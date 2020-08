Een nieuwe horrorfilm, prijswinnende drama's en drie documentaires worden deze week aan het bioscoopaanbod toegevoegd. In totaal verschijnen er negen nieuwe titels. Bekijk hieronder welke films er vanaf donderdag te zien zijn.

Relic (2020) - horror

Nadat haar bejaarde moeder spoorloos verdwijnt, reist de bezorgde Kay (Emily Mortimer) af naar haar ouderlijk huis in het bos. Oma duikt daar al snel plotseling weer op, maar er gebeuren intussen naargeestige dingen. Het Australische Relic is een mix van horror en familiedrama.

Genre: horror

Regisseur: Natalie Erika James

Cast: Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heatchote

Kijkwijzer: 16+

141 Bekijk hier de trailer van Relic

House of hummingbird (2020) - drama

Deze festivalfavoriet over een veertienjarig meisje dat worstelt met volwassen worden, werd onder meer bekroond in de jeugdsectie van het Filmfestival van Berlijn. Debuterend regisseuse Bora Kim baseerde zich op haar eigen jeugd in het Zuid-Korea van de jaren negentig. Grote gebeurtenissen in het land spelen mee op de achtergrond van dit intieme coming of age-drama.

Genre: drama

Regisseur: Bora Kim

Cast: Ji-hu Park, Sae-byeok Kim, Seung-Yun Lee

Kijkwijzer: 9+

81 Bekijk hier de trailer van House of hummingbird

Sibyl (2019) - drama

Psychotherapeut Sibyl zou het liefst weer willen gaan schrijven en vindt stiekem inspiratie in een nieuwe patiënt. Filmactrice Margot is zwanger geworden van haar tegenspeler, die eigenlijk getrouwd is met de regisseur van de film. Sibyl raakt zo gefascineerd door het verhaal, dat de grenzen tussen verbeelding en realiteit beginnen te vervagen. Sibyl werd in 2019 genomineerd voor een Gouden Palm.

Genre: drama

Regisseur: Justine Triet

Cast: Virginie Efira, Adèle Exarchopoulous, Gaspard Ulliel

Kijkwijzer: 14+

113 Bekijk hier de trailer van Sibyl

American Dharma (2018) - documentaire

Gelauwerd documentairemaker Errol Morris (The Thin Blue Line) ging voor deze film in gesprek met Steve Bannon, voormalig hoofdstrateeg van Trumps regering. American Dharma laat zien hoe Bannon vanuit een gezin van Democraten uitgroeide tot een alt-right-kopstuk, die onder meer de hoogste baas van nieuwssite Breitbart werd. Morris noemt zijn documentaire zelf een horrorfilm.

Genre: documentaire

Regisseur: Errol Morris

Kijkwijzer: 12+

146 Bekijk hier de trailer van American Dharma

Kala Azar (2020) - drama

Penelope en Dimitris rijden dagelijks rond om overleden dieren naar het crematorium te brengen. Niet alleen honden en katten van eigenaren worden meegenomen, maar ook beesten die langs de kant van de weg liggen. Alles verandert echter wanneer ze zelf een dier aanrijden. Hun liefdesrelatie en baan komen op losse schroeven te staan.

Genre: drama

Regisseur: Janis Rafa

Cast: Dimitris Lalos, Penelope Tsilika, Michele Valley

Kijkwijzer: 12+

110 Bekijk hier de trailer van Kala Azar

One Day (2018) - drama

De Hongaarse Anna moet als moeder van drie kinderen veel verschillende balletjes in de lucht houden. Niet alleen maakt ze zich druk om haar werk als taaldocent, maar ook om haar vreemdgaande echtgenoot. One Day volgt, zoals de titel al doet vermoeden, één dag uit haar leven. In 2018 won de film al verschillende prijzen op internationale festivals.

Genre: drama

Regisseur: Zsófia Szilágyi

Cast: Zsófia Szamosi, Leó Füredi, Ambrus Barcza

Kijkwijzer: 6+

63 Bekijk hier de trailer van One Day

Promare (2019) - animatie

Galo Thymos hoort bij een speciaal brandweerkorps dat de wereld moet beschermen tegen een mutantenras. Met een nieuwe groep gevaarlijke mutanten en een dreigende burgeroorlog komt de situatie steeds verder op scherp te staan. Promare is gemaakt door Hiroyuki Imaishi, die onder anime-liefhebbers wordt geprezen om zijn sterk gestileerde en chaotische filmstijl.

Genre: animatie

Regisseur: Hiroyuki Imaishi

Stemmencast: Kenichi Matsuyama, Taichi Saotome, Masato Sakai

Kijkwijzer: 6+

60 Bekijk hier de trailer van Promare

André Rieu: Magical Maastricht, Verbonden door Muziek (2020) - documentaire

Deze documentaire van bijna tweeënhalf uur blikt terug op vijftien jaar aan concerten van André Rieu. Naast beelden van die optredens, gaat de muzikant in gesprek met André van Duin. Daarbij komen onder meer de coronapandemie en het gezinsleven van Rieu aan bod. De documentaire draait slechts twee weken in de bioscoop.

Genre: documentaire

Regisseur: Michael Wiseman

Kijkwijzer: Alle leeftijden

87 Bekijk hier de trailer van André Rieu: Magical Maastricht

Once Were Brothers (2019) - documentaire

De leden van muziekgroep The Band, onder meer bekend van hun klassieker The Weight, werden in de jaren zestig grondleggers van het subgenre 'americana'. In deze documentaire blikt gitarist Robbie Robertson terug op de succesjaren, bijgestaan door grote liefhebbers zoals Martin Scorsese en Eric Clapton. Bruce Springsteen omschreef de leden van The Band als de drie beste witte zangers uit de rockgeschiedenis.

Genre: documentaire

Regisseur: Daniel Roher

Kijkwijzer: 12+