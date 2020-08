Wat schreven Nederlandse zeelieden in de zeventiende eeuw aan familie? Hoe zag jouw stad eruit en heeft oma ooit de krant gehaald? Steeds meer bronnen uit het verleden zijn online beschikbaar. "Je kunt zelf op onderzoek uit," vertelt Erik Mul, van het Nationaal Archief. " In de kilometers aan archieven zitten nog steeds geheimen verborgen die nooit iemand eruit heeft gehaald. Ook online."

In het Nationaal Archief in Den Haag ligt bijna duizend jaar Nederlandse geschiedenis opgeslagen. Je vindt hier archieven van de Rijksoverheid, maar ook het VOC-archief, het archief van de KNVB en persoonlijke archieven van politici worden hier bewaard. De grootste openbare archiefinstelling in Nederland heeft "absurd veel informatie", vindt Mul. "Al zit je de rest van je leven elke dag in onze studiezaal, dan nog kun je nooit alles zien." Zo'n 20 tot 30 miljoen scans staan online.

Beeld uit De Telegraaf van 1923 tijdens een hittegolf. ( "De hittegolf. – Amsterdam als badplaats. – Het waterleiding-probleem, De Telegraaf, Amsterdam, 1923/07/12) Foto via historische database Delpher.



Historische kaart? Inlijsten maar!

Populair zijn bijvoorbeeld de archieven uit het koloniale verleden, zoals de stamboeken van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Ook de historische kaarten en persfoto's zijn interessant, tipt Mul. "Over bijna elk onderwerp dat de afgelopen zestig jaar in het nieuws is geweest, kun je beeldmateriaal vinden."

Zo'n 400.000 foto's en 9.000 kaarten zijn direct online beschikbaar: je kunt ze downloaden en gebruiken zoals je wilt. "Net als veel van de historische kaarten. Bijvoorbeeld voor een scriptie. De kaarten zijn ook leuk om cadeau te doen: je mag ze afdrukken en inlijsten."

Zoek je het liever dichter bij huis? Voor de lokale geschiedenis kun je terecht bij stad-, streek- en provinciale archieven. Wil je weten wie je voorouders waren? Ontdek jouw familiegeschiedenis bij het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis (voorheen Centraal Bureau voor Genealogie). Je vindt hier bijvoorbeeld een handig stappenplan voor stamboomonderzoek.

“Heeft jouw opa ooit in de krant gestaan? Je tikt zijn achternaam in en je vindt het.” Maaike Napolitano, coördinator historische database Delpher

Wil je weten of er vroeger over jouw familie is geschreven? Dan is Delpher, een website van de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, een fijne bron. Hier vind je miljoenen teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften. En het mooie is: je kunt ze woord voor woord doorzoeken.

"Slimme software 'leest' de scans van de documenten," verklaart coördinator Maaike Napolitano. "Je hoeft dus niet te weten waar of wanneer er over iemand is geschreven. Je kunt zoeken in meer dan 116 miljoen pagina's. Onvoorstelbaar veel!"

Het populairst zijn de kranten. "Die staan dicht bij de mensen," verklaart de coördinator. "Is er een boek over iemand geschreven? Dan was het waarschijnlijk een bekend persoon. Maar kranten gaan echt over gewone mensen. Heeft jouw opa ooit in de krant gestaan? Je tikt zijn achternaam in en je vindt het."

Opa's acteerprestaties

In Delpher vind je eigenlijk alles wat er de laatste eeuwen gebeurd is. Zo wordt er nu veel gezocht op de Spaanse griep. "Ook toen werden scholen gesloten en maatregelen genomen. Dat heeft allemaal in de krant gestaan, dus dat kan je mooi terugzoeken. Maar ook verslagen van sportwedstrijden, zoals de EK-zomer van 1988." Zelf ontdekte Napolitano dat haar opa in zijn jeugd in het amateurtoneel opera had gezongen. "Dat wist ik niet. Ik las dat hij mooi zong, maar dat zijn acteerprestaties beter konden. Heel bijzonder om te lezen."

Ook in de boeken en tijdschriften valt veel te ontdekken. "Je kunt in historische telefoonboeken opzoeken wie er in jouw stad of dorp al telefoon had. Of wie er vroeger in jouw huis heeft gewoond. Je kunt oude reisgidsen of kinderboeken doorbladeren. Of naaipatronen opzoeken van prachtige mode in de Margriet uit de jaren dertig en veertig. En we hebben bijvoorbeeld oude clubblaadjes van grote voetbalclubs. Het is maar net waar je interesse ligt. Er valt altijd wel iets te ontdekken, gewoon vanuit huis."