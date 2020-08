Lekker dansen op je favoriete muziek, geen geschreeuw om elkaar te verstaan en niemand heeft last van je feestje: de stille disco is populair. Jammer genoeg is het tijdelijk niet toegestaan. Toch piekt de verhuur van stille discopakketten. "Door de accu's kan het altijd en overal, en niemand die je hoort', aldus Rene Oelers van SilentDJ.com

Een stille disco: dat is een feest waarbij iedereen een draadloze koptelefoon krijgt, een dj of plaatjesdraaier muziek opzet en de menigte vervolgens lekker losgaat zónder geluidsoverlast te veroorzaken.

Schreeuwen naar elkaar hoeft niet, want als je je koptelefoon even afzet is het stil, en de koptelefoons hebben vaak met een keuzemenu met drie muziekopties: je buurman gaat naast je los op Andre Hazes, jij switcht naar hardstyle.

De ideale manier van feesten? Misschien wel, maar het mag al een tijdje niet meer. Net als feesten zónder koptelefoon, zijn dit soort bijeenkomsten lastig coronaproof te maken.

“Met zo'n koptelefoon voelen mensen zich vrijer om mee te dansen en vooral hard mee te zingen.” Paul Poelstra, Silent Disco Cruise

Barre tijden voor de stille disco-ondernemers dus, hoewel particulieren voor een sprankje hoop zorgen. René Oelers van SilentDJ.com verhuurt pakketjes met daarin koptelefoons met accu's. Afnemers kunnen daarmee hun eigen silent disco houden, waar en wanneer ze maar willen. Dat aanbod, silent disco per post, vertelt Oelers, is heel hard gaan lopen, net als bij de concurrent.

Oelers: "We desinfecteren de koptelefoons voor en na gebruik en raden aan om bij elke feestje een leuke MC aan te stellen die de mensen kan aanspreken om afstand te houden. Zo kun je toch nog een feestje houden, want alle evenementen zijn ingestort. We zouden nu volop aanwezig zijn bij feesten tijdens de introductiedagen."

Stil feestje valt minder op

Een stil feestje valt niet op, en dus kun je dankzij de draadloze koptelefoons met accus echt overal houden, zegt Oelers, van een afgelegen plek in het bos tot je eigen achtertuin. Niemand die het hoort.

SilentDJ is er niet alleen voor feestende jongeren. De stille disco is ideaal voor mensen met een zintuiglijke beperking, zegt Oelers, of voor ouderen met dementie. "En bij bruiloften kan de rest van de gasten gezellig met elkaar blijven praten."

Ook de zakelijke markt voor draadloze koptelefoons ligt stil. "Voor congressen is het een uitkomst: je kunt meerdere breakout-sessies bijwonen in een ruimte door gewoon met je koptelefoon te switchen. Dat scheelt de organisator enorm veel in de huur van zalen. En de luisteraars zijn geconcentreerder, dus de boodschap komt beter over."

De stille disco kreeg in Nederland bekendheid dankzij theaterfestival De Parade, toen de koptelefoons nog draden hadden. Inmiddels kent Amsterdam een silentdiscoclub en geven poppodia regelmatig stille discoavonden, toen dat nog kon.

Vóór corona toesloeg: stille disco tijdens de KEIweken in Groningen. (Foto: SilentDJ.com)

Corona maakt in ieder geval creatiever, merkt Paul Poelstra van Silent Disco Cruise. Het bedrijf organiseert boottochtjes door Amsterdam, met op die boot een stille disco voor de opvarenden. Dat gaat voorlopig niet meer. Wat het bedrijf wel doet, zegt Poelstra, zijn kleine feestjes, kinderdansles op campings en zelfs een silent wine tasting.



"In stilte dansen zorgt niet per se voor meer afstand. Het is ook het leukste in een kleine ruimte. Je wil een feestje een beetje vol hebben, dan val je zelf niet op." Op 1,5 meter dansen, stil of niet stil, verpest toch een beetje het plezier.

De schaamte voorbij

Het leuke aan een stille disco, vindt Poelstra, is dat het de drempel verlaagt om mee te dansen. "Je hebt altijd mensen die liever aan de kant zitten te babbelen. Dat doe je niet zo snel als het stil is. Met zo'n koptelefoon voelen mensen zich vrijer om mee te dansen en vooral hard mee te zingen. Je zit echt in je eigen wereldje en bent al snel de schaamte voorbij."

Zelf lekker in stilte feesten? Huur een pakketje koptelefoons voor een stil thuisfeestje, of bezoek een ander stil evenement: in Arnhem zijn er dit weekend drie films te zien bij Strand Zuid Arnhem. Je kunt er een strandstoel reserveren, met een koptelefoon van SilentDJ een filmpje kijken en na afloop - op de plaats - nog even dansen.