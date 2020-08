Dit is dé zomer dat we massaal Nederland gaan herontdekken. Maar wat kunnen we tegenkomen als we buiten de gebaande paden gaan? We vragen Nederlanders naar hun mooiste verborgen parel. Deze week: Vera Willemsen (24).

Willemsen is boswachter bij Staatsbosbeheer. Een van haar favoriete plekken in Nederland is de Vogelboulevard van de Hellegats- en Ventjagersplaten op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland.

"De Vogelboulevard bestaat uit vier vogelkijkhutten en een uitkijktoren. Wat ik er bijzonder aan vind, is dat de Hellegats- en Ventjagersplaten afgesloten natuurgebieden zijn. Daar kunnen mensen dus niet komen. De vogelkijkhutten zijn een mooi voorbeeld van hoe je een afgesloten gebied toch beleefbaar kunt maken. De hutten staan aan de rand van het gebied waardoor je de omgeving echt goed kunt bekijken."

De grazers van Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland. (Foto: Vera Willemsen)

Beginnende natuurliefhebbers

Druk is het er niet. "Ik kom er echt heel weinig mensen tegen. Misschien denken mensen dat je er een soort diehard vogelliefhebber voor moet zijn. Ik denk dat het juist voor de beginnende natuurliefhebber ook een interessante plek is. Er staan borden met daarop de vogels die je kunt zien, uitleg over het gebied en je kunt mooie wandelingen maken."

Bijzondere vogelsoorten in het gebied zijn de bruine kiekendief, blauwborst, lepelaar en zeearend. (Foto: Vera Willemsen)

Fietstocht langs vogelhutten

Vanaf de parallelweg van de N59 de Haringvloetbrug (A9) zijn de vogelkijkhutten goed te bereiken en kun je er met de auto langsrijden. Vera's tip: ga op de fiets!



"Het is een prachtige route om te fietsen langs het natuurgebied en dan kun je bij zo'n hut even een stop maken. Wat ik zelf een soort van ideale fietsroute vind is om te starten bij Vogelkijkhut de Kluut, vervolgens fiets je door naar de Lepelaar. Dat is ongeveer een kwartiertje fietsen."

"Als je dan doorfietst kom je bij een parkeerplaatsje, daar kun je je fiets neerzetten en lopend naar de andere kant van het gebied gaan waar je de hut de Visarend vindt. Deze heeft twee verdiepingen en is echt heel gaaf. Daarna fiets je door naar de laatste hut, de Zwartkopmeeuw, en de uitkijktoren Ooltgensplaat. De hutten liggen een aantal kilometer uit elkaar, dus dan fiets je echt een leuk rondje."

"Leuk is dat er ook een stukje geschiedenis bij dit gebied komt kijken. De platen waren ooit een aaneengesloten natuurgebied, maar door de aanleg van de Philipsdam in het kader van de Deltawerken werden de Hellegats- en Ventjagersplaten in 1987 drooggelegd."

Sinds die tijd heeft het gebied zichkunnen ontwikkelen tot hoe het er nu uitziet. Er is bos, riet, grazige delen met natuurlijke begrazing van fjordenpaarden en heckrunderen en grote stukken open water.

"Het is onwijs veelzijdig met een grote variatie aan diersoorten. Dat komt door de afwisseling van zoet en zoutwater vegetatie. Dat zoute van vroeger zit nog steeds in de grond, en daardoor komen er veel verschillende vogelsoorten naar het gebied ."

De zeearend

"Het is elke keer weer gaaf en bijzonder als ik de zeearend zie vliegen. Deze broedt ook dit seizoen weer in dit gebied. Gisteren vlogen een man en vrouw over, samen met twee jongen. Als je daar dan in je eentje staat is dat echt bijzonder."