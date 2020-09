Hoewel evenementen met inachtneming van de coronaregels per 1 juli weer zijn toegestaan, is ook het gros van de foodfestivals afgelast. Toch valt er in ons land in de komende maand genoeg te beleven op culinair gebied. Reserveer wel even van tevoren.

Mosselboulevard

Iedere woensdag in september

Yerseke

Meer informatie

Deze zomer is het Zeeuwse Yerseke omgetoverd tot Mosselboulevard. Iedere woensdag zijn er foodtrucks, kookdemonstraties, theeproeverijen, rondleidingen langs historische oesterputten, zoektochten naar zeehonden en rondvaarten langs mosselpercelen. De prijzen van de activiteiten variëren.

Nationale Restaurant Week XXL

De hele maand september

Heel Nederland

Meer informatie

De Nationale Restaurant Week wordt twee keer per jaar georganiseerd: een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. Dit najaar krijg je niet een week lang, maar in de hele maand september voor 28,50 euro per persoon een driegangendiner bij Nederlandse toprestaurants.

Amusetour

26 en 27 september

Vlieland en Edam

Meer informatie

Een Amusetour is een culinaire wandeling van restaurant naar restaurant. Bij ieder deelnemend restaurant kun je genieten van ambachtelijke amuses begeleid door een wijn.

Er zijn gedurende het jaar Amusetours in Amsterdam, Amersfoort, Hoorn, op Vlieland, Harlingen, op Texel, Dordrecht, Enkhuizen, Bergen, Alkmaar, Edam, Schagen, Purmerend en Alkmaar. In september is het de beurt aan Vlieland en Edam. Kaarten kosten 51,50 euro per persoon.

Cinema Culinair

4, 11, 12 en 26 september

Rotterdam en Scheveningen

Meer informatie

Bij Cinema Culinair kijk je een culinaire filmklassieker - denk aan Julie & Julia en Chef - en krijg je precies het eten dat ook in de film wordt geserveerd. Het concept bestaat sinds 2013 en werd tijdens de coronapandemie aangepast naar afhaaldiners en thuis een film streamen.

Inmiddels staat er weer een aantal filmdiners in het Kurhaus in Scheveningen en de Rotterdam Hall (WTC) gepland. Kaarten zijn - afhankelijk van de avond - verkrijgbaar voor 69,95 en 79,95 euro.

Proefdruk Culinair Nijmegen

Tot en met 27 september

Papierfabriek, Nijmegen

Meer informatie

Op 21 juli opende Proefdruk Culinair Nijmegen de deuren in de Papierfabriek, een oude fabriekshal. Sindsdien tovert iedere twee weken een ander Nijmeegs restaurant de Papierfabriek om tot culinaire broedplaats.

In september kun je nog terecht in de pop-ups van Hotel Credible, Foodbar De Pelgrim en Renato's Nijmegen. De prijzen, menu's en gerechten variëren.

Haarlem Culinair Smulmarkt

3 tot en met 6 september

Grote Markt, Haarlem

Meer informatie

Op de Grote Markt in Haarlem komt het eerste weekend van september een groot terras, waar verschillende restaurants uit Haarlem zich zullen presenteren. In tijdslots van drie uur krijg je voor 45 euro zes gerechten.

Utrecht TAPT - Biergarten Editie

12 en 13 september

Julianapark, Utrecht

Meer informatie

Van de tien edities die dit jaar gepland waren, gaat alleen het Utrecht TAPT Festival door. Uiteraard met alle benodigde aanpassingen, waardoor het festival is omgedoopt tot Utrecht TAPT - Biergarten Editie. Dit betekent lange tafels, mooie biertjes, lekker eten, tafelspelletjes en muziek.

Het terrein wordt volledig ingericht op 1,5 meter afstand. Daardoor kunnen er minder bezoekers dan gebruikelijk komen. Wees er snel bij, want het festival is bijna uitverkocht. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 6,68 euro.