In maart vielen 1,7 miljoen koorzangers in Nederland stil door de coronamaatregelen. Toch vonden sommige koren creatieve manieren om te blijven repeteren. In een weiland bijvoorbeeld. "De akoestiek is niet best, maar je kunt in elk geval samen zingen", vertelt dirigent Erwin de Ruijter. "Dat is lange tijd een groot gemis geweest."

Voor zijn vijf koren nam De Ruijter aan het begin van de corona-uitbraak YouTube-filmpjes op waarin hij repetities nabootste. Dat werd gewaardeerd, maar het bleef een lastige periode.

"Je kunt wel thuis achter je computer zitten en meezingen, maar je mist toch het samenzijn", verklaart de dirigent. "Zingen in een koor is juíst leuk omdat je het samen met anderen doet. Maar dat kon niet meer."

Sinds juli mag samen zingen wél weer: op 1,5 meter afstand en bij voorkeur met goede ventilatie en in zigzagformatie. Kamerkoor Eljakim uit Bolsward nam eind juni het zekere voor het onzekere door de repetities te hervatten in het weiland van een koorlid. De Ruijter zal het niet snel vergeten.

"We hadden ze eerst niet opgemerkt, maar achterin dat weiland stonden twee paarden. Tijdens het zingen kwamen ze nieuwsgierig aanlopen. Zo hebben we een tijdje tussen de paarden staan zingen. Heel bijzonder!"

180 De Meulezengers zingen What A Wonderful World

Mannenkoor de Meulezengers uit Venlo organiseerde repetities op afstand via Zoom, en maakten samen deze video. (Video: mannenkoor de Meulezengers)

Geen spreekkoren, wel koorrepetities

Het Ameezing Koor uit Zaandam vond ook een gedenkwaardige plek om te repeteren: het koor kon terecht op de tribune van de plaatselijke voetbalclub SC Hercules. "Een buurman is daar jeugdtrainer", vertelt penningmeester Margret Stam. "Zo is het balletje gaan rollen."

De eerste koorrepetitie viel samen met een voetbaltraining. "Dat was eenmalig, maar wél bijzonder. Wij zongen de voetballers toe; zij renden klappend langs de tribune."

Ook het Overdag Koor Enschede benaderde een voetbalclub. CVV Sparta reageerde "heel begripvol", vertelt koorsecretaris Ria Nowosielski. "Het bestuur snapte goed dat wij weer wilden zingen, net zoals hun leden niet konden wachten om weer te voetballen. Het was even puzzelen om de plaatsen op de tribune zo te verdelen dat de stemgroepen bij elkaar zaten, en toch met voldoende afstand tussen de leden. Maar het was heel fijn om na vier maanden weer samen te kunnen zingen."

Galmend zingen tussen de auto's

In de zoektocht naar een geschikte ruimte kwam Swing Close uit Amersfoort uit bij de parkeergarage van een winkelcentrum. Het koor zocht geen contact met de eigenaar, vertelt voorzitter Caspar van Cappelleveen. "We zijn het maar gewoon gaan doen." Zingen in een parkeergarage geeft best een mooi geluid, ontdekte hij.

"Het galmt een beetje, waardoor het lekker klinkt." Kwam er een auto voorbij? Dan deden de koorleden een stapje opzij, maar ze bleven zingen. Voor de pauze namen ze uitdeelzakjes chips mee, "alsof het een kinderfeestje was".

Mannenkoor de Meulezengers uit Venlo organiseerde repetities op afstand via videobeldienst Zoom. Ook het idee om een muziekvideo te maken werd digitaal besproken, vertelt secretaris Leo Steegs. "Ieder lid kreeg de opdracht een stukje zang op te nemen en een filmpje te maken." Het eindresultaat, de montage van de filmpjes, is volgens Steegs "verrassend leuk". "Een van de koorleden filmde zichzelf tijdens het beeldhouwen. Nooit geweten dat hij daaraan deed."

Met "een man of twintig" tegelijk videobellen is volgens Steegs "niet ideaal", maar wél gezellig. "Zo behouden we het verenigingsgevoel. Daar gaat het uiteindelijk om, dat je elkaar blijft vinden. Juist in deze tijd."