 85 (2020) - drama

De zestienjarige Alexis schrijft in dit coming of age-drama over de tragische gebeurtenissen die hij in de zomer meemaakte. De jongen blikt terug op zijn romantische vriendschap met David aan de Normandische kust van 1985. Bekentenis en fantasie lopen daarbij door elkaar. Été 85 zat dit jaar bij de selectie van het afgelaste Filmfestival van Cannes. De regie is in handen van François Ozon (Swimming Pool, Jeune et Jolie).

Genre: drama

Regisseur: François Ozon

Cast: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Valeria Bruni Tedeschi

Kijkwijzer: 12+

El Principe (2019) - drama

In het Chili van 1970 wordt de twintigjarige Jaime achter de tralies gezet. Hij wordt daar geconfronteerd met geweld en verkrachtingen en komt onder bescherming van een gevangenisveteraan. El Principe werd vorig jaar op het Filmfestival van Venetië bekroond met de Queer Lion, de prijs voor de beste film met een lhbti-thema.

Genre: drama

Regisseur: Sebastián Muñoz

Cast: Juan Carlos Maldonado, Alfredo Castro, Gastón Pauls

Kijkwijzer: 16+

Paradise Drifters (2020) - drama

Drie jongeren worstelen met het straatleven in dit speelfilmdebuut van Mees Peijnenburg. Terwijl Chloe ongewenst zwanger is van haar loverboy, probeert Lorenzo drugs naar Frankrijk te smokkelen en moet weeskind Yousef een nieuw leven buiten de jeugdinrichting zien te starten. Paradise Drifters draaide eerder dit jaar op de filmfestivals van Rotterdam en Berlijn.

Genre: drama

Regisseur: Mees Peijnenburg

Cast: Tamar van Waning, Jonas Smulders, Bilal Wahib

Kijkwijzer: 12+

Cunningham (2019) - documentaire

Vanaf de jaren vijftig gooide choreograaf Merce Cunningham bestaande conventies uit het raam, om zo uit te groeien tot een icoon voor de moderne dans. In de 3D-documentaire Cunningham komt de visionair zelf aan het woord in archiefmateriaal, afgewisseld met dansfragmenten die speciaal voor de film werden opgenomen.

Genre: documentaire

Regisseur: Alla Kovgan

Kijkwijzer: Alle leeftijden