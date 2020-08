Dit is dé zomer dat we massaal Nederland gaan herontdekken. Maar wat kunnen we tegenkomen als we buiten de gebaande paden gaan? We vragen Nederlanders naar hun mooiste verborgen parel. Deze week: Thijs van der Vlies (33).

Samen met zijn vrouw Florine leidt Van der Vlies een nomadenbestaan. De fulltime vanlifers hebben met hun camper al veel van de wereld gezien. Toch noemt hij als verborgen parel Hortus Overzee in zijn geboorteplaats Den Helder.

"Hoewel de Hortus in Den Helder vrij goed aangegeven wordt, noem ik het toch een echt onontdekt stukje Den Helder. De Hortus zit midden in een woonwijk verstopt. Als je de oprijlaan op gaat, kom je terecht in een heel ander stuk Den Helder. Het is er zo mooi."

Verrassing in eigen geboorteplaats

De Hortus is te omschrijven als een exotische oase tussen de huizen van de Indische buurt in de noordelijkste badplaats van Noord-Holland. In het Botanische kassencomplex vind je onder andere kassen en 'geheime' tuinen.

Een vooroorlogse kas. (Foto: Hortus Den Helder)

Van der Vlies: "Er is een Japanse tuin die door Japanners hoog aangeschreven wordt omdat er bomen groeien die alleen in Japan voorkomen. In de rest van Europa doen deze bomen het niet heel goed, hier wel. Ook is er een vooroorlogse kas vol met vogels, vlinders en hartstikke veel groen. Ik heb de Hortus onlangs 'herontdekt'."

“Dat er zoiets moois middenin Den Helder staat zonder dat ik het wist; ik raakte er zelfs een beetje door betoverd.” Thijs van der Vlies

"Vroeger, toen ik klein was, ben ik er ooit met school geweest, maar daarna werd het een door mij vergeten plek. Dat er zoiets moois midden in Den Helder staat zonder dat ik het wist: ik raakte er zelfs een beetje door betoverd. Leuk om zulke verrassingen tegen te komen in de plaats waar je al zo'n 33 jaar rondloopt."

Van der Vlies is geboren en getogen Nieuwedieper en vertelt graag over hoe leuk en mooi de marinestad is.

Den Helder is mooier dan je op het eerste gezicht denkt, zegt Van der Vlies (Foto: Hortus Den Helder)

"Ik denk dat, als je het de tijd geeft en iets verder kijkt dan je neus lang is, het een heel leuk stadje is. Den Helder is een paar keer negatief in het nieuws geweest. Dat had te maken met criminaliteit in een bepaalde woonwijk. Als je als gemeente eenmaal zo'n naam hebt, kom je er moeilijk vanaf. Den Helder is op het eerste gezicht grauw en somber, de naoorlogse architectuur heeft daar denk ik mee te maken. Zonde, want Den Helder heeft veel moois te bieden."

"Ook voor de Hortus geldt dat je verder moet kijken dan je neus lang is. Als je de oprijlaan opkomt krijg je een vertekend beeld omdat je recht tegen een fysiotherapiepraktijk aankijkt. Als je eenmaal door de entree van de Hortus bent, kun je vrij rondlopen en genieten van al het moois. Ook is er een groep enthousiaste vrijwilligers die je alles kan vertellen over de geschiedenis en wat er nu te zien is."

Den Helder heeft ten onrechte een grauw imago, vindt Van der Vlies. (Foto: Hortus Den Helder)

"Dat de Hortus bij mij in de vergetelheid is geraakt komt misschien ook doordat ze niet te koop lopen met al het moois. Dat is typisch Helders. Je moet er wat moeite voor doen en een klein beetje graven om de schoonheid in Den Helder te vinden."