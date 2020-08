Blootsvoets op houtsnippers lopen, gras tussen je tenen voelen of wegzakken in de modder: op een blotevoetenpad gaan de schoenen uit en beleef je de natuur tot in je tenen. "Een oerervaring op blote voeten", zo verklaart Marieke Moens van blotevoetenpad Zeewolde het succes van de paden. "Niet alleen voor kinderen. We zien hier ook keurige dames in lange rokken."

In 2013 was Moens betrokken bij een denktank die Zeewolde recreatief meer op de kaart moest zetten. Wandelend op het erf van haar recreatieboerderij ontstond het idee voor een blotevoetenpad.

Nu lopen bezoekers er een verrassende route over mos, grind en andere materialen. "Het heeft iets kwetsbaars: je schoenen uittrekken en op blote voeten gaan lopen. Wie wordt er nog bewust vies, zeker als volwassene?"

Het eerste commerciële blotevoetenpad van Nederland was in 2006 het resultaat van een prijsvraag van de gemeente Voorst, die op zoek was naar nieuwe toeristische attracties. Het pad bij bezoekboerderij Hof van Twello kreeg een meerledig doel: bezoekers plezier laten beleven op blote voeten, maar ook kennis laten maken met landbouwgeschiedenis.

Inmiddels is het pad doorontwikkeld tot een kruising tussen een survival- en een wandelpad, compleet met doolhof, speelvijver en waterglijbaan. Jaarlijks trekken meer dan 30.000 bezoekers er hun schoenen voor uit.

Met een wandelstok door de modder

Het populairste onderdeel van het blotevoetenpad bij Hof van Twello is het moeras. "Daar zak je soms tot je middel in de modder", vertelt oprichter Gert Jan Jansen. "Maar je kunt er altijd omheen." Ook in Zeewolde wordt het leukst gereageerd op de modder. "En op de vragen en opdrachten die wandelaars langs het pad tegenkomen", vertelt Moens.

“Een nuchtere West-Fries zal zeggen: ik ga niet op blote voeten. Maar als je hem uitdaagt, komt hij graag nog een keer.” Karin de Wit

"Als bezoeker doe je dingen die je anders niet snel doet. Ik zie mensen huppelen, hinkelen, kruidenblaadjes ruiken of proeven en vies worden. Van kinderen in zwemkleding tot ouderen met een wandelstok."

Ook in Bovenkarspel is een pad te vinden met een tweeledig doel, vertelt Karin de Wit van blotevoetenpad Gouwe Voeten. "We willen mensen laten ervaren hoe het voelt om op blote voeten te lopen, maar het pad is ook een knipoog naar de agrarische sector. Langs het pad hangt fruit dat je mag proeven. En overal staan borden bij. Hoe groeit een appel? Hoe wordt kaas gemaakt?"

Op blote voeten lopen is volgens De Wit "een hele uitdaging". "Een nuchtere West-Fries zal zeggen: ik ga niet op blote voeten. Maar als je hem uitdaagt, komt hij graag nog een keer."

Peperkoek onder je voeten? Afspoelen maar!

Een bezoek aan een blotevoetenpad moet vooral een beleving zijn. Zo kunnen bezoekers van het Toon Kortooms Park in Deurne op stelten lopen, met een touwbrug het water oversteken of wegzakken in de turfondergrond. "Het pad moest de natuurlijke uitstraling van de Peel behouden", vertelt oprichter Gerald Willems.

"Turf veert als ondergrond, waardoor je als het ware over een bed van peperkoek loopt." Goed om te weten: na afloop kun je je voeten afspoelen in de voetenwasplaats.