Christopher Nolans langverwachte Tenet verschijnt deze week in de bioscoop, maar dat is lang niet de enige nieuwe titel. Het bioscoopaanbod wordt donderdag uitgebreid met zeven films. Bekijk hieronder wat er te zien is.

Tenet (2020) - actie

John David Washington (BlacKkKlansman) moet de wereld redden in deze ingenieuze spionagethriller, waarin tijd zowel voor- als achteruit kan bewegen. Hulp komt uit de hoek van Robert Pattinson en Elizabeth Debicki, terwijl Kenneth Branagh te zien is als Russische schurk. Tenet is geregisseerd door Christopher Nolan, bekend van films als Inception en Dunkirk.

Genre: actie, sciencefiction

Regisseur: Christopher Nolan

Cast: John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh

Kijkwijzer: 12+

Misbehaviour (2020) - comedy

De missverkiezing van 1970 ging de geschiedenis in als een van de meest controversiële edities, mede door de protesten van de Women's liberation movement. In Misbehaviour beramen de feministes hun plannen voor het verstoren van de schoonheidswedstrijd. Grenadiaan Jennifer Hosten werd uiteindelijk de eerste zwarte winnares ooit, hoewel ook die uitslag omstreden bleek te zijn.

Genre: comedy, drama

Regisseur: Philippa Lowthorpe

Cast: Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Rhys Ifans

Kijkwijzer: Alle leeftijden

Babyteeth (2019) - drama

De zestienjarige Milla is ernstig ziek, maar laat zich daardoor niet uit het veld slaan. Ze wordt tot grote ergernis van haar ouders smoorverliefd op een drugsdealer en wil het maximale uit haar onzekere leven halen. Babyteeth ging in première op het Filmfestival van Venetië en werd eerder dit jaar ook enthousiast onthaald op het Filmfestival van Rotterdam.

Genre: drama

Regisseur: Shannon Murphy

Cast: Eliza Scanlen, Michelle Lotters, Toby Wallace

Kijkwijzer: 12+

Öndög (2019) - drama

Op de bevroren steppes van Mongolië wordt het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. Terwijl de politie versterking haalt, wordt een lokale herderin opgedragen om wolven uit de buurt te houden. In de afgezonderde stiltes die ze met een jonge agent en een oudere vriend deelt, komt de vrouw tot nieuwe levensinzichten. Öndög werd geregisseerd door Wang Quan'an, die in 2007 de Gouden Beer won met Tuya's Marriage.

Genre: drama

Regisseur: Wang Quan'an

Cast: Aorigeletu, Gangtemuer Arild, Dulamjav Enkhtaivan

Kijkwijzer: 9+

One Man and His Shoes (2020) - documentaire

De Netflix-serie The Last Dance besteedde er eerder al aandacht aan, nu wordt er ook een volledige documentaire aan gewijd: de iconische sportschoenen van Michael Jordan. In One Man and His Shoes blikken deskundigen terug op de slimme marketingcampagne en de grote invloed die de basketballer op jongeren had.

Genre: documentaire

Regisseur: Yemi Bamiro

Kijkwijzer: 12+

Sons of Honour (2020) - documentaire

Pierpaolo, Simone, Bader en Reda moesten op jonge leeftijd al op de uitkijk staan tijdens moorden en drugsdeals. De zonen van machtige maffiabazen zitten nu hun straf uit in een jeugdtehuis, waar ze meedoen aan een heropvoedingsprogramma. Een poging om de jongeren los te weken van een traditie vol gevaar en geweld. Regisseur Sophia Luvarà groeide zelf ook op in Calabrië, waar veel maffiageweld voorkomt.

Genre: documentaire

Regisseur: Sophia Luvarà

Kijkwijzer: 16+

Living in the Future's Past (2018) - documentaire

Voor deze film ging Jeff Bridges in gesprek met prominente wetenschappers, auteurs en filosofen, om te praten over evolutie en het grillige toekomstbeeld van onze planeet. Een natuurdocumentaire met een ecologische boodschap, die in november vorig jaar al eens te zien was op het Wildlife Film Festival in Rotterdam.

Genre: documentaire

Regisseur: Susan Kucera

Cast: Jeff Bridges

Kijkwijzer: Alle leeftijden