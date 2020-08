Het vervolg op zombiehit Train to Busan verschijnt donderdag in de bioscoop, net als de nieuwste verfilming van boekklassieker The Secret Garden. Bekijk hieronder welke acht films vanaf deze week te zien zijn.

Peninsula (2020) - horror

Vier jaar na de bloederige treinrit in Train to Busan (2016) hebben de zombies in Zuid-Korea het hele land verwoest. Jung Seok en Min Jung willen in Seoel een vrachtwagen ophalen om te kunnen vluchten, maar moeten daarbij vrezen voor bloeddorstige monsters en een mysterieuze militaire groep. Peninsula zat dit jaar bij de selectie van het geannuleerde Filmfestival van Cannes.

Genre: horror, actie

Regisseur: Sang-ho Yeon

Cast: Dong-Won Gang, Jung-hyun Lee, Re Lee

Kijkwijzer: 16+

110 Bekijk hier de trailer van Peninsula

The Secret Garden (2020) - familiefilm

Nadat haar ouders zijn overleden, komt de tienjarige Mary bij het grote landgoed van haar oom te wonen. Ze ontmoet daar haar neefje Colin, die vanwege zijn ziekte eigenlijk het huis niet uit mag. Wanneer de kinderen een deur naar een geheime tuin ontdekken, gaat er een nieuwe wereld voor hen open. The Secret Garden is de nieuwste verfilming van de gelijknamige boekklassieker uit 1911.

Genre: familiefilm, fantasy

Regisseur: Marc Munden

Cast: Dixie Egerickx, Julie Walters, Colin Firth

Kijkwijzer: 6+

133 Bekijk hier de trailer van The Secret Garden (2020)

Hope Gap (2020) - drama

Grace (Annette Bening) en Edward (Bill Nighy) zijn 29 jaar getrouwd, maar hun huwelijk lijkt nu tot een einde te gaan komen. Wanneer hun zoon Jamie een weekend komt logeren, vertelt Edward hem dat hij diezelfde dag nog van plan is om zijn vrouw te verlaten. Het eens zo hechte gezin wordt geconfronteerd met heftige emoties zoals ongeloof, woede en onmacht, maar ook hoop. Hope Gap ging oorspronkelijk op 11 maart in première en wordt nu opnieuw uitgebracht.

Genre: drama

Regisseur: William Nicholson

Cast: Bill Nighy, Annette Bening, Josh O’Connor

Kijkwijzer: Alle leeftijden

113 Bekijk hier de trailer van Hope Gap

Summerland (2020) - drama

Tijdens de Tweede Wereldoorlog sluit schrijver Alice (Gemma Arterton) zichzelf af om te kunnen werken, maar haar leven wordt verstoord wanneer er een jongetje op de stoep staat. Frank is zonder zijn ouders geëvacueerd uit Londen en zoekt onderdak. Langzaamaan ontdekken Alice en Frank dat hun verledens meer op elkaar lijken dan ze dachten.

Genre: drama

Regisseur: Jessica Swale

Cast: Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton

Kijkwijzer: 9+

140 Bekijk hier de trailer van Summerland

Three Summers (2019) - zwarte comedy

Als hoofd van de huishouding werkt Madá in de verschillende strandwoningen van een steenrijke Braziliaanse familie. Ze wordt neerbuigend behandeld, maar wanneer de familie verstrikt raakt in een groot witwasschandaal, blijkt Madá van de situatie gebruik te kunnen maken. Regisseur Sandra Kogut baseerde zich voor haar film op politieonderzoeken die sinds 2014 grootschalige corruptie in Brazilië hebben blootgelegd.

Genre: zwarte comedy, drama

Regisseur: Sandra Kogut

Cast: Regina Casé, Rogério Fróes, Gisele Fróes

Kijkwijzer: Alle leeftijden

121 Bekijk hier de trailer van Three Summers

Moffie (2020) - drama

In het Zuid-Afrika van 1981 wordt de zestienjarige Nicholas klaargestoomd om tegen de Angolezen te vechten. Hij leert een knappe medesoldaat kennen, maar voor zijn liefde blijkt geen plek te zijn in het homofobe trainingskamp. De filmtitel Moffie verwijst naar het Afrikaanse scheldwoord dat tegen homo's wordt gebruikt.

Genre: drama

Regisseur: Oliver Hermanus

Cast: Kai Luke Brummer, Ryan de Villiers

Kijkwijzer: 16+

116 Bekijk hier de trailer van Moffie

Fire Will Come (2019) - genre

Als veroordeeld brandstichter wordt Amador met de nek aangekeken in zijn Spaanse dorpje. Nadat hij uit de gevangenis is vrijgelaten, lijkt alleen zijn moeder hem nog te vertrouwen. En dan breekt er een nieuwe brand uit, die de hele regio dreigt te verzwelgen. Fire Will Come werd eerder dit jaar genomineerd voor vier Goya's, de Spaanse Oscars.

Genre: drama, misdaad

Regisseur: Oliver Laxe

Cast: Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao

Kijkwijzer: geen keuring

107 Bekijk hier de trailer van Fire Will Come

The Kingmaker (2020) - documentaire

Als voormalige first lady van de Filipijnen heeft Imelda Marcos nog altijd veel macht en bakken met geld. Terwijl ze zichzelf blijft verkopen als weldoenster, laat deze documentaire zien hoe diepgeworteld de corruptie in de Filipijnen is. Regisseur Lauren Greenfield toonde eerder haar fascinatie voor rijkdom met de documentaires Generation Wealth en Queen of Versailles.

Genre: documentaire

Regisseur: Lauren Greenfield

Kijkwijzer: 12+